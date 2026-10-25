कुंभ राशिफल (25 अक्टूबर): आज किस्मत से ज्यादा काम आएगी आपकी समझदारी, जानें क्या करें और क्या नहीं

आज का कुंभ राशिफल 25 अक्टूबर 2026: जानें कुंभ राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ मुहूर्त और दिन में क्या करें व क्या करने से बचें।

Aquarius Horoscope 25 October 2026 Kumbh Rashifal Today: पच्चीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इस चरण में बातचीत, पारिवारिक अपेक्षाओं और खर्च पर ध्यान देना उपयोगी होगा। कोई मांग सुनते ही जवाब देने के बजाय अपनी क्षमता देख लें। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के तीसरे भाव में जाएगा। तब जरूरी संपर्क, छोटे काम और सीमित दायरे में पहल करना बेहतर विकल्प हो सकता है। मन में उत्साह आने पर भी अधूरे कामों की संख्या न बढ़ाएं। यदि छोटे भाई या बहन से सहयोग मिल सकता हो तो अपनी जरूरत स्पष्ट बताएं। दिन का व्यावहारिक लक्ष्य हर बात सुलझाना नहीं, जरूरी काम में ठोस प्रगति रखना हो सकता है।

कुंभ राशि का करियर राशिफल गुरु कर्क राशि के छठे भाव में उच्च स्थिति में हैं। यहां काम का बोझ, सेवा संबंधी जिम्मेदारियां और मतभेद संभालना महत्वपूर्ण है। उच्च स्थिति अपने आप सफलता या विवाद में जीत का भरोसा नहीं देती। यदि नौकरी में कई काम साथ मिले हों तो संबंधित व्यक्ति से प्राथमिकता और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट कर लें। अपनी ओर से ऐसी समयसीमा न दें जिसे निभाने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध न हों। बुध तुला राशि के नौवें भाव में वक्री हैं, इसलिए प्रशिक्षण, आवेदन या अध्ययन संबंधी निर्देश दोबारा पढ़ना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कठिन अध्याय को छोटे अभ्यासों में बांटना व्यावहारिक उपाय है। उत्तर गलत आने पर केवल दोहराव के बजाय गलती का कारण समझें। किसी शिक्षक या अनुभवी सहकर्मी से प्रश्न पूछते समय बताएं कि आपने अब तक क्या प्रयास किया है।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल शनि मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। कुंभ के लिए यह साढ़ेसाती का अंतिम चरण है। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों, बचत और बोलचाल में धैर्य रखना इसका व्यावहारिक पक्ष है, निश्चित नुकसान मानना नहीं। आज उपलब्ध रकम और अपेक्षित भुगतान को अलग रखकर खर्च की सीमा तय करें। कमाई में प्रयास के साथ भुगतान की शर्तें और काम की निरंतरता भी मायने रखती हैं। किसी खरीद की जरूरत हो तो कीमत के अलावा रखरखाव का खर्च देखें। साझा खर्च पर सहमति अधूरी हो तो पहले चर्चा करें। उधार देने या लेने का विचार हो तो वापसी की व्यवस्था लिखित रूप में समझना बेहतर रहेगा। निवेश में अनुमानित लाभ को सुनिश्चित रकम न मानें।

कुंभ राशि का लव राशिफल राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी इच्छाओं और साझेदारी में सहभागिता के बीच संतुलन पर विचार करने को कहती है। अपनी जरूरत बताएं, लेकिन सामने वाले की चुप्पी का अर्थ स्वयं तय न करें। यदि साथी व्यस्त हो तो बातचीत के लिए दोनों की सुविधा पूछें। पारिवारिक अपेक्षा पूरी न कर पाएं तो अस्पष्ट आश्वासन के बजाय अपनी सीमा समझाएं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चर्चा हो तो तैयारी और प्रयास पर बात करें, मनचाहे परिणाम की गारंटी न दें। नए परिचय में रुचि हो सकती है, फिर भी भरोसा बनाने के लिए पर्याप्त अवसर देना उचित रहेगा।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल जिम्मेदारियों की लंबी सूची देखकर बेचैनी महसूस हो तो एक समय में एक काम चुनें। भोजन, पानी और विश्राम के लिए जगह बनाए रखना उपयोगी है। थकान के बावजूद लगातार काम करते रहने को उपलब्धि का पैमाना न बनाएं। अपनी क्षमता के अनुरूप हल्की गतिविधि करें और पहले से मिली चिकित्सकीय सलाह का पालन जारी रखें। कोई परेशानी बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से राय लें, ग्रह स्थिति के आधार पर बीमारी का अनुमान न लगाएं। आराम के दौरान भी काम के संदेश देखते रहने के बजाय कुछ समय उनसे अलग रहना मन को विराम दे सकता है।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- काला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42 से 12:27 बजे (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- आज पूरे करने योग्य तीन काम चुनें और हर काम का अगला कदम लिखें। सहायता मांगते समय जरूरत स्पष्ट रखें। परिवार के किसी साझा खर्च पर निर्णय से पहले संबंधित लोगों की राय भी सुन लें।