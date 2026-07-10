कुंभ राशिफल 10 जुलाई 2026: राहु करेगा व्यक्तित्व को अस्थिर, ऑफर देखकर न लें खरीदारी का फैसला
Aaj ka kumbh rashifal 10 July 2026: आज कुंभ राशि वालों को वाहन, जल्दीबाजी और थकान के बीच संतुलन रखना इस दिन की मुख्य जरूरत है। पढ़ें कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन।
Aaj ka kumbh rashifal 10 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: यह दिन मेहनत मांगता है। सुबह से भागदौड़, फोन, संदेश, छोटे सफर या लगातार संवाद बने रह सकते हैं। इससे मन थोड़ा बेचैन और टेंशन में रह सकता है, लेकिन काम रुकेगा नहीं। अपने शब्दों का सही उपयोग करें, क्योंकि आपकी बात का असर तुरंत दिखेगा। पड़ोस, भाई-बहन, मित्र या पुराने परिचितों से संपर्क बन सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या संदेश मन हल्का कर सकता है। दिन बढ़ने पर ध्यान घर और भीतर की शांति की तरफ जाएगा। बाहर की रफ्तार कम करके निजी जगह, आराम और परिवार को समय देना जरूरी लगेगा। राहु आपके व्यक्तित्व को थोड़ा अस्थिर कर सकता है, इसलिए हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। घर के आसपास किसी छोटे आयोजन, पड़ोसी से जुड़ी खुशी या सामाजिक मिलन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। वाहन, जल्दीबाजी और थकान के बीच संतुलन रखना इस दिन की मुख्य जरूरत है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में दिन की शुरुआत बातचीत से होगी। अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं, तो संदेश या हल्की बातचीत से शुरुआत अच्छी रह सकती है। नए परिचय का योग भी बन रहा है, पर सामने वाले को समझने में समय दें। शादीशुदा लोगों के लिए सुबह का समय थोड़ा व्यस्त हो सकता है, इसलिए साथी को अनदेखा महसूस न होने दें। शाम की ओर घरेलू माहौल में बैठकर बातचीत करना अच्छा रहेगा। शुक्र रिश्तों में आकर्षण दे रहा है, लेकिन केतु की वजह से दूरी का भाव भी आ सकता है। इसलिए अपेक्षा कम और स्पष्टता ज्यादा रखें।
शिक्षा और करियर
काम के मोर्चे पर मेहनत का दिन है। कम समय में कई छोटे काम निपटाने पड़ सकते हैं। लेखन, प्रेजेंटेशन, सेल्स, मीडिया, समन्वय या नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। फिर भी जल्दबाजी में गलती की संभावना रहेगी। मीटिंग नोट्स, संदेश और फाइलें दोबारा जांचें। विद्यार्थियों के लिए सुबह का समय याद करने, बोलकर पढ़ने या चर्चा के जरिए सीखने के लिए अच्छा है। दोपहर के बाद घर का माहौल पढ़ाई में मदद कर सकता है, बशर्ते मोबाइल और ध्यान भटकाने वाली चीजें सीमित रखें। गुरु काम वाले क्षेत्र में अनुशासन मांग रहा है, इसलिए नियमितता ही प्रदर्शन सुधारेगी।
धन और वित्त
धन के मामले में छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। सफर, संचार, घर की छोटी जरूरत या बाहर खाने-पीने पर पैसा फिसल सकता है। बजट पहले से तय करना सही रहेगा। किसी भी खरीद में ऑफर देखकर तुरंत फैसला न लें। यदि घर के लिए कुछ लेना है, तो उपयोगिता को प्राथमिकता दें। उधार देना या लेना दोनों ही सोच-समझकर करें। कमाई बनी रह सकती है, लेकिन बचत अनुशासन से ही होगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
थकान, बेचैनी और अनियमित खानपान से परेशानी बढ़ सकती है। बाहर का खाना टालना बेहतर रहेगा। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। गर्दन, कंधों या शरीर में जकड़न जैसी साधारण असुविधा हो तो थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। शाम को घर में शांत समय बिताना, हल्का भोजन और पर्याप्त नींद आपको जल्दी संतुलित करेगा।
आज की सलाह: जल्दी में बोले गए शब्द और जल्दी में लिया मोड़, दोनों से सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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