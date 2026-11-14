आज का कुंभ राशिफल (14 नवंबर): आज निवेश से मिलेगा भविष्य में लाभ, मीठी वाणी से जीतेंगे लोगों का दिल, घर आएंगे मेहमान
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मेलजोल और बातचीत के लिहाज से अच्छा रहेगा। आपकी मीठी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर लगाया गया धन आगे मददगार हो सकता है।
Aquarius Horoscope Today 14 November 2026, Aaj Ka Kumbh Rashifal: आज मन मेलजोल में रमेगा और आपकी मीठी बोली विपरीत लिंग के लोगों को आकर्षित करेगी। बातचीत का आत्मीय ढंग दिन की खास ताकत रहेगा। निवेश के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। सोचकर लगाया गया धन आगे किसी कठिन दौर में मददगार साबित होने की संभावना रखता है। किसी मित्र की अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और उससे बातचीत मन को खुशी देगी। अचानक मेहमान आने की संभावना भी है। उनके आने पर घर का माहौल चहलपहल वाला होगा और रोज की दिनचर्या कुछ बदलेगी। स्वागत में सम्मान रहेगा तो बड़ों का आशीर्वाद मन को संबल देगा। लोगों से जुड़ने का उत्साह रहेगा, हालांकि निजी रिश्ते में कुछ देर अपने लिए जगह चाहेंगे। आज अपनापन भी महसूस होगा और शांत बैठने की इच्छा भी रहेगी।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
दफ्तर में बातचीत का नरम लहजा आपकी बात रखने में सहायक होगा। किसी साथी से संवाद में सहजता रहेगी। संपर्कों के जरिए काम से जुड़ी चर्चा के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि इसका आर्थिक परिणाम अभी खुला रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे मित्रों से मेलमिलाप और आमदनी से जुड़े विषय दिन में प्रमुख रहेंगे। परिचितों से जुड़ने पर मन खुला रहेगा और किसी मित्र की अच्छी खबर उत्साह बढ़ाएगी। विद्यार्थियों के लिए साथियों के साथ पढ़ाई की बात करना सहज होगा। किसी विषय पर अपनी समझ बताने में झिझक कम रहेगी। काम और मिलनेजुलने के बीच ध्यान बंटने की स्थिति बन सकती है। अपने मुख्य काम के लिए एक समय अलग रखें।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
भविष्य की जरूरतों के लिए धन लगाने पर आज आपका ध्यान रहेगा। निवेश के लिहाज से दिन बहुत अनुकूल है और उसका सहारा आगे आर्थिक दबाव के समय मिलने की संभावना है। तत्काल लाभ का पक्का दावा संकेत में नहीं है। स्नेह जताने और अपने शौक पर खर्च की इच्छा भी उभरेगी। शुक्र कन्या राशि के आठवें भाव में अपनी नीच राशि में है। आज इसकी गति मार्गी से वक्री होकर फिर मार्गी हुई है। यह स्थिति सुखसुविधा और स्नेह से जुड़े खर्च की ओर खिंचाव देती है। किसी अपने के लिए कुछ लेने का विचार आ सकता है। उपलब्ध धन का कितना हिस्सा भविष्य के लिए रखना है, यह बात आज मन में स्पष्ट रूप से उठेगी। निवेश की रकम और शौक का बजट अलग रखें।
कुंभ राशि का लव राशिफल
आपकी मधुर बातचीत आकर्षण बढ़ाएगी और सामने वाले से संवाद में अपनापन रहेगा। प्रेम से जुड़ी बातचीत में अपनी भावना कहना सहज होगा। सिंह राशि के सातवें भाव में केतु निजी साझेदारी में थोड़ा पीछे हटने और कुछ बातें छोड़ देने का भाव देगा। इसलिए लोगों के बीच अच्छा लगने के साथ साथी के पास रहते हुए भी कुछ समय अकेले रहने की इच्छा होगी। घर में अचानक अतिथि आने की संभावना रिश्तों के लिए समय निकालने का अवसर लाएगी। मेहमान आने पर स्वागत की बातचीत होगी और घर का माहौल जीवंत रहेगा। आदर से किया गया स्वागत बड़ों के आशीर्वाद का सुख देगा। साथी को अपने शांत समय की जरूरत सीधे बता दें।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज मेलजोल और नियमित जिम्मेदारियों के बीच अपनी क्षमता से अधिक काम करने का मन हो सकता है। उत्साह में आराम का ध्यान पीछे छूटने की संभावना है। सावधानी रखें, जरूरत से ज्यादा मेहनत सेहत पर असर डाल सकती है। घर में मेहमान आए तो तैयारी और रोज के काम साथ संभालने की व्यस्तता रहेगी। हर जिम्मेदारी खुद निभाने की इच्छा काम का बोझ बढ़ा सकती है। आराम के लिए थोड़ी जगह रखने से दिन की गतिविधियां संभालना आसान रहेगा। थकान महसूस हो तो कुछ देर विराम लें। आज स्वास्थ्य के मामले में अपने काम की मात्रा पर नजर रखने की जरूरत रहेगी।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:42 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- अचानक आए मेहमानों का आदर से स्वागत करें।
क्या न करें- घर की सारी तैयारी अकेले अपने ऊपर न लें।
कल का राशिफल- कल आत्मविश्वास घटेगा, सहारा चाहिए होगा। खर्च बढ़ने, नुकसान, साथी की नाराजगी संभव है। खानपान पर ध्यान दें। विद्यार्थी भटक सकते हैं। कारोबारियों की लंबी यात्रा के नतीजे कमजोर रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र