कुंभ राशिफल 14 मार्च 2026: आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 14 March 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 मार्च 2026 का दिन…
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 14 मार्च 2026: आज कुंभ राशि के लोगों का दिमाग काफी एक्टिव रह सकता है। नए-नए आइडिया आ सकते हैं। अगर कोई अच्छा विचार मन में आए तो उसे दूसरों के साथ शेयर करने में हिचकें नहीं। दोस्त और आसपास के लोग आपकी सोच को नोटिस कर सकते हैं। दिन में छोटे काम भी सीखने का मौका दे सकते हैं। बातचीत से नए विचार मिल सकते हैं और लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। किसी बात को ध्यान से सुनकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। शाम के समय थोड़ा शांत माहौल में अपना पसंदीदा काम करने से मन हल्का महसूस करेगा।
Aquarius Love Horoscope Today कुंभ लव राशिफल आज
आज रिश्तों में बातचीत अहम रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। छोटी-सी तारीफ या स्नेह भरी बात उन्हें अच्छा महसूस करा सकती है। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात किसी सामाजिक काम या कार्यक्रम के दौरान भी हो सकती है। जल्दबाजी से बचें और धीरे-धीरे बातचीत बढ़ने दें। सम्मान और भरोसा बनाए रखना जरूरी रहेगा।
Aquarius Career Horoscope Today कुंभ करियर राशिफल आज
कामकाज के मामले में आज आपके सुझाव काम आ सकते हैं। अपनी बात साफ तरीके से रखें। छोटे बदलाव भी टीम के काम को आसान बना सकते हैं। कोशिश करें कि एक काम पूरा करने के बाद ही दूसरा काम शुरू करें। इससे काम का दबाव कम रहेगा। सहकर्मी भी आपके शांत रवैये की सराहना कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मदद जरूर करें, लेकिन अपने काम का संतुलन भी बनाए रखें।
Aquarius Money Horoscope Today कुंभ धन राशिफल आज
पैसों के मामले में आज स्थिति सामान्य रह सकती है। छोटे खर्चों पर नजर रखना जरूरी है। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। अगर कोई चीज खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले उसके विकल्प देख लें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना भी फायदेमंद हो सकता है। थोड़ी-थोड़ी बचत आगे चलकर काम आएगी। ऑनलाइन ऑफर पर तुरंत भरोसा करने से बचें।
Aquarius Health Horoscope Today कुंभ स्वास्थ्य राशिफल आज
सेहत के लिहाज से आज हल्की दिनचर्या फायदेमंद रहेगी। सुबह या शाम थोड़ी वॉक करना अच्छा रहेगा। हल्का खाना खाएं और दिनभर पानी पीते रहें। रात में देर तक स्क्रीन देखने से बचें। अगर थकान लगे तो आराम करना भी जरूरी है। दोस्तों या परिवार के साथ हल्की बातचीत से भी मन अच्छा रहेगा। छोटी-छोटी अच्छी आदतें सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट