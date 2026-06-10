कुंभ राशिफल 10 जून 2026: आज आप लेंगे सही फैसला, ऑफिस में मिल सकती है तरक्की
Aaj ka kumbh rashifal 10 June 2026: आज कुंभ राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा या रहना होगा सावधान। जानें ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय से कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।
Aquarius Horoscope Today, आज का कुंभ राशिफल 10 June 2026: कुंभ राशि वालों को आज धन का नुकसान हो सकता है इसलिए जुआ, सट्टा या लॉटरी में पैसे नहीं लगाएं। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। आप जीवन में सही निर्णय लेंगे और तरक्की प्राप्त करेंगे। हालांकि एक-दो दिन थोड़ा परेशान हो सकते हैं, सेहत पर नजर रखें। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके विचारों में गहराई रहेगी। आप समस्याओं को सरल तरीके से हल करने की कोशिश कर सकते हैं। पढ़ें कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल-
कुंभ लव राशिफल-
कुंभ राशि वाले आज प्यार के मामले में लकी रहने वाले हैं। पार्टनर के साथ अच्छा संवाद स्थापित करेंगे, जिससे एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स गहरी होंगी। जो लोग सिंगल हैं, वे किसी नए शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करें। आज आपका आकर्षण आपके पार्टनर को प्रभावित करेगा। प्यार के मामलों में अपने दिल की सुनें।
कुंभ करियर राशिफल-
आज नौकरी से जुड़ी परेशानी खत्म हो सकती है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अगर आप किसी पुराने टास्क या प्रोजेक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज सफलता प्राप्त हो सकती है। नई नौकरी के अवसरों की तलाश खत्म हो सकती है। जॉब चेंज करने के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है, आप सीवी अपडेट कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी आज चरम होगी, जिससे सहकर्मी प्रभावित होंगे।
कुंभ आर्थिक राशिफल-
आपको धन से जुड़े मामलों में शानदार नतीजे प्राप्त होंगे। विपरीत परिस्थितियों को अच्छे से हल करने का साहस और धैर्य आपके पास रहेगा। आज धन संबंधी अवसरों की पहचानने की क्षमता आपके पास रहेगी। अगर आप निवेश का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अपनी योजना कुछ समय के लिए टाल देनी चाहिए। धन की हानि हो सकती है। आज दीर्घकालिक लाभों पर नजर रखें और बचत पर जोर दें।
कुंभ सेहत राशिफल-
कुंभ राशि वालों को आज सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव नजर आ सकता है। आप दिन की शुरुआत में थोड़ा बुझा-बुझा महसूस करेंगे, लेकिन शाम तक स्थिति में सुधार होगा। आपकी एनर्जी में वृद्धि होगी, जिसका इस्तेमाल आप कार्यों को पूरा करने में लगाएंगे। मसालेदार, तैलीय और वसा युक्त भोजन से बचें। हेल्दी डाइट को दिनचर्या में शामिल करें।
कुंभ राशि वालों को आज अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार की तलाश करने वालों को अच्छी जॉब पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। काली वस्तु का दान करना और शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Purvanchal Ratna Award
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Paramshree Award
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Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
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विशेषज्ञता
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