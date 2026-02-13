कुंभ राशिफल 13 फरवरी 2026: कुंभ राशि वाले आज मल्टीटास्किंग और कॉम्पलेक्स ड्यूटीज को अवाइज करें, पढ़ें कुंभ राशिफल
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 13 February 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।कुंभ राशि वाले आज मल्टीटास्किंग और कॉम्पलेक्स ड्यूटीज को अवाइज करें, पढ़ें कुंभ राशिफल
Aquarius Horoscope for Today 13 February 2026: आज फ्रेश आइडिया आपके लिए फ्रेंडली कनेक्शन लाएंगे। आप आज मेंटली ब्राइट और सोशली ओपन फील करेंगे। नए कॉन्टेक्ट आपको अच्छे आइडियाज और ब्रीफ सोल्यूशन बी देंगे। आपको एक एक काम को ट्राई करना है और फ्लेक्सिबल रहना है, इससे आप चीयरफुल टोन में रहेंगे। आज छोटे स्टेप्स आपको संतुष्टी वाली प्रोग्रेस दिलाएं और अगले दिनों के लिए फ्रेंडली सपोर्ट भी देंगे।
कुंभ लव राशिफल
आज आपके दिल में आपको प्यार फील होगा और आप खुलापन महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल तो आपको इनविटेशन को स्वीकार करना है और अपनी सिंपल विशेज को लेकर ईमानदार रहना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर को सुनने में समय लगाएं और एक दूसरे को कॉन्पिलीमेंट भी दें। आज आप दोनों एक शांत एक्टिविटी को प्लान करना है और एक दूसरे वॉक करके हुए या चाय पीते हुए एक साथ समय गुजारना है। साफ बोलना और छोटे -छोटे सरप्राइज देकर आप दोनों के इमोशनल बॉन्ड को पहले और भी अधिक मजबूत बना सकते हैं। इससे आपको अच्छी यादे भी बनेंगी। आपको पार्टनर की जी भरकर तारीफ करनी है और आपने जो भी पार्टनर से वादा किया है, उसे निभाना है।
कुंभ करियर राशिफल
आज आपकी वर्क एनर्जी आपके फ्रेंडली टीमवर्क और फ्रेश आइडियाज को फेवर करेगी। आज अपने ग्रुप में प्रैक्टिकल सजेशन शेयर करें और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करें।.आपके को वर्कर भी आपके शांत मैनर के प्रति अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। आज मल्टीटास्किंग और कॉम्पलेक्स ड्यूटीज को अवाइज करें एक काम को करने के बाद दूसरा शुरू करें, इससे आप भरोसा जीत पाएंगे। हर छोटी जीत को टीम के साथ शेयर करें। हर छोटा इंप्रूवमेंट आपके सुपरवाइजर द्वारा नोटिस किया जाएगा। आज कुंभ राशि वालों को क्लियर नोट्स रखने हैं, अपनी सभी कोर डेडलाइन को भी ध्यान में रखना है और जहां तक संभव हो आपको दूसरों की मदद करनी है, इससे आप सम्मान बना पाएंगे और भविष्य में आपके लिए खई संभावनाएं भी खुलेंगी।
कुंभ मनी राशिफल
आज कुंभ राशि वालों को आर्थिक प्लान मैनेज करने लायक लगेंगे। अगर आप सिंपल प्लान बनाएंगे। आपको छोटे एक्सपेंस को चेक करें और आवेग में आकर आपको खरीददारी नहीं करनी है। एक छोटी सेविंग को जैसे सब्रसिप्शन को खत्म करना आपको फ्री फंड्स देगा। एक छोटी आपको किसी शेयर एक्सपेंस को फिर से क्लियर नोट्स के साथ रखना है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ खरीदने की तो आप पहले ऑप्शन की तुलना करें और ट्रैंड को देखते हुए वैल्यू चूज करें।
कुंभ हेल्थ राशिफल
इस वीक आप एक सिंपल सेविंग टारगेट बनाएं और आज लगातार स्टडी अटेंशन अपने खर्चों को लेकर आपको शांति देगी और आपके लंबे लक्ष्यों की तरक्की की ओर भी ले जाएगी। आपको काम के समय शार्ट ब्रैक और स्ट्रैच और ब्रीद भी लेनी है। लागातर पौष्टिक खाना खाएं और अच्छे से पानी पिएं और हेल्दी रहें। हल्की मूवमेंट और एक दूसरे के साथ शार्ट वॉक और स्ट्रेचिंग आप दोनों के मूड को लिफ्ट भी करेंगी और डाइजेशन को भी अच्छा करेगी। देर रात खाना ना खाएं और देर रात तक मोबाइल देखने से भी बचें। आपको शार्ट और शांत रुटीन को शाम को ट्राई करना है। जैसे एक दूसरे के साथ रीडिंग करना और शांत म्यूजिक सुनना इससे आपकी नींद को सपोर्ट मिलेगा और रिकवरी भी मिलेगी। आज अपने साथ भी काइंड रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां