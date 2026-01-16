कुंभ राशिफल 16 जनवरी 2026: कुंभ राशि वाले बिना सोचे-समझे न करें कोई वादा, फ्रीलांस काम से भी होगा धन लाभ

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 16 January 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले आज एक्स-लवर से जुड़े पुराने मुद्दों को शांति से सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं।

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 16 जनवरी 2026: कुंभ राशि वाले आज एक्स-लवर से जुड़े पुराने मुद्दों को शांति से सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप पुराने रिश्ते को दोबारा संभालना चाहते हैं तो बातों को बढ़ाने के बजाय समझदारी से काम लें। नौकरी और कामकाज से जुड़ी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे। सेहत को लेकर आज थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं और दिन को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाएं।

कुंभ लव राशिफल: आज पार्टनर की जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। बिना किसी शर्त प्यार जताएं और उनके लिए समय निकालें। जो लोग सफर में हैं, वे कॉल या मैसेज के जरिए जुड़े रहें। दिन का दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए अहम है, जिनके रिश्ते में अहंकार की वजह से खटास है। शादीशुदा पुरुषों को ऑफिस में किसी तरह के रोमांटिक चक्कर से दूर रहना चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है।

कुंभ करियर राशिफल: काम के मामले में आज हकीकत में सोचें, खासकर डेडलाइन को लेकर। बिना सोचे-समझे किसी तारीख का वादा न करें, बाद में परेशानी हो सकती है। कुछ कामों में टेक्निकल स्किल बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। मीटिंग या टीम डिस्कशन में नए और काम के आइडिया रखें, इससे आपकी छवि मजबूत होगी। एचआर, आईटी प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और टीचिंग से जुड़े लोगों को आज खुद को साबित करने के मौके मिल सकते हैं। व्यापारियों को फंड जुटाने के नए रास्ते दिखेंगे, जो बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेंगे।

कुंभ आर्थिक राशिफल: आज पैसों की आवक अच्छी रहेगी। निवेश के लिए समय ठीक है, आप प्रॉपर्टी या शेयर बाजार पर भी निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ महिलाओं को मां की तरफ से संपत्ति मिलने के योग हैं। फ्रीलांस काम से भी कमाई का मौका बन सकता है। पैसों को लेकर सकारात्मक सोच रखें और किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़ा पुराना पैसों का विवाद आज सुलझाने की पहल करें।

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल: दिन का पहला हिस्सा सेहत के लिहाज से ठीक रहेगा। लेकिन जिन्हें पहले से दिल से जुड़ी समस्या है, उन्हें दिन के दूसरे हिस्से में परेशानी हो सकती है, इसलिए लापरवाही न करें। भारी सामान उठाने से बचें। कुछ महिलाओं को माइग्रेन या स्किन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। वहीं पुरुषों को तेल-मसाले और मीठा कम खाने की जरूरत है। पानी ज्यादा पिएं और खुद का ध्यान रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com