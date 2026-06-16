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कुंभ राशिफल 16 जून 2026: आज चंद्रमा उकसाएगा लेकिन तुरंत नहीं ले फैसला, दोपहर में ना करें ये गलती

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka kumbh rashifal 16 June 2026:  आज आप कामकाज में तेजी से आगे बढ़ेंगे। सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है। जानें आज कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति से सितारे पक्ष में रहेंगे या सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

कुंभ राशिफल 16 जून 2026: आज चंद्रमा उकसाएगा लेकिन तुरंत नहीं ले फैसला, दोपहर में ना करें ये गलती

Aquarius Horoscope Today, आज का कुंभ राशिफल 16 June 2026: सुबह बिल भुगतान, बैंक ऐप या किसी ऑनलाइन रसीद की जांच करते समय एक बात याद रखें कि आत्मविश्वास के साथ भी पुष्टि जरूरी होती है। दिन ऊर्जा, उत्साह और उपलब्धि की संभावना लेकर आया है। शिक्षा, नौकरी और सार्वजनिक छवि से जुड़े कामों में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। चंद्रमा मेष में होने से गति तेज रहेगी, इसलिए काम भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। भरणी नक्षत्र निर्णय लेने को उकसाएगा, मगर हर निर्णय तुरंत करना जरूरी नहीं। सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। कारोबारियों के लिए विस्तार की सोच या यात्रा की तैयारी बन सकती है। खिलाड़ियों या प्रतियोगी क्षेत्र के लोगों को सराहना मिल सकती है। सुबह का शांत समय मुख्य काम के लिए सबसे बेहतर रहेगा। देर दोपहर में जल्दबाजी, खासकर कागज और भुगतान में, गलती दे सकती है। सुकून की बात यह है कि आपकी क्षमता आज साफ नजर आएगी। बस बिखराव से बचना होगा।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आपका मूड अच्छा रहेगा, इसलिए घर वाले भी सहज महसूस करेंगे। पारिवारिक समारोह, मित्रों से मिलना या किसी छोटे उत्सव में भाग लेने का मौका बन सकता है। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति आपकी सफलता से खुश होगा, पर उसे केवल खबर न दें, भागीदारी भी दें। अगर किसी भुगतान, योजना या यात्रा को लेकर घर में चर्चा हो, तो अकेले फैसला न करें. अविवाहित लोगों के लिए सामाजिक माहौल में अच्छा परिचय संभव है। दोस्तों के साथ भी व्यवहार संतुलित रखें। बहुत वादा कर देना बाद में मुश्किल देगा। राहत यह है कि रिश्तों में गर्माहट मौजूद है। बस काम की रफ्तार में भावनात्मक जवाब ठंडे न पड़ें।

शिक्षा और करियर

करियर के लिए मजबूत दिन है। नौकरीपेशा लोग पूरे विश्वास से काम करेंगे और वरिष्ठों पर प्रभाव छोड़ सकते हैं। यदि कोई प्रस्तुति, रिपोर्ट या निर्णय लेना है, तो सुबह का समय चुनें। छात्र अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, खासकर जो नियमित मेहनत कर रहे हैं। बिल भुगतान, फीस जमा, आवेदन पत्र या रजिस्ट्रेशन जैसे काम समय से कर दें। कारोबारियों के लिए विस्तार, नए संपर्क और यात्रा की संभावना बनती है। फिर भी लागत और समय की गणना ठीक रखें। खिलाड़ी या प्रदर्शन आधारित क्षेत्र के लोग उपलब्धि पा सकते हैं। बचने वाली गलती यह होगी कि आप उत्साह में बिना पढ़े सहमति दे दें। काम बढ़ेगा, पर आपकी पकड़ भी रहेगी। यही आपकी ताकत है।

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धन और वित्त

धन का पक्ष स्थिर से बेहतर दिख रहा है, पर अनुशासन जरूरी है। बिल, फीस, सदस्यता या नियमित भुगतान भूलने की गुंजाइश न छोड़ें। यात्रा या सामाजिक कार्यक्रम पर खर्च हो सकता है। यदि कारोबारी विस्तार की सोच रहे हैं, तो बजट पहले तय करें। खेल, शिक्षा या पेशेवर विकास पर किया गया खर्च उपयोगी रहेगा। दिखावे के लिए खर्च करना आज उचित नहीं। आश्वासन यही है कि सही हिसाब के साथ चलेंगे तो स्थिति नियंत्रण में रहेगी और बचत भी बनी रहेगी।

स्वास्थ्य और कल्याण

उत्साह अच्छा रहेगा, पर ज्यादा भागदौड़ से पानी की कमी और थकान हो सकती है। बाहर निकलते समय पानी की बोतल या हल्का पेय साथ रखें। यदि लंबे समय तक खड़े रहना पड़े, तो बीच में वजन बदलकर खड़े हों। पैर, पिंडली या टखने में भारीपन हो तो नजरअंदाज न करें। तेज मसाले या बहुत मीठा आज ऊर्जा गिरा सकता है। रात को सोने से पहले अगले दिन के भुगतान और जरूरी कागज एक जगह रख दें।

आज की सलाह: आत्मविश्वास बनाए रखें, पर हर भुगतान और हर सहमति की दोबारा जांच जरूर करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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