कुंभ राशिफल मासिक: कुंभ राशि के लिए 1-31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा, पढें राशिफल

Aquarius Horoscope Monthly, Aaj ka Kumbh Rashifal, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 06:07 AM
Aquarius Horoscope Monthly, कुंभ राशिफल मासिक: कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना नए कनेक्शन और उज्ज्वल विचारों का आनंद लेने के बारे में है। टीम वर्क से मजेदार प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। वादे निभाएं और विश्वसनीय बनें। फाइनेंशियल प्लांस लक्ष्यों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। ऑफिस में, विनम्रता से बोलें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जीवन में आनंद बनाए रखने के लिए आराम और नियमित सैर की जरूरत होती है।

कुंभ राशि के लिए 1-31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा, पढें राशिफल

कुंभ लव लाइफ: इस महीने रिश्ते दोस्ताना महसूस होंगे। नए दृश्यों का आनंद लेने के लिए अपने साथी के साथ आइडिया शेयर करें। छोटे ग्रुप में सैर की योजना बनाएं। किसी की मदद करते समय या किसी वर्कशॉप में किसी से मुलाकात हो सकती है। अचानक वादे करने से बचें। अपनी सीमाओं के बारे में क्लियर रहें। ध्यान से सुनें और प्रेम दिखाएं। विश्वास बढ़ाने के लिए अपने साथी को नोट या किसी एक्टिविटी से सरप्राइज करें।

करियर राशिफल: टीमवर्क और नए विचार अभी आपके करियर में मदद करते हैं। सुझाव दें और नए काम को सावधानी से करने के लिए तैयार रहें। नेटवर्किंग से मददगार कनेक्शन बनते हैं। हमेशा फॉलो-अप करें। नियमित डिटेल्स को नजरअंदाज करने से बचें। एक छोटी सी गलती प्रगति को धीमा कर सकती है। छोटे पाठ्यक्रमों या पढ़ने के माध्यम से सीखने की कोशिश करें। क्लियर योजना बनाएं और अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट अपडेट करें। आपके मैनेजर निरंतर प्रयास पर ध्यान देंगे। धैर्य नए अवसर लाएगा। काम के लिए समय निकालें और प्रगति की नियमित जांच करें।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का मामला स्टेबल दिख रहा है, लेकिन छोटे-छोटे खर्चों पर ध्यान दें। बजट बनाएं और दैनिक खर्चों पर ध्यान दें ताकि खर्चे कम हो सकें। जब तक आपके पास क्लियर जानकारी न हों, तब तक बड़ी खरीदारी टाल दें। रिस्क भरे कदमों के बजाय छोटी, सुरक्षित बचत योजनाओं पर विचार करें। निवेश करने से पहले किसी विश्वसनीय बुजुर्ग या सलाहकार से बात करें। अभी बड़ी रकम उधार देने से बचें। बिल्स पर नजर रखें और समय पर भुगतान करने के लिए रिमाइंडर का उपयोग करें। अभी छोटी-छोटी बचत करने से भविष्य की जरूरतों को पूरा करना आसान हो जाएगा। हर हफ्ते थोड़ी बचत करें। लक्ष्यों की जांच करें।

सेहत राशिफल: इस महीने सेहत के लिए हेल्दी आदतें अपनाएं। समय पर सोएं और रोजाना थोड़ा आराम करें। सुबह की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग या खुद को जगाने के लिए थोड़ी सैर से करें। आराम के लिए सब्जियों, फलों, साबुत अनाज और गर्म दूध या हर्बल चाय के साथ सादा भोजन करें। दिन में छोटे-छोटे ब्रेक लें और चिंता कम करने के लिए हेल्दी हैबिट चुनें। दिन में दो बार गहरी सांस लेने का अभ्यास करें।

