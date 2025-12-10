कुंभ राशिफल 10 दिसंबर: कुंभ राशि आज करियर में इस चीज को लेकर होंगे हैरान, कोई करेगा शिकायत

संक्षेप: Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 10 December 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Aquarius Horoscope Today 10 December 2025, कुंभ राशिफल 10 दिसंबर 2025: जब आपको नौकरी में जरूरी फैसले लेने हों तो स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट तरीके से सोचें। लव अफेयर में आपका रवैया आज बहुत जरूरी है। आप पैसों की जरूरतों को पूरा करने में अच्छे हैं। आपकी सेहत भी नॉर्मल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंभ राशि आज करियर में इस चीज को लेकर होंगे हैरान, कोई करेगा शिकायत, पढ़ें राशिफल कुंभ लव लाइफ: आज आपकी लव लाइफ में ज्यादा क्रिएटिव मोमेंट आएंगे। आज प्यार के मामले में खुलकर अपनी फीलिंग्स सामने रखें। यह आपके रिश्ते में दिखाई देगा। कुछ लोगों का पिछला लव अफेयर फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन इससे परेशानी हो सकती है। जो लोग महसूस करते हैं कि रिश्ते को एक नया मतलब देने की जरूरत है, वे शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। आप अपने एक्स-लवर के साथ मुद्दों को सुलझाने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में खुशी वापस आएगी। आज अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए भी अच्छा दिन है क्योंकि जवाब पॉजिटिव मिलेगा।

करियर राशिफल: आज के दिन ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में चुनौतियां आ सकती हैं, और अहंकार छोड़ देना अच्छा है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि आपके किसी करीबी ने आपके परफॉर्मेंस के खिलाफ शिकायत की है। जो लोग मैनेजर के पदों पर हैं, उन्हें अपने टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत होगी। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिलेगी। मीटिंग्स में नए आइडिया और सुझावों के साथ तैयार रहें।

फाइनेंशियल राशिफल: आज आपको धन का अच्छा प्रवाह देखने को मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप खर्चों पर भी लगाम रखें, क्योंकि आपको बुरे समय के लिए सेविंग्स करने की जरूरत हो सकती है। जो लोग किस्मत आजमाना चाहते हैं, वे एक्सपर्ट की सलह लेकर ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आज का दिन निवेश के लिए शुभ माना जा रहा है। सभी बकाया पेमेंट आज क्लियर हो सकते हैं। आपको घर पर प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के मौके भी मिलेंगे। आपको काम पर या दोस्तों के बीच किसी सेलिब्रेशन में योगदान देने की भी जरूरत हो सकती है।

सेहत राशिफल: कोई मेडिकल समस्या नहीं होगी। आप खुश रहेंगे। कुछ लोगों के रिश्तेदार या भाई-बहन को इमरजेंसी मदद की जरूरत होगी, और इससे पूरा शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। कुछ बच्चों को पेट में दर्द भी हो सकता है। जंक फूड्स से बचना अच्छा है, खासकर जब आप यात्रा कर रहे हों। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उन्हें आज स्कूटर चलाने या एडवेंचर स्पोर्ट्स से बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ