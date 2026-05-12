कुंभ राशिफल 12 मई 2026: कुंभ राशि को सितारों की चाल से क्या बदलाव, फ्यूचर प्लानिंग में अभी पैसा ना लगाएं, पढ़ें राशिफल
aaj ka Kumbh Rashifal, Aquarius Horoscope 12 May 2026: कुंभ राशि सेकेंड लास्ट राशि मानी जाती है। इस राशि का स्वामी शनि है एस्ट्रोलॉजर इशिता से जानें आज धन, करियर, हेल्थ से लेकर लवलाइफ में कैसा रहेगा दिन
Aquarius Horoscope Today, May 12, 2026: आपके शब्द आज बहुत सा भार लिए हुए हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को अच्छे से तौलना करना है, कुछ भी बोलने से पहले। आप किसी चीज को जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आपके शब्द आज आपके आस पास के लोगों का भी मूड प्रभावित करेंगे, इसलिए उन्हें जानें ना दें, जब तक आप अच्छे से चीजों को अरेंज ना कर लें। एक आधी-अधूरी जानकारी किसी के लिए गलतफहमी बन सकती है, आपको कुछ पल के लिए रुककर उस पल को सही करना है। आपको चालाक बनने की जरूरत नहीं है। आज का दिन लिखने, लर्निंग और प्लानिंग को वैल्यू देता है। अगर आप लिखने को लेकर श्योर नहीं हैं, तो उस प्वाइंट को लिख लें।
Aquarius Love Horoscope today, कुंभ लव राशिफल
आज प्यार साफ कंवर्सेशन से लाभ पाएगा। कपल्स को एक दूसरे को हिंट देने नहीं चाहिए, अगर आप अपसेट फील कर रहे हैं, तो दूसरे पर्सन आपको मिस करेंगे। आपको जो कहना है प्लेन वर्ड्स में कहें। एक डायेरक्ट और काइंड मैसेज आपके बीच की दूरी को कम करेगा। सिंगल लोग एक चैट को एंजॉय कर सकते हैं। एक अट्रेक्शन को शब्दों से शुरू होने दें। आपको किसी को इंप्रेस नहीं करना है। सामने वाले इंसान को असल विचारों को लेकर रिस्पॉन्ड करने दें। एक कनेक्शन जो आपको स्पेस देगा को आप अच्छे से आजादी से रह पाएंगे और फील कर पाएंगे। आपको एक रिअल सवाल पूछना है, इसका जवाब आपको काफी कुछ सिखा जाएगा।
Aquarius Career Horoscope today, कुंभ करियर राशिफल
आज ऐसे काम जिनमें आइडिया, लिखना और कोर्डिनेशन जरूरी है, उनहें अपने प्वाइंट्स और मैसेज आपको देना होगा। अगर कुछ चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इसे सिंपल स्टेप्स में तोड़ें।बिजनेस ऑनर्स को कंटेंट पर काम ना करना है, ऑनलाइन रीच और प्रॉडक्ट एक्सप्लेनेशन पर काम करना है। स्टूडेंट्स को आज ऐसै विषयों में लाभ होगा, जहां लॉजिक, रिविजिन की जरूरत हो। एक क्लियर एक्सप्लेनेशन आपकी अच्छी मदद करेगी। किसी डिबेट में सिर्फ अपनी नॉलेज को साबित करने के लिए ना शामिल हों। अपने आइडिया को काम का रखें और दिन आपका अच्छा जाएगा। आपको हर बात की जानकारी को एक बार में जानने की कोशिश नहीं करनी है, आपके हर काम के प्वाइंट देखने हैं।
Aquarius Money Horoscope today, कुंभ मनी राशिफल
आज आपको पैसा लर्निंग गैजेटस कम्युनिकेश टूल, ऑनलाइन वर्क और प्लानिंग फ्यूचर इनकम पर पैसा लगा लग सकता है। आपको ऐसे किसी भी टूल पर पैसा खर्च नहीं करना है, जो वादा करता हो। एक सिंगल टूल आज अच्छा है। अचानक अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए आप सेविंग खर्च ना करें। ट्रेडिंग आपके लिए रिस्की फील होगी, अगर आप अचानक न्यूज को फॉलो करेंगे। अगर आप पढ़ाई पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल रिटर्न चेक करना है।पैसों को आपकी मदद आपके माइंड को भी अच्छा करेगी, आपको बस अपना ध्यान काम में लगाना है।
Aquarius Health Horoscope today, कुंभ हेल्थ राशिफल
आज नर्वस सिस्टम भी आपका बिजी रहेगा, अधिक मोबाइल या लैपटॉप देखना, लेट चैट और किसी भी समय खाना आपके विचारों और नींद को प्रभावित करेगा। आपका शरीर बैचने फील करेगा. आपके दिमाग में कई सारे टैब्स खुले रहेंगे। इनपुट को कुछ समय के लिए कम करें। अगर आपके दिमाग में कई विचार बार-बार आ रहे हैं, तो इन्हें लिख लें। आपको शाम को सोते हुए कोई डिस्कशन नहीं करना है। आज शांत स्पेस से आपकी बॉडी और माइंड में बैलेंस आएगा। आप अगर शाम में 20 मिनट अगर मोबाइल नहीं देखेंगे, तो आपकी शाम की फीलिंग्स काफी अच्छा है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां