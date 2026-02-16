कुंभ राशिफल 16 फरवरी 2026: कुंभ राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा दिन, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पैसों की स्थिति ठीक-ठाक
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 16 February 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 फरवरी 2026 का दिन…
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 16 फरवरी 2026: आज रिश्तों में हल्का उतार-चढ़ाव रह सकता है। बेहतर रहेगा कि अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएं और खुलकर बात करें। ऑफिस में बातों को क्लियर रखें और किसी भी काम में बातें छुपाने से बचें। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। रिश्ते में खुश रहें और पार्टनर का मूड अच्छा रखने की कोशिश करें। ऑफिस में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन हालात कंट्रोल में रहेंगे। पैसों के मामले में स्थिति ठीक-ठाक रहेगी। सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी।
कुंभ लव राशिफल- आज रिश्ते की अहमियत समझना जरूरी है। पार्टनर की पसंद-नापसंद का ध्यान रखें, इससे प्यार में गर्माहट बनी रहेगी। अच्छा श्रोता बनें और बातों को बीच में काटने से बचें। पार्टनर की पर्सनल स्पेस में बेवजह दखल न दें। साथ में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में वक्त बिताना अच्छा रहेगा, जहां आप दोनों आगे के प्लान पर शांति से बात कर सकें। कुछ महिलाओं के लिए पुराने रिश्तों से जुड़ी बातें सुलझने का मौका मिल सकता है। शादीशुदा लोग परिवार बढ़ाने को लेकर गंभीर बातचीत कर सकते हैं। छोटी-छोटी बातों पर शक या ताना देने से बचें, वरना माहौल बिगड़ सकता है।
कुंभ करियर राशिफल- ऑफिस में आपकी मेहनत साफ दिखेगी। जिम्मेदारियों पर फोकस रखें और एक-एक काम निपटाते चलें। किसी क्लाइंट की तरफ से प्रोजेक्ट में दोबारा काम या एक्स्ट्रा बदलाव की मांग आ सकती है, जिससे मन थोड़ा परेशान हो सकता है। फिर भी धैर्य रखें और प्रोफेशनल तरीके से बात संभालें। करियर में आगे बढ़ने के मौके बन सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट की नजर में बने रहना जरूरी है। दबाव में भी शांति से काम करें। जरूरी पड़े तो ट्रैवल वाले टास्क लेने के लिए तैयार रहें। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए टारगेट पूरा करना आज थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश जारी रखें।
कुंभ आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। कुछ महिलाएं घर की मरम्मत या नया वाहन खरीदने की प्लानिंग कर सकती हैं। पैसों से जुड़े झगड़ों से दूरी बनाकर रखें, वरना इसका असर रिश्तों पर भी पड़ सकता है। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, जिससे खर्च संभालने में मदद मिलेगी। बिजनेस करने वालों को कारोबार बढ़ाने के लिए फंड जुटाने में सफलता मिल सकती है। बेवजह के खर्च से बचें और बजट के अनुसार ही चलें।
कुंभ स्वास्थ्य राशिफल- ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी रखें। भारी सामान उठाते वक्त सावधानी बरतें। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधित कोई परेशानी हो सकती है और बच्चों को खेलते वक्त हल्की चोट लग सकती है। बुजुर्गों को खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स से दूर रहना चाहिए और आज दोपहिया वाहन न चलाएं। हल्की वॉक और समय पर आराम फायदेमंद रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि