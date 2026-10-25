कुंभ राशिफल (25 अक्टूबर): आज किस्मत से ज्यादा काम आएगी आपकी समझदारी, जानें क्या करें और क्या नहीं
आज का कुंभ राशिफल 25 अक्टूबर 2026: जानें कुंभ राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ मुहूर्त और दिन में क्या करें व क्या करने से बचें।
Aquarius Horoscope 25 October 2026 Kumbh Rashifal Today: पच्चीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इस चरण में बातचीत, पारिवारिक अपेक्षाओं और खर्च पर ध्यान देना उपयोगी होगा। कोई मांग सुनते ही जवाब देने के बजाय अपनी क्षमता देख लें। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के तीसरे भाव में जाएगा। तब जरूरी संपर्क, छोटे काम और सीमित दायरे में पहल करना बेहतर विकल्प हो सकता है। मन में उत्साह आने पर भी अधूरे कामों की संख्या न बढ़ाएं। यदि छोटे भाई या बहन से सहयोग मिल सकता हो तो अपनी जरूरत स्पष्ट बताएं। दिन का व्यावहारिक लक्ष्य हर बात सुलझाना नहीं, जरूरी काम में ठोस प्रगति रखना हो सकता है।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के छठे भाव में उच्च स्थिति में हैं। यहां काम का बोझ, सेवा संबंधी जिम्मेदारियां और मतभेद संभालना महत्वपूर्ण है। उच्च स्थिति अपने आप सफलता या विवाद में जीत का भरोसा नहीं देती। यदि नौकरी में कई काम साथ मिले हों तो संबंधित व्यक्ति से प्राथमिकता और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट कर लें। अपनी ओर से ऐसी समयसीमा न दें जिसे निभाने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध न हों। बुध तुला राशि के नौवें भाव में वक्री हैं, इसलिए प्रशिक्षण, आवेदन या अध्ययन संबंधी निर्देश दोबारा पढ़ना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कठिन अध्याय को छोटे अभ्यासों में बांटना व्यावहारिक उपाय है। उत्तर गलत आने पर केवल दोहराव के बजाय गलती का कारण समझें। किसी शिक्षक या अनुभवी सहकर्मी से प्रश्न पूछते समय बताएं कि आपने अब तक क्या प्रयास किया है।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
शनि मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। कुंभ के लिए यह साढ़ेसाती का अंतिम चरण है। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों, बचत और बोलचाल में धैर्य रखना इसका व्यावहारिक पक्ष है, निश्चित नुकसान मानना नहीं। आज उपलब्ध रकम और अपेक्षित भुगतान को अलग रखकर खर्च की सीमा तय करें। कमाई में प्रयास के साथ भुगतान की शर्तें और काम की निरंतरता भी मायने रखती हैं। किसी खरीद की जरूरत हो तो कीमत के अलावा रखरखाव का खर्च देखें। साझा खर्च पर सहमति अधूरी हो तो पहले चर्चा करें। उधार देने या लेने का विचार हो तो वापसी की व्यवस्था लिखित रूप में समझना बेहतर रहेगा। निवेश में अनुमानित लाभ को सुनिश्चित रकम न मानें।
कुंभ राशि का लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी इच्छाओं और साझेदारी में सहभागिता के बीच संतुलन पर विचार करने को कहती है। अपनी जरूरत बताएं, लेकिन सामने वाले की चुप्पी का अर्थ स्वयं तय न करें। यदि साथी व्यस्त हो तो बातचीत के लिए दोनों की सुविधा पूछें। पारिवारिक अपेक्षा पूरी न कर पाएं तो अस्पष्ट आश्वासन के बजाय अपनी सीमा समझाएं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चर्चा हो तो तैयारी और प्रयास पर बात करें, मनचाहे परिणाम की गारंटी न दें। नए परिचय में रुचि हो सकती है, फिर भी भरोसा बनाने के लिए पर्याप्त अवसर देना उचित रहेगा।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
जिम्मेदारियों की लंबी सूची देखकर बेचैनी महसूस हो तो एक समय में एक काम चुनें। भोजन, पानी और विश्राम के लिए जगह बनाए रखना उपयोगी है। थकान के बावजूद लगातार काम करते रहने को उपलब्धि का पैमाना न बनाएं। अपनी क्षमता के अनुरूप हल्की गतिविधि करें और पहले से मिली चिकित्सकीय सलाह का पालन जारी रखें। कोई परेशानी बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से राय लें, ग्रह स्थिति के आधार पर बीमारी का अनुमान न लगाएं। आराम के दौरान भी काम के संदेश देखते रहने के बजाय कुछ समय उनसे अलग रहना मन को विराम दे सकता है।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- काला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42 से 12:27 बजे (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- आज पूरे करने योग्य तीन काम चुनें और हर काम का अगला कदम लिखें। सहायता मांगते समय जरूरत स्पष्ट रखें। परिवार के किसी साझा खर्च पर निर्णय से पहले संबंधित लोगों की राय भी सुन लें।
क्या न करें- बिना शर्तें पढ़े भुगतान या सहमति न दें। संदेश का तुरंत उत्तर न मिलने पर नाराजगी का अनुमान न लगाएं। किसी नई जिम्मेदारी के उत्साह में पहले से तय काम और आवश्यक विश्राम की अनदेखी न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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