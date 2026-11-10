आज का कुंभ राशिफल (10 नवंबर): आपके काम को पहचान मिलने के योग, दूसरे स्रोत से कमाई के योग

Kumbh rashifal today in hindi: कुंभ राशि वालों को काम में पहचान मिलने के योग हैं, जीवनसाथी से समझ बनेगी और बच्चे की सेहत पर ध्यान रखना होगा। पढ़ें कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल

घर में जीवनसाथी संतुष्ट रहेंगे और साझा फैसलों पर समझ बनेगी। मंगलवार को इसी तालमेल का सहारा रहेगा। दफ्तर में वरिष्ठों का समर्थन और आपके काम को पहचान मिलने के योग हैं। घर से बाहर तक अपनी बात रखने में सहजता रहेगी। बच्चे के व्यवहार से मन दुखी होगा, इसलिए परिवार के भीतर संतोष और नाराजगी के अलग भाव रहेंगे। सिंह राशि के सातवें भाव में मार्गी गुरु आज जीवनसाथी और कारोबारी साझेदार के साथ समझ बढ़ाएगा। समझौते और साझा योजनाओं पर बातचीत के लिए दिन अच्छा है। कारोबार बढ़ाने का विचार भी मन में आएगा। अतिरिक्त स्रोत से कमाई की संभावना दिन का दूसरा अच्छा पक्ष रहेगी।

करियर और शिक्षा कार्यस्थल पर आपके काम पर नजर पड़ेगी और सामने आने वाले काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे आज काम को सामने रखने और अपनी जिम्मेदारी निभाने में अनुकूलता मिलेगी। वरिष्ठों से सहयोग मिलने के योग हैं। अपने किए काम की पहचान मिलने की संभावना भी है। कारोबार करने वालों के मन में विस्तार की बात आएगी और साझेदार के साथ इस पर चर्चा होगी। विद्यार्थियों की काम पूरा करने की गति धीमी रहने की संभावना है। पढ़ने और उसे लिखकर पूरा करने के बीच समय का फर्क महसूस होगा। तुला राशि के नौवें भाव में वक्री बुध आज पढ़ाई और संदेशों के आदानप्रदान को प्रमुख रखेगा। सौदों से जुड़ी बातचीत भी अहम होगी। विद्यार्थी आज के अभ्यास के लिए पर्याप्त समय रखें।

आर्थिक स्थिति नियमित आमदनी के अतिरिक्त किसी दूसरे स्रोत से कमाई के योग हैं। इससे पैसों को लेकर राहत मिलने की संभावना है। हालांकि थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है। कारोबार के विस्तार का विचार आएगा तो उसमें लगने वाली रकम पर भी बातचीत होगी। साझेदार के साथ आर्थिक योजना समझने के लिए दिन अनुकूल है। साझा काम में किसकी कितनी भागीदारी रहेगी, यह विषय चर्चा में आएगा। आज आर्थिक पक्ष की अच्छी बात अतिरिक्त आय की संभावना है, जबकि विस्तार अभी विचार और बातचीत के स्तर पर रहेगा। दोनों बातों को अलग रखकर देखने से तस्वीर साफ रहेगी। संभावित कमाई को हाथ में आ चुकी रकम मानकर खर्च तय न करें।

प्रेम और रिश्ते जीवनसाथी के मन में संतोष रहेगा और आपसी बातचीत सहज होगी। घर के रोज के फैसलों में एक-दूसरे की बात समझ में आएगी। साझा योजना पर चर्चा करते हुए अपनी प्राथमिकताएं साफ करने का अवसर रहेगा। साथी के साथ यह तालमेल मन को अच्छा लगेगा। दूसरी ओर बच्चे के व्यवहार से निराशा होगी। उसकी किसी बात पर आपकी अपेक्षा पूरी होती नहीं दिखेगी और मन में खिन्नता रहेगी। इस कारण घर का भाव एक जैसा नहीं रहेगा। दांपत्य में संतोष रहेगा, जबकि संतान से जुड़ा विषय मन में अटका रहेगा। बच्चे से नाराजगी का कारण शांत शब्दों में कहें। आज रिश्तों में साझेदारी की समझ सबसे मजबूत सहारा रहेगी।

स्वास्थ्य बच्चे की सेहत आज ध्यान का विषय रहेगी। उसके व्यवहार से हुई नाराजगी और स्वास्थ्य की देखभाल अलग बातें रहेंगी। सेहत से जुड़ी कोई बात सामने आए तो उसे केवल व्यवहार का हिस्सा मानकर टालना ठीक नहीं होगा। संकेत देखभाल में सतर्कता रखने का है, किसी खास बीमारी का दावा करने का नहीं। दिन का ध्यान काम और परिवार के बीच रहेगा, इसलिए बच्चे का हाल पूछने के लिए समय निकालें। आज स्वास्थ्य के मामले में बड़ी राहत या परेशानी का पक्का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है। देखभाल का विषय घर की बातचीत में अपनी जगह रखेगा।

शुभ अंक ४

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें जीवनसाथी या कारोबारी साझेदार के साथ साझा योजना पर बात करने के लिए कुछ समय तय करें।

क्या न करें विद्यार्थी धीमी रफ्तार देखकर अधूरा अभ्यास बीच में न छोड़ें।