कुंभ राशिफल 16 अगस्त: आज धन का आगमन होगा, दोपहर में बिल्कुल भी न करें ये काम

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 16 August 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

कुंभ लव लाइफ: बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी फीलिंग्स शेयर करें, और आपके माता-पिता भी आपके प्रेम संबंध को स्वीकार कर सकते हैं। रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए हमेशा अपने साथी की तारीफ करें। आप दोनों रोमांटिक छुट्टी या शाम की सैर की योजना बना सकते हैं। आज शादी का फैसला लेने के लिए दिन शुभ है। आप इसके लिए माता-पिता से सलाह ले सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं वे आज प्यार में पड़ सकते हैं, लेकिन प्रपोज करने के लिए एक-दो दिन इंतजार करें।

करियर राशिफल: करियर के फैसलों में भावनाओं को हावी न होने दें। नए विचारों और सुझावों के लिए खुले रहें, जो ऑफिस में कारगर साबित होंगे। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोग अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे। कोई सीनियर या सहकर्मी आपके प्रदर्शन के खिलाफ कोई मुद्दा उठा सकता है, जिससे ऑफिस लाइफ में उथल-पुथल मच सकती है। आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से भी दूर रहना चाहिए। कुछ बिजनेसमैन आज पार्टनर के साथ नए उद्यमों पर चर्चा करते हुए अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा और इससे जीवन में खुशहाली आएगी। ध्यान रखें कि दोपहर में आप संपत्ति संबंधी बातचीत में भाग न लें। महिलाएं आज भाई-बहनों के साथ आर्थिक मामलों को सुलझा सकती हैं। आज आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका बैंक बैलेंस पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। आज कर्ज चुकाने और वित्तीय लेनदेन को पूरा करने का भी अच्छा समय है। कुछ लोग दोपहर में दान भी कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था संबंधी दिक्कतें होने की संभावना अधिक होती है। आपको गाड़ी चलाते समय या साहसिक खेलों में भाग लेते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। आज रिस्क भरे खेलों से पूरी तरह बचें। ध्यान रखें कि आप सभी दवा समय पर लें और कहीं यात्रा करते समय हमेशा एक मेडिकल या प्राथमिक फर्स्ट एड किट साथ रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com