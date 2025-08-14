कुंभ राशिफल 14 अगस्त: आज बड़े रिस्क या तुरंत प्लानिंग से बचें, टास्कों को सिंपल स्टेप में बांट लें

Aquarius Horoscope Today 14 August 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 14 अगस्त 2025: कुंभ राशि वालों आज आपका ब्राइट और क्रिएटिव माइंड नई संभावनाएं खोज सकता है। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और नए विचार सामने आ सकते हैं। ओपन माइंड वाले रहें और दूसरों का दयालुता पूर्वक सपोर्ट करें। टास्क तेजी से शिफ्ट हो सकते हैं लेकिन आप शालीनता से इन्हें अपना लेंगे। एक फ्रेंडली अप्रोच काम और फ्रेंडशिप में बॉन्ड बनाएगा, जिससे आप कीमती महसूस करेंगे।

कुंभ लव राशिफल- कुंभ राशि वालों आज आपकी दयालुता दूसरों को करीब लाती है। आज का दिन किसी खास से ईमानदार बातचीत के लिए अच्छा है। यह दिखाने के लिए कि आप केयर करते हैं, एक छोटा सा गिफ्ट या विचारों से भरा नोट शेयर करें। अगर आप शर्मीले महसूस करते हैं, तो फ्रेंडली शब्दों और जेंटल सवालों का इस्तेमाल करें। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो अच्छी तरह सुनता हो। फन चैट या सिंपल शेयर एक्टिविटी से रिलेशनशिप की ग्रोथ हो सकती है। अपना दिल खुला रखें और ब्राउंडी का सम्मान करें। केयर की छोटी-छोटी कोशिश आज वास्तव में भरोसा बनाती हैं और प्यार में एक सुखद माहौल का निर्माण करते हैं।

कुंभ करियर राशिफल- कुंभ राशि वालों आज कार्यस्थल पर आपके क्रिएटिव आइडिया को सपोर्ट मिलेगा। किसी पहेली को हल करने के लिए किसी ग्रुप प्रोजेक्ट को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। जब आप कोई नया प्लान शेयर करें तो स्पष्ट रूप से बोलें और दूसरों की सलाह सुनें। टास्कों को सिंपल स्टेप में बांट लें और हर स्टेप को पूरा करते समय तरक्की को मार्क करें। अगर आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो एक छोटा ब्रेक लें या अपने विचार कागज पर लिखें। आपका फ्रेश दृष्टिकोण और शांत एनर्जी आपको आज किसी भी टास्क को आत्मविश्वास से पूरा करने में मदद करेगी।

कुंभ आर्थिक राशिफल- कुंभ राशि वालों आज आपका दिमाग बचत और कमाई के नए तरीके देख रहा है। किसी भी छोटे बिल या सब्सक्रिप्शन का रिव्यू करें और देखें कि अब आपको किस चीज की जरूरत नहीं है। हर बार जब आपको रकम मिले तो कुछ पैसे सुरक्षित स्थान पर रखने पर विचार करें। बड़े रिस्क या तुरंत प्लानिंग से बचें। अगर आपको सलाह की जरूरत है, तो परिवार के किसी मेंबर या फ्रेंड से पूछें जो केयर करता हो।

कुंभ सेहत राशिफल- कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सिंपल हेल्थ उपायों के लिए अच्छा है। नाश्ते से पहले थोड़ी सैर या हल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करनी चाहिए। जब आप उठें तो एक कप पानी पिएं और बाद में दही या फल जैसा हेल्दी ब्रेकफास्ट का सेवन करें। अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और धीरे-धीरे सांस लें। मुस्कुराने की कोशिश करें और कोई अच्छा आइडिया मन में लाएं।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com