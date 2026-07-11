Kumbh Rashifal 11 July 2026: कुंभ राशि वालों को शाम तक मिल सकती है अच्छी खबर, घर-परिवार में रहेगा खुशियों का माहौल
Aquarius Horoscope Today: कुंभ राशि वालों के लिए 11 जुलाई का दिन अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें। रिश्तों में खुलकर बातचीत करने और सेहत के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाने से फायदा होगा।
Aquarius Horoscope Today 11 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: मन धीरे धीरे हल्का होने का संकेत दे रहा है। पिछले दिनों की कुछ चिंताएं कम हो सकती हैं, खासकर घर, सुविधा, परिवार या निजी आराम से जुड़ी बातें। अपने लोगों के बीच बैठना अच्छा लगेगा। घर की व्यवस्था, सफाई, मरम्मत, सजावट या आराम की चीजों पर ध्यान जा सकता है। किसी पारिवारिक कार्यक्रम, छोटे समारोह या मिलने जुलने की वजह से दिन में हलचल बनी रह सकती है। चंद्रमा घरेलू क्षेत्र में होने से भावनाएं सतह पर आ सकती हैं, इसलिए शांति और अपनापन दोनों की जरूरत रहेगी। माता या घर के बड़े सदस्य से बात करने पर उपयोगी सलाह मिल सकती है। यदि वाहन, घर के सामान या किसी सुविधा से जुड़ा निर्णय लेना है, तो जल्दबाजी के बजाय वास्तविक जरूरत देखें। राहु आपके व्यक्तित्व को बेचैन बना सकता है, इसलिए हर बात में तुरंत निष्कर्ष निकालने से बचें। दिन तब अच्छा जाएगा जब आप भीतर की घबराहट को परिवार के साथ समय और व्यवस्थित योजना में बदलेंगे।
कुंभ राशि का लव राशिफल
रिश्तों में नरमी और साथ का एहसास बढ़ सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ घरेलू बातों पर चर्चा होगी और उसमें सहयोग भी मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए साथ मिलकर कोई खरीद, योजना या यात्रा की तैयारी भी संभव है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ाने का समय है, पर अपनी असुरक्षा को आरोप की तरह व्यक्त न करें। जो कहना है, सीधे और शांत ढंग से कहें। घर परिवार के बीच पार्टनर को पर्याप्त जगह देना जरूरी होगा। माता या परिवार के किसी सदस्य की राय रिश्ते पर असर डाल सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। शुक्र संबंधों के क्षेत्र में होने से आकर्षण अच्छा है, बस जिद और दूरी बनाने वाली आदतें कम करें।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
कामकाज में दिन बहुत तेज नहीं, पर स्थिर रह सकता है। घर से काम करने वालों, रियल एस्टेट, इंटीरियर, शिक्षा, केयर, प्रशासन या सार्वजनिक संपर्क से जुड़े लोगों को व्यवस्थित ढंग से फायदा हो सकता है। ऑफिस में आपकी छवि शांत और व्यावहारिक बनेगी, अगर आप प्रतिक्रिया से ज्यादा समाधान पर ध्यान दें। पढ़ाई करने वालों को एकांत में बैठकर पढ़ना अच्छा लगेगा। रचनात्मक विषय, लेखन, डिज़ाइन, भाषा, प्रस्तुति या अवधारणा आधारित पढ़ाई में अच्छा फोकस बन सकता है। किसी पुराने नोट्स या प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना पड़ सकता है, पर उससे गुणवत्ता सुधरेगी। कार्यस्थल पर अनौपचारिक बातचीत से कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकती है। आज बहुत बड़ा छलांग लगाने के बजाय नींव मजबूत करने वाला रवैया ज्यादा काम देगा।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति धीरे धीरे संभलती दिख सकती है। बचत पर ध्यान देना सही रहेगा। घर, वाहन, सुविधा, मरम्मत या परिवार की जरूरतों पर खर्च संभव है, पर जरूरी और गैरजरूरी में फर्क करना होगा। माता या परिवार से आर्थिक सहयोग या व्यवहारिक सलाह मिल सकती है। अगर नई चीज खरीदने का मन हो, तो बजट और उपयोग दोनों देखें। सट्टा या जल्दी लाभ वाली योजना से दूरी रखें। छोटे नियमित निवेश या बचत का रास्ता बेहतर रहेगा। नकद और डिजिटल भुगतान दोनों का हिसाब साफ रखें।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मूड का असर शरीर पर दिख सकता है। मन शांत रहेगा तो ऊर्जा भी ठीक लगेगी। घर में रहकर जड़ न हो जाएं। थोड़ी वॉक, हल्का स्ट्रेच और खुली हवा जरूरी है। भारी भोजन या ज्यादा मीठा सुस्ती बढ़ा सकता है। नींद का समय ठीक रखें। अगर मन बोझिल हो, तो कमरे की व्यवस्था बदलना भी राहत दे सकता है।
आज की सलाह
घर के माहौल को शांत रखें, खर्च सोचकर करें और मन की बात नरमी से कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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