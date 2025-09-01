Aquarius Horoscope Monthly Kumbh Rashifal 1-30 September 2025 Future Prediction कुंभ राशिफल मासिक: कुंभ राशि के लिए 1-30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, पढें राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कुंभ राशिफल मासिक: कुंभ राशि के लिए 1-30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, पढें राशिफल

Aquarius Horoscope Monthly, Aaj ka Kumbh Rashifal, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।  

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 05:45 AM
Aquarius Horoscope Monthly, कुंभ राशिफल मासिक: सितंबर का महीना नेटवर्किंग, सीखने और सपोर्ट को मोटिवेट करता है। आपको कोई मदद, सलाह या छोटे मौके मिल सकते हैं। क्लियर आइडिया और बातचीत पर ध्यान केंद्रित करें। नए दृष्टिकोण को परखने वाले छोटे एक्सपेरिमेंट करें। रिजल्ट आपके अगले कदमों का मार्गदर्शन करेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। जिज्ञासु बने रहें।

कुंभ राशि के लिए 1-30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, पढें राशिफल

कुंभ लव लाइफ: यह महीना लव के मामले में अनुकूल रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो साझा रुचियों और बातचीत के जरिए लोगों से मिलें। जिज्ञासा कनेक्शन बनाने में मदद करती है। कपल्स प्लानिंग, सैर-सपाटे और बातचीत का आनंद ले सकते हैं जो इंटिमेसी बढ़ाती है। टीमवर्क को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर कोई छोटा क्रिएटिव प्रोजेक्ट आजमाएं। अलग-अलग दृष्टिकोण के लिए खुले रहें और ध्यान से सुनें। सरप्राइज और प्यार भरा मैसेज बॉन्ड को गहरा करता है और लव लाइफ को सुखद बनाए रखता है। इस महीने एक सुकून भरी रोमांटिक डेट प्लान करें।

करियर राशिफल: क्रिएटिव सोच और टीमवर्क इस महीने आपके काम में मदद करेगा। नए आइडिया छोटी-छोटी समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और काम को आसान बनाते हैं। अपने सुझाव सहकर्मियों के साथ शेयर करें और मीटिंग में सुनने के लिए तैयार रहें। सीखने का कोई मौका मिल सकता है। इससे आपकी स्किल्स विकसित होंगे। टास्क को समय पर पूरा करने के लिए क्लियर प्राथमिकताएं निर्धारित करें। मदद की पेशकश करने वाले मित्रवत कनेक्शन पर भरोसा करें। सपोर्ट से बेहतर परिणाम और पहचान मिलती है। इस सप्ताह नोट्स अपडेट करें और किसी एक संपर्क से फॉलो-अप करें।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का प्रवाह होगा, लेकिन सामाजिक योजनाओं के साथ इसमें बदलाव हो सकता है। खर्चों पर नजर रखें और दोस्तों या रूममेट्स के साथ बजट पर क्लियर रूप से बात करें। स्किल्स सीखने में छोटे निवेश बाद में प्रॉफिट दे सकते हैं। रिस्क भरे सौदों से बचें और सब्सक्रिप्शन सेवाओं की दोबारा जांच करें। हर हफ्ते थोड़ी सेविंग्स करें, छोटी सी रकम भी स्टेबिलिटी लाती है। एक्स्ट्रा कमाई के कम प्रयास वाले तरीके खोजें, जैसे कोई ट्यूशन क्लास या ऑनलाइन सैलिंग। खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करें और छूट का लाभ उठाएं।

सेहत राशिफल: अगर आप एक्टिविटी और आराम के बीच संतुलन बनाते हैं, तो इस महीने एनर्जी का लेवल अनुकूल रहेगा। मोटिवेटेड रहने के लिए छोटे ग्रुप वर्कआउट या कोई खेल आजमाएं। नींद का रूटीन बनाएं और देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें। पानी का भरपूर सेवन करें और ताजे फलों का आनंद लें। अगर तनाव बढ़ता है, तो 5 मिनट का ब्रीदिंग ब्रेक लें और ताजी हवा के लिए बाहर जाएं। छोटी-छोटी मजेदार एक्टिविटी आपका मूड अच्छा रखेगी। आपके शरीर को स्टेबिलिटी देने के साथ मजबूत बनाए रखेगी। पार्क में सैर करने जा प्लान भी बना सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)