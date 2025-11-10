कुंभ राशिफल 10 नवंबर: कुंभ राशि वाले आज शेयर या व्यापार में न करें निवेश, बेहतर पैकेज के लिए करें सिर्फ 1 काम

संक्षेप: Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 10 November 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 10 नवंबर 2025: ऑफिस में समझदारी भरे फैसले लें। आपके प्रेम संबंध में सुखद मौके आएंगे। धन अत्यधिक सावधानी की मांग करता है। हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन-

कुंभ लव लाइफ: प्रेम जीवन में बात करते समय सावधान रहें, क्योंकि आपका प्रेमी किसी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है। इससे विवाद हो सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति भी आपके साथी के डिसीजन को प्रभावित कर सकता है, जिस पर आपको रिश्ते को बचाने के लिए कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। आज आपको अपने आइडिया को प्रेमी पर नहीं थोपना चाहिए। यात्रा पर जाने वाले सिंगल जातकों को दोपहर में कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है।

करियर राशिफल: आपके प्रोफेशनल जीवन में प्रोडक्टिविटी, ऑफिस पॉलिटिक्स और अनुशासन की कमी जैसी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। मैनेजमेंट की नजर में बने रहने के लिए इन समस्याओं को संभालें। कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। आप तकनीकी स्किल्स को भी निखार सकते हैं, क्योंकि इससे इंटरव्यू में लाभ होगा। कुछ प्रोफेशनल्स बेहतर पैकेज के लिए नई जगह ज्वाइन करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। आईटी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को विदेश में अच्छे मौके मिल सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: धन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। परिवार में संपत्ति संबंधी विवादों में आप उलझ सकते हैं। कुछ जातक आज नई संपत्ति खरीदने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं। आज शेयर या व्यापार में निवेश न करें, क्योंकि कमाई अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगी। बिजनेसमैन नए सौदे कर सकते हैं, जिससे व्यापार को बढ़ाने के लिए धन का अच्छा प्रवाह सुनिश्चित होगा।

सेहत राशिफल: आज आप हेल्दी हैं। इससे ऑफिस और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। पार्क में टहलना या परिवार के साथ समय बिताना आपको खुश और स्ट्रेसफ्री रखेगा। जिन लोगों की तबियत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और सभी दवा समय पर लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को साहसिक खेलों से बचना चाहिए और अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते या बस में चढ़ते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ