कुंभ मासिक राशिफल: 1-31 जुलाई तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जानें ज्योतिर्विद से
Aquarius Monthly Horoscope July 2026: इस महीने कुंभ राशि वालों को करियर प्रगति और बढ़ती आय से संतोष प्राप्त होगा। पार्टनर की सलाह काम आएगी।
Aquarius Monthly Horoscope 1-31 July 2026: जुलाई की शुरुआत कारोबार, आय और किसी संस्थागत सहयोग के लिए सकारात्मक हो सकती है। बड़े भाई, वरिष्ठ या पुराने शुभचिंतक साथ देंगे। बीच में रुकावट, खर्च और मानसिक तनाव आएगा। ग्रहों के सामान्य संकेत बताते हैं कि पहले सप्ताह के अंत तक आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान फिर मजबूत हो सकती है। दूसरे सप्ताह में परिवार की जिम्मेदारी और खर्च बढ़ेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा रहेगा, लेकिन घर, वाहन और मां की सुविधा चिंता दे सकती है। तीसरा सप्ताह रणनीति और जीवनसाथी के सहयोग का है। अंतिम सप्ताह बुजुर्गों की सलाह, करियर प्रगति और बढ़ती आय से संतोष देगा।
प्रेम और रिश्ते
परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी साफ दिखेगी। दोस्तों, भाई बहन और रिश्तेदारों के साथ यात्रा या
मिलना जुलना मन हल्का करेगा। अपनी मदद की सीमा भी तय रखें।
तीसरे सप्ताह में जीवनसाथी या पार्टनर की सलाह आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से उपयोगी
होगी। अंतिम दिनों में काम और आय की व्यस्तता के बावजूद संबंध के लिए समय निकालें। तनाव
और खर्च की बात छिपाने से दूरी बढ़ेगी।
शिक्षा और करियर
पहले सप्ताह में काम और कारोबार की आय बेहतर हो सकती है। रुकावट के बाद आपकी प्रबंधन
क्षमता और भरोसेमंद छवि सामने आएगी।
तीसरे सप्ताह में प्रतियोगी परीक्षा, मार्केटिंग, यात्रा और प्रतिस्पर्धी योजना पर ध्यान रहेगा। अंतिम
सप्ताह में वरिष्ठों का सहयोग और काम की तेज प्रगति करियर को मजबूत करेगी।
धन और वित्त
महीने की शुरुआत में आय के नियमित साधन मजबूत हो सकते हैं। परिवार या संस्थान से सहयोग
मिलेगा। बीच के दिनों में अनावश्यक खर्च और रुके काम पैसा रोक सकते हैं।
दूसरे सप्ताह में परिवार, मां, घर, वाहन और यात्रा पर खर्च होगा। तीसरे सप्ताह में जीवनसाथी की
सलाह कमाई सुधार सकती है, लेकिन अंतिम दिनों में खर्च नियंत्रण से बाहर न जाने दें। चौथे सप्ताह
में आय और इच्छाओं की पूर्ति का अवसर बनेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
पहले सप्ताह के बीच में तनाव, मूड बदलना और कम ऊर्जा महसूस हो सकती है। बाद में स्वास्थ्य
और उत्साह सुधरेंगे।
दूसरे सप्ताह के अंत और तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में आराम जरूरी रहेगा। मां की सेहत या घर
की चिंता मन पर असर डाल सकती है। अनावश्यक यात्रा टालें और नियमित भोजन बनाए रखें।
अंतिम सप्ताह में ऊर्जा बेहतर होगी।
ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन
बुजुर्गों, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की सेवा और सलाह मन को स्थिर करेगी। परिवार की मदद करें,
लेकिन अपनी नींद और बजट की कीमत पर नहीं।
तनाव वाले दिन नया काम या यात्रा न लें। सुबह धीमी सांस और रात को खर्च की छोटी समीक्षा
करें। सामाजिक या धार्मिक यात्रा हो तो पहले आराम और लागत तय करें।
जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन
1 से 7 जुलाई: आय और सहयोग से शुरुआत अच्छी होगी। बीच में तनाव के बाद पहचान
और ऊर्जा लौटेगी।
8 से 14 जुलाई: परिवार और दोस्तों के साथ समय रहेगा। घर, वाहन और मां से जुड़े खर्च
संभालें।
15 से 21 जुलाई: रणनीति और पार्टनर का सहयोग लाभ देगा। अंतिम दिनों में सेहत और
खर्च पर ध्यान दें।
22 से 31 जुलाई: बुजुर्गों की सलाह, करियर प्रगति और आय का बेहतर दौर बन सकता है।
माह की सलाह
कमाई और जिम्मेदारी दोनों बढ़ें तो पहले सीमा तय करें। परिवार की मदद, जीवनसाथी की सलाह
और नियमित आराम इस महीने संतुलन देंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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