कुंभ राशिफल 15 अगस्त 2026: कुंभ राशि वाले आज संभलकर खर्च करें पैसा, प्रेम और करियर में न करें ये गलतियां
Aquarius Horoscope Today 15 August 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज रिश्तों और साझेदारी में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। रुका हुआ पैसा या पुराना भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिल सकती है। करियर में मेहनत और नियमित काम पर फोकस करना होगा। निवेश में जल्दबाजी से बचें।
Aquarius Horoscope Today 15 August 2026: दिन की शुरुआत रिश्तों, साझेदारी और सामने वाले के रवैये पर ध्यान दिलाएगी। आप अपनी बात मनवाना चाहेंगे, लेकिन सामने वाला भी उतना ही मजबूत मत रख सकता है। ऐसे में बातचीत का अंदाज बहुत मायने रखेगा। इसके बाद दिन गहराने पर भीतर की बेचैनी, भावनात्मक उतार-चढ़ाव या किसी अधूरे परिणाम की खीझ उभर सकती है। इसलिए पहला हिस्सा समझौता, बातचीत और संतुलन के लिए इस्तेमाल करें। बाद में वही काम अकेले संभालना भारी लग सकता है। रुका हुआ पैसा, लंबित भुगतान या पुरानी बकाया राशि से जुड़ी हलचल बन सकती है। यह राहत देने वाली बात है, पर उसके साथ नई योजना बनाते समय जल्दबाजी ठीक नहीं। कुछ नतीजे आपकी उम्मीद से कम रह सकते हैं, जिससे मन खिन्न हो सकता है। ऐसे में खुद को असफल मानने के बजाय प्रक्रिया देखें। सूर्य, बुध और गुरु कामकाज और दिनचर्या को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए भावनात्मक फैसले कम और व्यवस्थित कदम ज्यादा लाभ देंगे। मदद मांगना और जरूरतमंद की मदद करना, दोनों ही आपके मन को संतुलित करेंगे। बच्चों की तरफ से सहयोग या अच्छा व्यवहार राहत देगा।
कुंभ राशि का लव राशिफल
रिश्तों में सुबह का समय बातचीत के लिए ठीक है। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ लंबित बात साफ की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप बिना तंज के बोलें। दिन के बाद के हिस्से में भावनाएं गहरी होंगी और छोटी बात भी अंदर तक लग सकती है। ऐसे में पुराने आरोप दोहराने से बचें। अविवाहित लोग आकर्षण और उलझन, दोनों साथ महसूस कर सकते हैं। किसी के लिए अचानक भावनात्मक फैसला लेना बाद में भारी लग सकता है। बच्चों से जुड़ी खुशी या सहयोग मन को नरम करेगा। परिवार में किसी जरूरतमंद की मदद करने से भी संबंध बेहतर होंगे। रिश्ते संभालने का रास्ता आज संवेदनशीलता और स्पष्टता दोनों से बनेगा।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
काम के क्षेत्र में दिन मेहनत मांगता है। नियमित काम, फाइलें, हिसाब, क्लाइंट फॉलोअप और छोटी-छोटी जिम्मेदारियां जमा हो सकती हैं। सुबह अगर किसी पार्टनर, सहकर्मी या ग्राहक से तालमेल बना लिया, तो आधा तनाव वहीं कम हो जाएगा। दिन के बाद के हिस्से में अधूरे नतीजे देखकर निराशा हो सकती है, मगर यह हार का संकेत नहीं है। बस सुधार की जरूरत दिख रही है। विद्यार्थियों को ध्यान भटकने के बावजूद अभ्यास जारी रखना होगा। रचनात्मक काम, भाषा, प्रेजेंटेशन या विश्लेषण वाले काम में प्रगति हो सकती है। रुका हुआ भुगतान मिलने से कामकाज की गति सुधरेगी। निवेश, खासकर जोखिम वाले विकल्पों में, सिर्फ उत्साह के आधार पर न जाएं. हर दस्तावेज और शर्त समझना जरूरी है। अगर ड्राइविंग या मशीन से जुड़े काम करते हैं तो अतिरिक्त सावधानी रखें।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
लंबे समय से अटकी हुई राशि मिलने का संकेत उत्साह दे सकता है। यह पैसा आते ही उसे कई जगह बांट देने के बजाय पहले जरूरी भुगतान, बचत और चल रहे खर्च का हिसाब बनाएं। जल्दी मुनाफे की चाह से जोखिम उठाना ठीक नहीं होगा। कुछ लोग निवेश की सोचेंगे, पर जांच और समय बहुत जरूरी है। परिवार की जरूरत, बच्चों की पढ़ाई या किसी लंबित बिल पर पैसा लग सकता है। भावनात्मक खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा। आय की स्थिति संभलती दिखेगी, लेकिन स्थिर योजना बनाना ज्यादा जरूरी है।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक उतार-चढ़ाव आज शरीर पर असर डाल सकता है। बेचैनी, ध्यान भंग, थकान या जल्दबाजी से छोटी असुविधा हो सकती है। रास्ते में, वाहन चलाते समय या सीढ़ियों पर खास ध्यान रखें। इसका मतलब डर नहीं, सिर्फ सावधानी है। पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताना अच्छा रहेगा। भावुक होकर फैसला लेने के बजाय थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें और फिर प्रतिक्रिया दें।
आज की सलाह
पैसे और भावनाओं दोनों में ठहराव रखें, तभी सही निर्णय हाथ आएंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र