कुंभ राशिफल 11 मार्च: कुंभ राशि आज धन के मामले में इन 3 बातों पर रखें फोकस, शर्तों के बारे में रहें क्लियर
Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 11 March 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।
Aquarius Horoscope Today 11 March 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 11 मार्च 2026: आपका खुला दिमाग नए कनेक्शन और क्लियर रूप से योजनाएं बनाने में मदद करेगा। अपने विचारों को मैनेज करने, उपयोगी फीडबैक को नोट करने और छोटे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। वित्तीय मामलों की शांति से जांच करना आवश्यक है। छोटी सैर करने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बातचीत से शंकाएं दूर होंगी। अपना ध्यान केंद्रित रखें। आसान कार्य प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। आज आप जिज्ञासु और मिलनसार महसूस करेंगे, अपने आइडिया को शेयर करने, दूसरों से सीखने, रिलेशन और योजनाओं को लगातार बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
सोशल लाइफ में आपकी एनर्जी हाई रहेगी और मैत्रीपूर्ण बातचीत अप्रत्याशित रोमांस बढ़ सकती है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो मनोरंजक योजनाएं साझा करें। आज के दिन अपने साथी की इच्छाओं को सुनें। छोटे समझौते जरूरों रिश्ते बनाते हैं। सिंगल लोग शौक या सोशल कार्यक्रमों के माध्यम से रुचि जगा सकते हैं। नए लोगों के साथ ईमानदार और धैर्यवान बने रहें। कृतज्ञता व्यक्त करने पर पारिवारिक सहयोग मददगार साबित होता है। अचानक वादे करने से बचें। सच्चे और दयालु शब्दों का चुनाव करें। देखभाल करने के आसान काम आपके बीच के स्नेह और आपसी सम्मान को गहरा करते हैं।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आपकी इनोवेटिव सोच आज के दिन ऑफिस में प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को आसान बनाएगी। कॉन्फिडेंस के साथ अपने आइडिया शेयर करें लेकिन उन्हें क्लियर चरणों और डेडलाइन के साथ सपोर्ट दें। व्यावहारिक स्किल्स रखने वाले टीम सदस्यों के साथ सपोर्ट करें और कार्यों को निष्पक्ष रूप से आपस में बांट लें। आलोचना को पर्सनल रूप से लेने से बचें। योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए अपनी स्किल्स का उपयोग करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केंद्रित समय निर्धारित करने के लिए ईमेल मैनेज करें। अगर कोई मीटिंग तनाव भरी लगे, तो नोट्स तैयार करें और शांत भाव से बोलें। स्मार्ट मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और सिनीयर्स के साथ विश्वास डेवलप है। प्रगति को प्रतिदिन नोट करें।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन खर्च करने से पहले बजट की जांच करें और प्राथमिकताओं की लिस्ट बनाएं। अप्रत्याशित बिल आ सकते हैं। इसलिए इमरजेंसी फंड तैयार रखें। फालतू की खरीदारी से बचें और खरीदारी करते समय कीमतों की तुलना करें। वृद्धि के लिए छोटे, कम जोखिम वाले निवेश या सेविंग्स पर विचार करें। आज के दिन वेतन या बिल पर बातचीत कर रहे हों, तो शर्तों और डेडलाइन के बारे में क्लियर रहें। रसीदें संभाल कर रखें और अनावश्यक शुल्कों का पता लगाने के लिए सब्सक्रिप्शन पर नजर बनाए रखें। किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ वित्तीय योजनाओं को शेयर करने से जरूरी सलाह और कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
छोटे-छोटे ब्रेक और ताजी हवा से आपकी मानसिक स्पष्टता में सुधार होगा। नसों को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक सरल श्वास अभ्यास करें। योग या स्ट्रेचिंग अकड़न को कम करता है और शारीरिक पास्चर को सहारा देता है। एनर्जी बनाए रखने के लिए साबुत अनाज और फलों के साथ हेल्दी भोजन का सेवन करें। देर रात भारी स्नैक्स का सेवन करने से बचें और शाम को कैफीन का सेवन सीमित करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और थकान से बचने के लिए काम को स्टेबल गति से पूरा करें। आज रात अच्छी नींद लें ताकि कल आप तरोताजा, संतुलित और अच्छे मूड में जाग सकें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे में
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
