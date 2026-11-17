कुंभ राशिफल (17 नवंबर 2026): वक्री शनि धन और वाणी पर दबाव रखेगा, मन में हल्की उदासी रहेगी
Kumbh rashifal today: कुंभ राशि वालों का आज खर्च और घरेलू बजट का दबाव रहेगा। कुछ परिणाम निराश कर सकते हैं, मगर प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा। पढ़ें 17 नवंबर का कुंभ राशिफल।
घर के खर्च पर बातचीत तनी हुई होगी और बजट में कटौती की बात सामने आएगी। आज खर्च भारी रहने के संकेत हैं। मन में हल्की उदासी रहेगी और कुछ नतीजे उम्मीद से कम रहने की संभावना है। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि धन और वाणी पर दबाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज परिवार की जरूरतों पर बात करते समय कसाव महसूस होगा। दिन का सुखद पक्ष प्रेम संबंध रहेंगे। साथ होने की चाह मजबूत होगी और रिश्ते में गर्मजोशी बढ़ेगी। खर्च की चिंता के बीच साथी से मिलने वाला भावनात्मक साथ मन के लिए अहम रहेगा।
कुंभ राशि टुडे करियर राशिफल
काम के परिणाम आज उम्मीद से कम रहने की संभावना है। अपनी मेहनत का असर तुरंत साफ न दिखने पर मन खिन्न होगा। दफ्तर में सामने का काम पूरा करते हुए भी संतोष देर से मिलेगा। पढ़ाई में भी अपने प्रदर्शन को लेकर असमंजस रहेगा। दिन की शुरुआत में थकान ध्यान खींचेगी, जबकि बाद में अपने काम और अपनी छवि के प्रति सजगता बढ़ेगी। आज किसी एक परिणाम से पूरे दिन का आकलन करने की प्रवृत्ति रहेगी। काम की बातचीत में आवाज का कसाव दूसरे विषय को भी कठिन बना सकता है। पढ़ाई या दफ्तर के लिए एक साफ लक्ष्य रखें। आगे की कोशिश के प्रति संवेदनशीलता रहेगी और अपनी क्षमता को लेकर सोच-विचार होगा।
कुंभ राशि वित्त राशिफल
खर्च आज दिन का प्रमुख विषय रहेगा। स्नेह जताने या आराम की कोई चीज लेने की इच्छा रकम बढ़ा सकती है। कन्या राशि के आठवें भाव में अपनी नीच राशि में स्थित मार्गी शुक्र सुख-सुविधा और शौक पर खर्च की संभावना लाएगा। परिवार की जरूरत और निजी पसंद के बीच बजट को लेकर बातचीत होगी। उपलब्ध रकम कम पड़ती हुई महसूस हो सकती है, इसलिए मन में खीझ का भाव रहेगा। चेतावनी साफ है, उदासी दूर करने के लिए की गई खरीद आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है। आज खर्च को अपने वास्तविक साधनों के भीतर रखें। बची हुई रकम को लेकर संतोष पाने में समय लगेगा और मन बार-बार हिसाब की ओर जाएगा।
प्रेम और रिश्ते कुंभ राशि टुडे
प्रेम संबंधों में गर्मजोशी रहेगी। एक-दूसरे के पास रहने की इच्छा मजबूत होगी और साथ बिताया समय अपनापन बढ़ाएगा। दिन की चिंता साझा करने पर बातचीत भावनात्मक होगी। साथी के सामने अपनी बात कहने की जरूरत महसूस होगी। परिवार में पैसे को लेकर स्वर कसा हुआ रह सकता है, इसलिए प्रेम का सहज पक्ष अलग राहत देगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के बारहवें भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के पहले भाव में आएगा। पहले अकेले रहने और आराम की इच्छा होगी, बाद में अपनी भावनाएं प्रमुख होंगी। मन अधिक संवेदनशील रहेगा। साथ के समय में खर्च की चर्चा को सीमित रखें।
आज का कुंभ राशि स्वास्थ्य राशिफल
थकान और आराम की जरूरत दिन की शुरुआत में अधिक महसूस होगी। मन की उदासी के कारण रोज का काम कुछ भारी लग सकता है। दोपहर के बाद अपने प्रति ध्यान बढ़ेगा, हालांकि संवेदनशीलता भी रहेगी। संकेत किसी बीमारी का निदान नहीं करते। आज नींद और आराम का पक्ष संभालना उपयोगी होगा। जल्दी सोने से राहत मिलने की संभावना है। यात्रा करनी हो तो जल्दबाजी से दूर रहना और अपनी तैयारी पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। व्यस्तता में आराम का समय पीछे खिसकने से खिंचाव बढ़ सकता है। दिन में थोड़ी देर शांत बैठने की जगह रखें। शाम तक अपने मन की जरूरत अधिक साफ समझ आएगी।
शुभ अंक
५
शुभ रंग
हरा
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
साथी के साथ कुछ समय केवल अपनी बात साझा करने के लिए रखें।
क्या न करें
निराशा में किसी अधूरे परिणाम पर तुरंत अंतिम फैसला न सुनाएं।
कल का राशिफल
कल सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा और सामाजिक सम्मान मिलेगा। कारोबार में अधिक आदेश मिलने के योग हैं। खुशी के साथ उलझन भी रहेगी, इसलिए बड़े फैसलों पर सोच-विचार बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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