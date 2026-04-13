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कुंभ राशिफल 13 अप्रैल: कुंभ राशि आज सिचूऐशन गड़बड़ा सकती है, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल

Apr 13, 2026 06:51 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 13 April 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

कुंभ राशिफल 13 अप्रैल: कुंभ राशि आज सिचूऐशन गड़बड़ा सकती है, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल

Aquarius Horoscope Today 13 April 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 13 अप्रैल: आज की शुरुआत एक ऐसे आइडिया से हो सकती है, जिसे आप आसानी से भुला नहीं पाएंगे। कोई मैसेज भेजना जरूरी हो सकता है। कोई डिसीजन लेना जरूरी हो सकता है। कोई बातचीत तब तक आपके दिमाग में घूमती रहेगी जब तक आप उसका सही ढंग से समाधान नहीं कर लेते। भले ही दिन की शुरुआत तेजी से हो रही हो, आपका काम हर बात का जवाब देना नहीं है। आपका काम यह तय करना है कि किस बात पर आपको बोलना चाहिए और किस पर नहीं।

कुंभ राशि आज सिचूऐशन गड़बड़ा सकती है, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल

कुंभ राशि का लव राशिफल

आज अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो समय, प्रयास या इमोशनल दूरी के बारे में एक साधारण बातचीत किसी भी बड़े इशारे से ज्यादा मायने रख सकती है। क्लियर बातचीत और नरम लहजा है। अगर आप सिंगल हैं, तो शब्दों, और इस एहसास से अट्रैक्शन बढ़ सकता है कि कोई आपके मन की बात समझता है लेकिन आज समझने का समय नहीं है। इससे आपको अधिक जानकारी मिलेगी।

कुंभ राशि का करियर राशिफल

जब आप चीजों को सही ढंग से प्राथमिकता देते हैं तो करियर में सुधार होता है। आप एक से अधिक टास्क को संभाल रहे होंगे, लेकिन सभी कार्यों के लिए समान एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। आज का दिन ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने, स्मार्ट बातचीत और निरंतर प्रगति के लिए एक उपयोगी फैसला लेने के लिए अच्छा है। किसी सहकर्मी, क्लाइंट या बाहरी कनेक्शन से बातचीत आपको यह समझने में मदद करेगी कि कौन सा रास्ता सपोर्ट करने लायक है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आज का दिन प्लान करने, लिखित कार्य और जरूरी टॉपिक के लिए प्रोडक्टिव है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो कोई बदलाव या एक क्लियर मैसेज अपेक्षा से अधिक सुधार ला सकता है। प्रगति तब होती है, जब आपका ध्यान भटकना बंद कर देता है और महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित हो जाता है।

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कुंभ राशि का फाइनेंशियल राशिफल

आज धन के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। यह फाइनेंशियल रूप से बुरा दिन नहीं है, लेकिन अगर प्राथमिकताएं कलीर नहीं रहती हैं तो सिचूऐशन गड़बड़ हो सकती है। एक छोटा पेमेंट, सब्स्क्रिप्शन, ऑनलाइन खरीदारी या खर्च अपने आप में हानिरहित लग सकता है, फिर भी इस तरह के बार-बार किए जाने वाले ऑप्शन संतुलन बिगाड़ सकते हैं। दिन तब बेहतर बीतता है, जब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अगर आप निवेश, सेविंग्स या शेयर मार्केट से जुड़े फैसले ले रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कोई कदम न उठाएं क्योंकि पहली नजर में कुछ अच्छा दिख रहा है। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन अच्छा प्रतीक नहीं होता। पहले जांच करें। देखें कि क्या पेंडिंग है। अगर किसी बिल, शुल्क या नियमित खर्च पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसे सीधे तौर पर निपटाएं। एक छोटा कदम, सिर्फ इसलिए उठाए गए बड़े कदम से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि दिन एक्टिव लग रहा है।

कुंभ राशि का सेहत राशिफल

जब आपकी एनर्जी स्टेबल महसूस होती है तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर आपका मन बहुत सारी चिंताओं के बीच भटक सकता है, तो शरीर थकान, नींद में गड़बड़ी, अनियमित भोजन या बेचैनी के रूप में इसे दर्शाना शुरू कर सकता है। यह कमजोरी नहीं है। यह ऊर्जा का असमान उपयोग है। आप मानसिक रूप से तब तक बिजी रह सकते हैं, जब तक कि शरीर शांत स्पीड से काम करने के लिए तैयार न हो जाए। आज सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी आपकी स्पीड। समय पर भोजन करें। दिन के एक हिस्से को नॉर्मल रखें। थोड़ी देर टहलना, स्क्रीन का शोर कम करना, और शांत शाम उम्मीद से ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। जब आप एक साथ हर चीज पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो दिन सुकून से बीतने लगता है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

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Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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