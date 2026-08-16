कुंभ राशिफल 16 अगस्त 2026: आज जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, धन और करियर में सोच-समझकर लें फैसला
Aquarius Horoscope Today 16 August 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। कामकाज में अनुशासन और सावधानी से परिस्थितियों को संभालना बेहतर रहेगा। निवेश, उधार और बड़े आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी से बचें।
Aquarius Horoscope Today 16 August 2026: दिन थोड़ा संवेदनशील और भीतर से भारी लग सकता है। छोटी बात भी मन पर ज्यादा असर डाल सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को थोड़ा समय दें। अनावश्यक चिंता, उलझन या किसी खबर से हल्का बेचैन होना संभव है। हर बात को सबसे खराब दिशा में सोचने की आदत से बचें। काम करते समय और आते-जाते हुए सावधानी रखना बेहतर रहेगा। जल्दीबाजी, ध्यान भटकना या मन का बेचैन होना छोटी गलती करा सकता है। घर, रिश्ता और निजी जिम्मेदारियां साथ-साथ चलेंगी, इसलिए ऊर्जा बिखरी हुई महसूस हो सकती है। आज अपने मन को स्थिर रखना सबसे बड़ी जरूरत है। चंद्रमा गहरे भावों को छू रहा है, इसलिए कुछ बातें पुरानी यादों या अनकहे तनाव को ऊपर ला सकती हैं। वहीं काम वाले क्षेत्र में ग्रह बता रहे हैं कि अनुशासन से आप दिन संभाल लेंगे। बहस में पड़ने से बचेंगे तो शाम तक स्थिति काफी सहज हो जाएगी।
कुंभ राशि का लव राशिफल
साथी के साथ धैर्य और शांति दोनों जरूरी रहेंगे। आपका मूड बदलता रहे तो सामने वाला असमंजस में पड़ सकता है। छोटी बात पर तकरार बढ़ाने के बजाय साफ और शांत शब्दों का सहारा लें। जो लोग रिश्ते में हैं, वे नियंत्रण की बजाय सहयोग का तरीका अपनाएं। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। बहुत ज्यादा ड्रामा या बहुत बड़ी उम्मीदें रखने से निराशा हो सकती है। अगर किसी बात से मन खिन्न है, तो सही समय देखकर बात करें। केतु का असर रिश्तों में दूरी की भावना दे सकता है, इसलिए जानबूझकर जुड़ाव बनाए रखना होगा। सुनना, बीच में न टोकना और पुराने मुद्दे न दोहराना फायदेमंद रहेगा।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
ऑफिस में काम का दबाव सामान्य से थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है, खासकर अगर आप एक साथ कई काम उठा लें। जरूरी है कि सूची बनाकर चलें और जोखिम भरे या जल्दबाजी वाले फैसले टालें। निवेश, नया बड़ा फैसला या बिना जांच की साझेदारी से बचना बेहतर रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए गहरा ध्यान चाहिए होगा। मन भटकेगा, पर एकांत में पढ़ेंगे तो समझ बनेगी। रचनात्मक काम, लेखन या प्रेजेंटेशन में अच्छे विचार आ सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्थित रूप देना पड़ेगा। सहकर्मियों से अनावश्यक बहस से बचें। आज आपकी चतुराई से ज्यादा आपकी स्थिरता काम आएगी।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सावधान रहने का दिन है। किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश, उधार देना या सुनी-सुनाई बात पर पैसा लगाना टालें। अचानक खर्च या किसी पुराने भुगतान की याद आ सकती है। परिवार की जरूरतों के कारण बजट थोड़ा खिंच सकता है। जितना साफ हिसाब रखेंगे, उतनी कम टेंशन होगी। आज पैसा बचाना ही लाभ जैसा काम करेगा।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक थकान, बेचैनी और नींद की कमी असर दिखा सकती है। चलते समय, वाहन चलाते समय और मशीन या तेज काम करते समय ध्यान रखें। खाना छोड़ने या बहुत देर से खाने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। हल्का भोजन, पानी और थोड़ी धीमी चाल में समय बिताना अच्छा रहेगा। दिन को आराम से लेना ही स्वास्थ्य के लिए बेहतर उपाय है।
आज की सलाह
बहस से बचें, धीरे चलें और हर जरूरी काम दोबारा जांचकर ही पूरा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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