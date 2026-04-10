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कुंभ राशिफल 10 अप्रैल 2026: कुंभ राशि वालों के प्रैक्टिकल सोच से बनेंगे काम, जल्दबाजी से बचें, शाम तक मिलेगी खुशखबरी

Apr 10, 2026 05:46 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 10 April 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 अप्रैल 2026 का दिन…

कुंभ राशिफल 10 अप्रैल 2026: कुंभ राशि वालों के प्रैक्टिकल सोच से बनेंगे काम, जल्दबाजी से बचें, शाम तक मिलेगी खुशखबरी

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 10 अप्रैल 2026: दिन की शुरुआत थोड़ी अलग महसूस हो सकती है। लोगों से दूरी नहीं, लेकिन माहौल की रफ्तार से थोड़ा अलग। सुबह उठते ही आपको पता रहेगा कि क्या करना है, लेकिन सब कुछ जल्दी-जल्दी करने का मन नहीं होगा। आज चंद्रमा मकर राशि में है, इसलिए दिन का मूड थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा। यहीं से दिन बदलना शुरू होता है। आप हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करने के मूड में नहीं रहेंगे। धीरे-धीरे साफ होगा कि क्या जरूरी है और क्या अभी छोड़ सकते हैं। इसी वजह से दिन थोड़ा हल्का लगने लगेगा। आपका ध्यान एक खास काम पर टिक सकता है। कोई ऐसा काम जो ठीक से पूरा करना है या कोई फैसला जो टाल नहीं सकते। ऊपर से आसान लगेगा, लेकिन पूरा ध्यान मांगता है। दिन भागदौड़ वाला नहीं है, लेकिन चीजों को सेट करना जरूरी रहेगा। दिन के पहले हिस्से में आप टुकड़ों में काम करना पसंद करेंगे। एक काम किया, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर दूसरा। इससे काम धीमा नहीं होगा, बल्कि दिमाग ज्यादा साफ रहेगा। दोपहर के बाद चीजें और साफ लगने लगेंगी। जो सुबह अधूरा लग रहा था, वो अब समझ में आने लगेगा। कोई जिम्मेदारी जो पहले बोझ लग रही थी, अब आसान लगेगी। आपका अपना ही रफ्तार रहेगा, लेकिन फोकस मजबूत होगा।

आगे पढ़ें कुंभ राशि का करियर, आर्थिक, लव और स्वास्थ्य राशिफल-

कुंभ राशि का करियर राशिफल- काम तब बेहतर होगा जब आप चीजों को सीमित रखें। आज ज्यादा मीटिंग, बार-बार समझाना या हर तरफ खिंचने वाली स्थिति से बचना बेहतर रहेगा। एक काम पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई काम थोड़ा ज्यादा फॉलो-अप मांग सकता है। कोई डिटेल अधूरी रह सकती है, जिसे आपको खुद चेक करना पड़े। किसी ने पूरी जानकारी न दी हो, तो आगे बढ़ने से पहले साफ कर लें। जल्दी करने से बेहतर है एक बार ठीक से देख लेना। आज आपका अच्छा काम शांति में होगा। ज्यादा शोर या इनपुट ध्यान भटका सकता है। शाम तक चीजें धीरे-धीरे सेट होने लगेंगी और काम संभालना आसान हो जाएगा।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले सामान्य रहेंगे। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के फैसले जल्दी में न लें। कोई पेमेंट या खर्च करने से पहले एक बार ठीक से देख लें। कुछ बड़ा नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार चेक करना काफी रहेगा।

कुंभ राशि का लव राशिफल- आज इमोशन से ज्यादा स्पेस की जरूरत महसूस हो सकती है। आपको लोगों की फीलिंग्स समझ आएंगी, लेकिन हर बात पर तुरंत जवाब देने का मन नहीं करेगा। आज आपको दिखावे से ज्यादा सच्चाई मायने रखेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो किसी बात पर जवाब देने से पहले थोड़ा सोचने का मन होगा। यह दूरी नहीं है, बस खुद को समझने का समय है। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आ सकता है जो शांत हो, साफ हो और आसान लगे। आज आपको दिखावा नहीं, सच्चाई ज्यादा पसंद आएगी।

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कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक थकान हो सकती है। ज्यादा लोगों से बात करना, शोर या एक साथ कई चीजें संभालना थका सकता है। थोड़ा ब्रेक लें। समय पर खाना खाएं। दिन में थोड़ा शांत समय निकालें, जहां किसी को जवाब देने की जरूरत न हो। इतना ही काफी रहेगा खुद को रीसेट करने के लिए।

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आज का उपाय- हर चीज में शामिल होना जरूरी नहीं है। जो सच में जरूरी है, उसी पर ध्यान दें। बाकी चीजों को फिलहाल छोड़ देना ही बेहतर रहेगा।

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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