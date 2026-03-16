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Aquarius Horoscope Today, 16 March 2026: कुंभ राशि वालों को धन लाभ के संकेत, जानें कैसा रहेगा दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mar 16, 2026 06:04 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 16 March 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 मार्च 2026 का दिन…

Aquarius Horoscope Today, 16 March 2026: कुंभ राशि वालों को धन लाभ के संकेत, जानें कैसा रहेगा दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 16 मार्च 2026: आज लव लाइफ की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करें। रिश्ता बेहतर हो सकता है। ऑफिस में आपकी प्रोफेशनल काबिलियत दिखेगी। हेल्थ और मनी के मामले में दिन ठीक रहेगा। अपने पार्टनर से दिल की बातें शेयर करें। ऑफिस में मुश्किल हालात आएं तो भी शांत रहें। पैसों के मामले में समझदारी से फैसला लें और हेल्थ का ध्यान रखें।

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कुंभ राशि का लव, आर्थिक, करियर और स्वास्थ्य राशिफल-

Aquarius Love Horoscope Today, कुंभ लव राशिफल आज- लव लाइफ में शांत रहने की जरूरत है। किसी भी बड़े फैसले से पहले पार्टनर की राय जरूर सुनें। बातचीत के लिए समय निकालें, खासकर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कोशिश करें कि किसी तीसरे व्यक्ति की दखल रिश्ते में न आए। शादीशुदा लोग फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए ऑफिस रोमांस से दूरी रखना बेहतर रहेगा। एक्स पार्टनर से भी दूरी बनाए रखें, नहीं तो मौजूदा रिश्ता प्रभावित हो सकता है।

Aquarius Career Horoscope Today, कुंभ करियर राशिफल आज- आज ऑफिस में बड़े काम मिल सकते हैं, जिससे आप बिजी रहेंगे। किसी ऑफिशियल बहस में बोलते समय सावधान रहें, क्योंकि आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। कुछ लोगों को जॉब के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को नए जॉब इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। बैंकिंग, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, सेल्स और लीगल फील्ड से जुड़े लोग करियर में नए रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोग पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलें और जल्दबाजी में फैसला न लें।

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Aquarius Money Horoscope Today, कुंभ आर्थिक राशिफल आज- खर्चों पर नजर रखें। आज ऑफिस या दोस्तों के साथ किसी पार्टी में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें फीस के लिए पैसे भेजने पड़ सकते हैं। बिजनेस करने वालों को दोपहर तक पैसों का इनफ्लो हो सकता है, जिससे प्रमोशन या मार्केटिंग से जुड़े काम पूरे करने में मदद मिलेगी। कुछ बिजनेसमैन नए एरिया में कारोबार बढ़ाने के लिए फंड जुटाने में सफल हो सकते हैं।

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Aquarius Health Horoscope Today, कुंभ स्वास्थ्य राशिफल आज- हेल्थ को नजरअंदाज न करें। लाइफस्टाइल पर ध्यान दें और दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। कुछ लोगों को घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। बच्चे खेलते समय हल्की चोट लगा सकते हैं। सीनियर लोगों को नींद की समस्या रह सकती है। आज ज्यादा पानी पिएं और कोशिश करें कि एक दिन के लिए शराब और तंबाकू से दूरी रखें। दिन का दूसरा हिस्सा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है।

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डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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