कुंभ राशिफल 1 अगस्त 2026: कुंभ राशि वालों के सम्मान और सफलता के बन रहे हैं योग, पैसों के मामलों में रहें सतर्क
Aquarius Horoscope Today 1 August 2026: कुंभ राशि के लोगों के लिए 1 अगस्त का दिन करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले या निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा।
Aquarius Horoscope Today 1 August 2026: ध्यान अपनी छवि, ऊर्जा और फैसलों पर रहेगा। आप लोगों के बीच अलग दिख सकते हैं, लेकिन भीतर कुछ बातों को लेकर उलझन भी चल सकती है। यही वजह है कि दिन में सम्मान, सराहना या अच्छा रिस्पॉन्स मिलते हुए भी मन पूरी तरह निश्चिंत नहीं रहेगा। काम करने की क्षमता मौजूद है, बस फैसला लेते समय एक पल रुककर जांचना जरूरी होगा। कई लोग आपसे सलाह मांग सकते हैं या आपकी मौजूदगी को महत्व दे सकते हैं। सामाजिक स्तर पर पहचान बढ़ने की संभावना है। कारोबार करने वालों को नए संपर्क, पुराने ग्राहक या अलग स्रोतों से काम मिलने के संकेत हैं। फिर भी हर अवसर को तुरंत पकड़ना सही नहीं होगा। सूर्य और गुरु कामकाज वाले हिस्से को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए दिन का असली लाभ अनुशासन, सेवा भाव और व्यवस्थित मेहनत से आएगा। शाम की तरफ सोच थोड़ी गहरी और संवेदनशील हो सकती है। इसलिए सुबह से ही अपनी प्राथमिकताएं लिख लें। इससे भ्रम कम होगा और उपलब्धि ज्यादा साफ दिखेगी।
कुंभ राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आकर्षण बना रहेगा, पर संतुलन भी जरूरी है। साथी या प्रिय व्यक्ति आपकी तरफ ध्यान देगा, लेकिन आपकी अनिश्चितता उसे उलझा सकती है। दिल की बात कहें, पर हर घंटे अपना रुख न बदलें। शादीशुदा लोगों के लिए साथ बैठकर दिनचर्या, खर्च या आगे की योजना पर बात करना अच्छा रहेगा। किसी पुराने मुद्दे को शांत ढंग से सुलझाया जा सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो अचानक किसी से जुड़ाव महसूस हो सकता है, पर अभी समय लेकर समझना बेहतर रहेगा। दोस्तों के बीच आपका प्रभाव रहेगा, बस किसी की निजी बात को हल्के में न लें।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
ऑफिस, कारोबार और पढ़ाई तीनों में क्षमता अच्छी है, लेकिन फोकस बनाए रखना जरूरी होगा। छात्र रचनात्मक विषय, भाषा, प्रस्तुति, लेखन या तेज समझ वाले विषयों में अच्छा कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क, समयबद्ध काम और रोज के लंबित कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। वरिष्ठ आपकी जिम्मेदारी देखने के मूड में रह सकते हैं। व्यापारियों को ऑर्डर, पूछताछ या नए संपर्क मिल सकते हैं, मगर शर्तें समझे बिना हामी न भरें। जोखिम वाले निवेश, अनुमान आधारित फैसले या केवल चर्चा सुनकर पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी। अपनी तैयारी, डेटा और व्यवहारिक सोच पर भरोसा रखें। इससे लाभ के रास्ते अधिक स्थिर बनेंगे।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में दिन मिला-जुला है। आय के अवसर दिख सकते हैं, पर खर्च और भ्रम भी साथ रहेंगे। किसी आकर्षक योजना, जल्दी मुनाफे के वादे या भावनात्मक निवेश से बचें। साझेदारी, रिश्तों या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है। नियमित बचत जारी रखना बेहतर रहेगा। छोटे-छोटे भुगतान, सब्सक्रिप्शन या रोजमर्रा की खरीद भी कुल राशि बढ़ा सकते हैं। इसलिए हिसाब लिखित रखें। अपनी कमाई की क्षमता अच्छी है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण ही असली लाभ देगा।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, मगर मन का दबाव शरीर की थकान बढ़ा सकता है। काम के बीच आराम लें। बहुत देर तक खड़े रहने, बैठे रहने या स्क्रीन देखने से बेचैनी हो सकती है। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और समय पर नींद पर ध्यान दें। मानसिक स्पष्टता के लिए सुबह की सैर या कुछ देर अकेले बैठना फायदेमंद रहेगा। जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे, उतना ही शरीर भी साथ देगा।
आज की सलाह
सम्मान मिले तो विनम्र रहें, और उलझन हो तो फैसला थोड़ी देर रोक दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र