आज का कुंभ राशिफल (10 नवंबर): आपके काम को पहचान मिलने के योग, दूसरे स्रोत से कमाई के योग
Kumbh rashifal today in hindi: कुंभ राशि वालों को काम में पहचान मिलने के योग हैं, जीवनसाथी से समझ बनेगी और बच्चे की सेहत पर ध्यान रखना होगा। पढ़ें कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल
घर में जीवनसाथी संतुष्ट रहेंगे और साझा फैसलों पर समझ बनेगी। मंगलवार को इसी तालमेल का सहारा रहेगा। दफ्तर में वरिष्ठों का समर्थन और आपके काम को पहचान मिलने के योग हैं। घर से बाहर तक अपनी बात रखने में सहजता रहेगी। बच्चे के व्यवहार से मन दुखी होगा, इसलिए परिवार के भीतर संतोष और नाराजगी के अलग भाव रहेंगे। सिंह राशि के सातवें भाव में मार्गी गुरु आज जीवनसाथी और कारोबारी साझेदार के साथ समझ बढ़ाएगा। समझौते और साझा योजनाओं पर बातचीत के लिए दिन अच्छा है। कारोबार बढ़ाने का विचार भी मन में आएगा। अतिरिक्त स्रोत से कमाई की संभावना दिन का दूसरा अच्छा पक्ष रहेगी।
करियर और शिक्षा
कार्यस्थल पर आपके काम पर नजर पड़ेगी और सामने आने वाले काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे आज काम को सामने रखने और अपनी जिम्मेदारी निभाने में अनुकूलता मिलेगी। वरिष्ठों से सहयोग मिलने के योग हैं। अपने किए काम की पहचान मिलने की संभावना भी है। कारोबार करने वालों के मन में विस्तार की बात आएगी और साझेदार के साथ इस पर चर्चा होगी। विद्यार्थियों की काम पूरा करने की गति धीमी रहने की संभावना है। पढ़ने और उसे लिखकर पूरा करने के बीच समय का फर्क महसूस होगा। तुला राशि के नौवें भाव में वक्री बुध आज पढ़ाई और संदेशों के आदानप्रदान को प्रमुख रखेगा। सौदों से जुड़ी बातचीत भी अहम होगी। विद्यार्थी आज के अभ्यास के लिए पर्याप्त समय रखें।
आर्थिक स्थिति
नियमित आमदनी के अतिरिक्त किसी दूसरे स्रोत से कमाई के योग हैं। इससे पैसों को लेकर राहत मिलने की संभावना है। हालांकि थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है। कारोबार के विस्तार का विचार आएगा तो उसमें लगने वाली रकम पर भी बातचीत होगी। साझेदार के साथ आर्थिक योजना समझने के लिए दिन अनुकूल है। साझा काम में किसकी कितनी भागीदारी रहेगी, यह विषय चर्चा में आएगा। आज आर्थिक पक्ष की अच्छी बात अतिरिक्त आय की संभावना है, जबकि विस्तार अभी विचार और बातचीत के स्तर पर रहेगा। दोनों बातों को अलग रखकर देखने से तस्वीर साफ रहेगी। संभावित कमाई को हाथ में आ चुकी रकम मानकर खर्च तय न करें।
प्रेम और रिश्ते
जीवनसाथी के मन में संतोष रहेगा और आपसी बातचीत सहज होगी। घर के रोज के फैसलों में एक-दूसरे की बात समझ में आएगी। साझा योजना पर चर्चा करते हुए अपनी प्राथमिकताएं साफ करने का अवसर रहेगा। साथी के साथ यह तालमेल मन को अच्छा लगेगा। दूसरी ओर बच्चे के व्यवहार से निराशा होगी। उसकी किसी बात पर आपकी अपेक्षा पूरी होती नहीं दिखेगी और मन में खिन्नता रहेगी। इस कारण घर का भाव एक जैसा नहीं रहेगा। दांपत्य में संतोष रहेगा, जबकि संतान से जुड़ा विषय मन में अटका रहेगा। बच्चे से नाराजगी का कारण शांत शब्दों में कहें। आज रिश्तों में साझेदारी की समझ सबसे मजबूत सहारा रहेगी।
स्वास्थ्य
बच्चे की सेहत आज ध्यान का विषय रहेगी। उसके व्यवहार से हुई नाराजगी और स्वास्थ्य की देखभाल अलग बातें रहेंगी। सेहत से जुड़ी कोई बात सामने आए तो उसे केवल व्यवहार का हिस्सा मानकर टालना ठीक नहीं होगा। संकेत देखभाल में सतर्कता रखने का है, किसी खास बीमारी का दावा करने का नहीं। दिन का ध्यान काम और परिवार के बीच रहेगा, इसलिए बच्चे का हाल पूछने के लिए समय निकालें। आज स्वास्थ्य के मामले में बड़ी राहत या परेशानी का पक्का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है। देखभाल का विषय घर की बातचीत में अपनी जगह रखेगा।
शुभ अंक
४
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
जीवनसाथी या कारोबारी साझेदार के साथ साझा योजना पर बात करने के लिए कुछ समय तय करें।
क्या न करें
विद्यार्थी धीमी रफ्तार देखकर अधूरा अभ्यास बीच में न छोड़ें।
कल का राशिफल
कल कार्यस्थल सहज होगा और तनाव घटेगा। महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करियर के लिए मददगार रहेगी। पिता की सेहत में सुधार के योग हैं। पढ़ाई में ध्यान रहेगा और दांपत्य में प्रेम बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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