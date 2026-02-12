कुंभ राशिफल 12 फरवरी 2026: कुंभ राशि वाले आज इन बातों का रखें खास ध्यान, जानें कैसा रहेगा आपका दिन?
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 12 February 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 फरवरी 2026 का दिन…
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 12 फरवरी 2026: आज आपका मन नए लोगों से बात करने का रहेगा। छोटी-छोटी बातचीत से कोई काम की प्लानिंग बन सकती है। अपने आइडिया साफ शब्दों में रखें और दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। किसी से हल्की-सी बातचीत आगे चलकर काम की साबित हो सकती है। आज थोड़ा लचीला रवैया रखें, कुछ नया तरीका अपनाकर देखें। आसपास के अच्छे लोगों की सलाह आगे सीखने और आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।
कुंभ लव राशिफल- आज आपका दोस्ताना स्वभाव लोगों को आपकी ओर खींचेगा। अगर सिंगल हैं तो छोटी बातचीत से शुरुआत करें, खुलकर मुस्कुराएं। हल्की-फुल्की हंसी किसी अच्छी दोस्ती की शुरुआत बन सकती है। रिलेशनशिप में हैं तो दिल की एक बात खुलकर रखें और पार्टनर की बात बिना जज किए सुनें। चाय बना देना या किसी काम में हाथ बंटा देना जैसे छोटे काम रिश्ते में मिठास लाते हैं। शांति से बात करेंगे तो भरोसा बढ़ेगा।
कुंभ करियर राशिफल- ऑफिस में आपका कोई नया आइडिया किसी को पसंद आ सकता है। अपनी बात साफ तरीके से रखें और जरूरत पड़े तो उस पर काम करके दिखाने को भी तैयार रहें। टीम में लोग आपके खुले सोच की तारीफ करेंगे, बस छोटे काम समय पर पूरे करते रहें। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। आज दो आसान लक्ष्य तय कर लें और नोट्स को थोड़ा सलीके से रखें। किसी काम के सिलसिले में मिली सलाह आगे काम आ सकती है।
कुंभ आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, बस फालतू खर्च से बचें। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें, क्योंकि यही मिलकर बजट बिगाड़ देते हैं। जो सब्सक्रिप्शन या चीजें इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें बंद कर देना बेहतर रहेगा। अगर कोई आपसे उधार मांगे तो भावनाओं में आकर फैसला न लें, पहले अपनी स्थिति देखकर ही हां या ना करें और शर्त साफ रखें। बाहर रोज-रोज खाने की बजाय घर से लंच ले जाना या छोटी खरीदारी टाल देना अच्छा फैसला रहेगा। इस हफ्ते की आमदनी और खर्च लिखकर रखें, इससे प्लान बनाना आसान होगा और पैसों को लेकर मन हल्का रहेगा।
कुंभ स्वास्थ्य राशिफल- दिमाग एक्टिव रहेगा, शरीर को हल्की-फुल्की हरकत की जरूरत है। थोड़ी देर टहल लें या हल्की स्ट्रेचिंग कर लें। पानी ज्यादा पिएं और हल्का खाना खाएं, फल-सब्जी शामिल करें। आंखों को आराम दें और देर रात मोबाइल देखने से बचें। अगर बेचैनी लगे तो धीमी सांसें लें। हल्की तकलीफ में गरम सेक और थोड़ा आराम मदद करेगा। रोज की छोटी आदतें आपकी एनर्जी बढ़ाएंगी और तनाव कम करेंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि