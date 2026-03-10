कुंभ राशिफल 10 मार्च: कुंभ राशि आज कई सोर्स से होगी इंकम, न लें हेल्थ से जुड़ा रिस्क

कुंभ राशिफल 10 मार्च: कुंभ राशि आज कई सोर्स से होगी इंकम, न लें हेल्थ से जुड़ा रिस्क
Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 10 March 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।
Aquarius Horoscope Today 10 March 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 10 मार्च 2026 : प्यार का आनंद लें और बिना किसी झिझक के अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, और आर्थिक रूप से भी आज आप मजबूत रहने वाले हैं। सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां आज आपको परेशान कर सकती हैं। आज के दिन आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों ही बहुत अच्छी और क्रिएटिव रहेंगी। आपकी आर्थिक स्थिति आपको समझदारी से पैसे निवेश करने के प्लान बनाने की इजाजत देती है। अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
कुंभ राशि आज कई सोर्स से होगी इंकम, न लें हेल्थ से जुड़ा रिस्क
कुंभ राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपने लव अफेयर को कड़वी बातों से आज के दिन बचाकर रखें। अपने लवर के साथ समय बिताते समय आपका रवैया बहुत मायने रखता है। एक अच्छा श्रोता बनना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। हो सकता है कि आज आपके पार्टनर के पास आपसे बात करने के लिए कुछ खास मुद्दे हों। आप दोनों मिलकर किसी रोमांटिक वेकेशन या डिनर का प्लान भी बना सकते हैं। जो लोग अभी सिंगल हैं, वे अपने क्रश से अपने दिल की बात कहकर सकारात्मक जवाब पाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग आज अपने माता-पिता से अपने रिश्ते के बारे में बात करने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको अपने आस-पास के माहौल का खास ध्यान रखना चाहिए।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
करियर के मामले में आज के दिन आपकी लगन और मेहनत से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। किसी खास प्रोजेक्ट में आपके प्रयासों की आपके सीनियर अधिकारी खूब तारीफ करेंगे। अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करते रहें, जो टीम या क्लाइंट के साथ होने वाली मीटिंग्स में आपके काम आएगी। जो लोग किसी ऊंचे पद पर काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी जूनियर टीम के सदस्यों की छोटी-मोटी गलतियों की वजह से मैनेजमेंट के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रेशर को पूरी लगन और समझदारी के साथ हैन्डल करें। कुछ ऐसे जरूरी काम भी हाथ में लेने के लिए तैयार रहें, जिनके लिए आपको बार-बार यात्रा करनी पड़ सकती है। जो स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको कई अलग-अलग स्रोतों से पैसे मिलने की उम्मीद है, जिनका इस्तेमाल आप अपनी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। कुछ लोगों को शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में सफलता मिल सकती है। किसी नए बिजनेस में निवेश करने के बारे में सोचें, क्योंकि भविष्य में इससे आपको अच्छा-खासा मुनाफा मिल सकता है। आज के दिन का दोपहर का टाइम घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए बहुत शुभ रहेगा। कुछ बिजनेसमैन अपने प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में कामयाब हो सकते हैं।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
सेहत के मामले में आज के दिन किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें। आपको सीने में हल्का-फुल्का दर्द महसूस हो सकता है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है। गीले फर्श पर चलते समय आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोगों को गले में खराश या खांसी की समस्या हो सकती है। अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें और प्रोटीन व विटामिन से भरपूर संतुलित डाइट ही लें। आज का दिन जिम जाने या योग क्लास शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
