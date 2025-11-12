Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 12 नवंबर: कुंभ राशि वाले सावधानी से पैसे आज मैनेज करें, सीनियर्स से मिलेगी तारीफ

संक्षेप: Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 12 November 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Wed, 12 Nov 2025 05:54 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 12 नवंबर 2025: आज आप एनर्जी और जिज्ञासा से भरपूर रहेंगे। कुछ नया करने या अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाने वाले छोटे-छोटे बदलाव करने का ये सही समय है। आपके आस-पास के लोग आपकी सलाह और व्यवहार की कद्र करेंगे। मुस्कुराते रहें और होपफुल बने रहें। यह आपके दिन को और भी बेहतर बना देगा।

कुंभ लव लाइफ: आज आपका दिल हल्का और इमोशनल महसूस करेगा। अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें, क्योंकि ईमानदारी आपके रिश्ते में करीबी लाएगी। अगर आप सिंगल हैं, तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी रुचि आपसे मिलती हों। विचारों में खोने से बचें। आज प्यार और मुस्कुराहट के कुछ पलों का आनंद लें। एक मजेदार बातचीत या दोस्ताना मुलाकात समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। प्रेम का आनंद लें और चीजों को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी इनोवेटिव सोच उभर कर सामने आएगी। इस समय का उपयोग सुधार सुझाने या क्रिएटिव आइडिया सामने लाने में करें। आपको सीनियर्स से तारीफ मिल सकती है। ध्यान भटकाने से बचें और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप शांति से सुनेंगे और जवाब देंगे तो टीम मीटिंग या बैठकें सुचारू रूप से चलेंगी। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। आपका फोकस बेहतरीन परिणाम देगा।

फाइनेंशियल लाइफ: आपकी आर्थिक स्थिति स्टेबल है, लेकिन आज उधार लेने या उधार देने से बचें। आपको खर्चों को समझदारी से मैनेज करने के नए तरीके मिल सकते हैं। अभी की छोटी-छोटी सेविंग्स बाद में काम आएगी। बड़े फैसले लेते समय सतर्क रहें। थोड़ी-सी वित्तीय योजना आपको ज्यादा सिक्योर और स्ट्रेसफ्री महसूस करने में मदद कर सकती है। अगर आप जिम्मेदारी से धन को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको प्रगति दिखाई देने लगेगी। अपने खर्चों की जांच करने और एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी वित्तीय योजनाओं में बदलाव करने के लिए यह एक अच्छा दिन है।

सेहत राशिफल: आप दिनभर एक्टिव और तरोताजा महसूस करेंगे। बैलेंस डाइट लें और कुछ मिनट स्ट्रेचिंग या ध्यान में बिताएं। देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें। अपने मन को पॉजिटिव और शांत रखने से आपकी एनर्जी और एकाग्रता में काफी सुधार होगा। हाइड्रेटेड रहें और हल्का, पौष्टिक भोजन करें। ज्यादा सोचने या देर तक जागने से बचें। अच्छी नींद आपके दिमाग को तरोताजा और शरीर को मजबूत बनाए रखेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
