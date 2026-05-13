कुंभ राशिफल 13 मई 2026:कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का आज का दिन, पढ़ें राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal, Aquarius Horoscope 13 May 2026: कुंभ राशि 11वीं राशि है राशि चक्र की न्याय के देवता इसके स्वामी हैं। एस्ट्रोलॉजर इशिता से जानें आज आपकी राशि में क्या क्या होगा
Aquarius Horoscope Today, May 13, 2026: एक डॉक्यूमेंट और काम को अच्छे अरेंजमेंट की जरूरत है, इससे आपका मैटर बड़ा नहीं होगा, और आपको आगे चलकर इसमें अपना समय खराब नहीं करना होगा। आपको अपनी यादाश्त पर निर्भर नहीं होना है। आपको लिखना होगा कि क्या होना है और क्या साबित करना है।. एक छोटा सा अरेंजमेंट आपका रिपीट काम से चीजों को सेव करेगा। आज का दिन प्रैक्टिकल कोर्डनिशन के लिए अच्छा है, अपनी प्लानिंग को खराब ना करें। एक बार सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो काम आसानी से और जल्दी होगा। आपको समझना होगा कि मामला खराब नहीं है, इसे सिर्फ एक चीज की जरूरत है।
Aquarius Love Horoscope today, कुंभ लव राशिफल
आज प्यार में कोर्डिनेशन की जरूरत है। जो लोग रिलेशनशिप में है, वो टाइमिंग को डिस्कस कर सकते हैं, एक छोटा सा प्लान आप दोनों पर असर डाल सकता है। आपको यह नहीं समझना चाहिए कि सामने वाले इंसान हर चीज मान ली होगी। उनके साथ समय बिताएं. एक छोटी अपडेट जो समय पर भेजी जाए वो आप दोनों का समय बचाएगी। सिंगल आज किसी ऐसे को पसंद करेगे जो उनके मैसेज, क्लास, शार्ट विजिट, लोकल पैलेस, में मिलेगा और आपको बातचीत को उनके साथ सिंपल रखना है। अधिक जवाब भी ना दें। किसी कनेक्शन में अगर कम डिटेल्स हो तो वो विश्वास करने लायक बना रहता है।
Aquarius Career Horoscope today, कुंभ करियर राशिफल
आज काम में डॉक्यूमेंट्स कोर्डिनेशन और लिखना, कॉल, डिलिवरी और लोकर क्लाइंट्स सब शामिल होंगे। आपको सभी कर्मियों के लिए अटैचमेंट चेक करने हैं, उनका नाम, टाइमिंग और दिशा निर्देशो को देखना है, इससे पहले की आप उन्हें कुछ भी जरूरी भेजें। एक छोटी मिसिंग डील आपके काम को देर करा सकती है। इसलिए अपने काम को तैयार रखें। बिजनेस ऑनर्स को बुकिंग, इवाइज, कस्मर के रिप्लाई आदि पर भी ध्यान देना होगा। स्टूडेंट्स फॉर्म, शार्ट नोट्स, रिविजन प्लान, एप्लीकेशन, क्लियरिंग डाउट्स का ध्यान रखें। इस दिन आपको सफाई से काम कना है।अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो इसे कलेक्ट करवाएं, बार-बार ओपनिंग से यह बेहतर है।
Aquarius Money Horoscope today, कुंभ मनी राशिफल
आज छोटी पैमेंट आपके सामने आ सकती है, कुरियर फोन रिचार्ज, ऑनलाइन सर्विस आपको सभी पैसों को अच्छे से रिसीव करना है और फिर चेक भी कना है। अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं तो लिंक और मैसेज को अच्छे से कंफर्म कर लें। एक छोटी सी गलती आपका टाइम खराब कर सकती है। दिन की पैमेंट के लिए एक नोट और फोल्डर बनाएं, अगर अमाउंट छोटा भी हो तो भी।लापरवाही से खर्च के लिए अपनी सेविंग को खर्च ना करें। ट्रेडिंग आपके लिए असल नहीं , अगर आप किसी बात पर रिएक्ट करके इसे नहीं कर रहे हैं। अगर आपका पैसा कहीं कनेक्टिड है, पैपरवर्क के जरिए, तो उसका स्क्रीन शाट रखें। एक साफ रिकॉर्ड आपको किसी भी कंफ्यूजन से बचा सकता है।
Aquarius Health Horoscope today, कुंभ हे
ल्थ राशिफल
कुंभ राशि वालों का नर्वस, हैंड्स, ब्रीदिंग, पैर, नींद को खास अटेंशन की जरूरत है। बहुत अधिक छोटी बातें आपके दिमाग को दौड़ा सकती हैं। आपका शरीर बैचेन फील कर रहा है।अपने कंधों, शोल्डर्स को स्ट्रैच करें। जल्दबाजी में खाना ना खाएं और अच्छे से दिनभर में पानी पिएं। कुछ समय के लिए इससे दूर रहेंष आपका शरीर शांत है, लेकिन आपका दिमाग सभी मामलों का पीछा कर रहे है।आपको बेकार की चेकिंग नहीं करनी है रात को शांत रहें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां