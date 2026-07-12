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Kumbh Rashifal 12 July 2026: कुंभ राशि वालों का आज सितारों की तरह चमकेगा भाग्य, शाम तक मिलेगी कोई अच्छी खबर

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए सकारात्मक रहेगा। घरेलू काम पूरे होने के साथ परिवार का सहयोग मिलेगा। दिन के दूसरे हिस्से में मन हल्का रहेगा और किसी अच्छी खबर या सुखद अनुभव के संकेत हैं। हालांकि, खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें।

Kumbh Rashifal 12 July 2026: कुंभ राशि वालों का आज सितारों की तरह चमकेगा भाग्य, शाम तक मिलेगी कोई अच्छी खबर

Aquarius Horoscope Today 12 July 2026, कुंभ राशिफल: पहला भाग घर, परिवार और मन की स्थिति पर ज्यादा असर डाल सकता है। घर के माहौल, माता तुल्य किसी व्यक्ति के आशीर्वाद या परिवार की सलाह से राहत मिलेगी। अगर पिछले दिनों कोई घरेलू उलझन चल रही थी, तो उसमें बात आगे बढ़ सकती है। घर की सजावट, छोटे सुधार, सुविधा की चीजें या रहने की जगह को बेहतर बनाने का मन बनेगा। संपत्ति, घर बदलने की योजना या घरेलू सामान की खरीद पर सोच हो सकती है। खर्च बढ़ने की संभावना भी इसी कारण रहेगी। मंगल घरेलू क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए काम जल्दी निपटाने की इच्छा रहेगी, पर जल्दबाजी में बहस न हो इसका ध्यान रखें। दिन बढ़ने पर मन हल्का होगा। रचनात्मकता, बच्चों से जुड़ी खुशी, घूमने-फिरने की योजना या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के संकेत बन सकते हैं। किसी फिल्म, आउटिंग, छोटी पिकनिक या परिवार के साथ मजेदार समय का योग भी बन रहा है। राहु के कारण मन कभी-कभी अपनी ही सोच में उलझ सकता है, इसलिए मूड पर पूरी कहानी मत बनाइए।

कुंभ राशि का लव राशिफल

जीवनसाथी या पार्टनर के साथ आज शांति बनाए रखने के अच्छे योग हैं। सुबह घर की जिम्मेदारियों पर साथ मिलकर काम करना संबंध को मजबूत करेगा। अगर आप किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर परेशान हैं, तो इसे नाराजगी की जगह सरल शब्दों में कहें। शुक्र का असर रिश्तों में आकर्षण और गर्मजोशी ला रहा है, इसलिए साथ में समय बिताने का लाभ होगा। शाम के बाद रोमांस का मूड बेहतर हो सकता है। प्रेम संबंधों में हल्की-फुल्की बातचीत, मजाक और सहजता से दूरी कम होगी। परिवार वालों के बीच भी आपका व्यवहार सुलह कराने वाला बन सकता है। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी उपलब्धि पर मन प्रसन्न हो सकता है।

कुंभ राशि का करियर राशिफल

कामकाज में घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना चुनौती हो सकता है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं या घरेलू कारणों से समय बांटना पड़ रहा है, तो प्राथमिकताएं लिखकर चलें। दिन का पहला भाग बैकएंड काम, योजना और फाइलें व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है। मीटिंग या प्रस्तुति से पहले सामग्री दोबारा देख लें, क्योंकि बुध की वक्री चाल छोटी भूल करा सकती है। छात्रों के लिए दोपहर के बाद का समय ज्यादा अच्छा है। पढ़ाई में रुचि, रचनात्मक सोच और याद रखने की क्षमता बेहतर हो सकती है। जो लोग डिजाइन, कंटेंट, शिक्षा, बच्चों, कला या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। वरिष्ठों से बहुत बड़ा वादा करने की जगह स्थिर और भरोसेमंद काम दिखाना ज्यादा प्रभावी रहेगा।

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कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल

धन के मामले में घर और सुविधा पर खर्च बढ़ सकता है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान, सजावट, मरम्मत या किसी उपयोगी चीज की खरीद का विचार बन सकता है। खरीदारी करने से पहले तुलना कर लें और बजट तय रखें। संपत्ति या घर से जुड़े निवेश पर सोच बन सकती है, लेकिन दस्तावेज और शर्तें अच्छी तरह समझना जरूरी है। रोजमर्रा की आमदनी में बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं दिखता, पर खर्च नियंत्रण में रखना ही लाभ देगा। बच्चों, घूमने या सामाजिक कार्यक्रम पर भी पैसा निकल सकता है। छोटे आनंद के लिए खर्च ठीक है, बस सीमा बनी रहे।

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कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

मन का असर शरीर पर साफ दिख सकता है। घर की बातों से भावनात्मक थकान हो तो आराम और नींद को प्राथमिकता दें। सुबह भारीपन या आलस्य लगे तो हल्की चाल-चलन मदद करेगी। दिन के बाद वाले हिस्से में मूड बेहतर होगा। हंसी, रचनात्मक काम या प्रिय लोगों के साथ समय मानसिक राहत देगा। बहुत देर तक स्क्रीन देखने से बचें। हल्का भोजन और पर्याप्त पानी अच्छा रहेगा।

आज की सलाह: घर की जरूरतें पूरी करें, पर खर्च और भावनाओं दोनों में संतुलन बनाए रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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