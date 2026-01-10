Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 10 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों के लिए बड़े बदलाव के संकेत, किस्मत खोल सकती है नए रास्ते

कुंभ राशिफल 10 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों के लिए बड़े बदलाव के संकेत, किस्मत खोल सकती है नए रास्ते

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 10 January 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले आज रिश्ते से जुड़ी बातों को सुलझाकर रखें, ताकि आपका पार्टनर खुश रहे।

Jan 10, 2026 06:43 am IST
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 10 जनवरी 2026: कुंभ राशि वाले आज रिश्ते से जुड़ी बातों को सुलझाकर रखें, ताकि आपका पार्टनर खुश रहे। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है।ऑफिस में मिलने वाले मौकों को अपनाएं, इससे करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। प्यार में साथ समय बिताएं और पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए समझदारी से फैसले ले सकते हैं। सेहत आज थोड़ा ध्यान मांगती है।

कुंभ राशि का लव राशिफल: अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो हल्के-फुल्के अफेयर या फ्लर्ट से दूर रहें। कुछ पुरुष ऑफिस रोमांस की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आज इसका पता जीवनसाथी को चल सकता है, जिससे शादीशुदा जीवन में बड़ी परेशानी आ सकती है। एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएं और खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें। आज रूखा व्यवहार न करें और प्यार भरा माहौल बनाए रखने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि घरवाले साथ नहीं दे सकते। दिन का दूसरा हिस्सा उन्हें समझाने के लिए बेहतर है।

कुंभ राशि का करियर राशिफल: ऑफिस में आपका रवैया बहुत मायने रखेगा। मेहनत के बावजूद कुछ प्रोजेक्ट उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं देंगे। मशीनों से जुड़े कामों में ज्यादा सावधानी और मेहनत की जरूरत होगी। सीनियर और टीम लीडर को मीटिंग में बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। आपकी बातचीत करने की कला कुछ क्लाइंट्स को प्रभावित करेगी, जिससे करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। व्यापारियों को लाइसेंस या पॉलिसी से जुड़ी परेशानी आ सकती है। छात्रों को पढ़ाई से जुड़ी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल:

पैसों से जुड़े हर फैसले सोच-समझकर लें। पैसा आएगा, लेकिन खर्च पर कंट्रोल रखना जरूरी है। पुराने निवेश से अच्छा फायदा मिल सकता है। शेयर, ट्रेड या सट्टे जैसे कामों में किस्मत आज साथ दे सकती है, लेकिन जोखिम समझकर ही कदम उठाएं। दिन का दूसरा हिस्सा दान-पुण्य के लिए अच्छा है। महिलाओं को ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन पर खर्च करना पड़ सकता है।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। बाहर खेलने वाले बच्चों को छोटी चोट लग सकती है, इसलिए सावधानी रखें। आज सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से बचें, चोट लग सकती है। बुजुर्ग बस या ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय सतर्क रहें। महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स से दूरी बनानी चाहिए। सांस से जुड़ी समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
