कुंभ राशिफल 21 नवंबर 2026: आज बढ़ेगा साहस, लेकिन पैसों को लेकर रहेगी चिंता; जीवनसाथी से बहस बिगाड़ सकती है मूड
21 नवंबर 2026 का दिन कुंभ राशि वालों के लिए साहस और चुनौतियां दोनों लेकर आ सकता है। कामकाज में कुछ नया करने की इच्छा बढ़ेगी और छोटी यात्रा के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू खर्च बजट पर दबाव डाल सकते हैं।
Aquarius Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Kumbh Rashifal: पैसे की स्थिति औसत रहेगी और घर के बजट पर बातचीत कसी हुई होगी। इसके बावजूद आज साहस बढ़ेगा और सामान्य दायरे से हटकर कुछ करने का मन होगा। किसी अलग तरह के काम में हाथ आजमाने की संभावना है। छोटी यात्रा के योग हैं। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि धन और पारिवारिक बातचीत पर दबाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज खर्च की सीमा स्पष्ट महसूस होगी। अपनी बात कहते समय संजीदगी रहेगी। दिन में हिम्मत की कमी नहीं होगी, पर घर और रिश्तों की बातचीत अधिक संभलकर चलने वाली होगी। खासकर जीवनसाथी के साथ गर्म बहस तनाव बढ़ाएगी। आज का मजबूत पक्ष आपका साहस रहेगा और कठिन पक्ष बोलचाल की गर्मी होगी।
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कुंभ राशि का करियर राशिफल
काम में कुछ अलग करने की इच्छा होगी। रोज किए जाने वाले तरीके से आगे देखने का मन बनेगा। साहस बढ़ने से किसी कठिन लग रहे काम की शुरुआत के लिए तैयार रहेंगे। असाधारण जिम्मेदारी आजमाने की संभावना है, हालांकि उसके परिणाम को लेकर निश्चित वादा नहीं है। छोटी यात्रा काम की दिनचर्या का हिस्सा बन सकती है। विद्यार्थियों में कठिन विषय के सामने बैठने का हौसला रहेगा, लेकिन परीक्षा के नतीजे का अलग संकेत नहीं है। आज अपने प्रयास की सीमा पहचानना उपयोगी होगा। बड़े काम की शुरुआत को एक छोटे चरण में बांट लें। दिन की खास बात यह रहेगी कि चुनौती देखकर तुरंत पीछे हटने का मन कम होगा। अपनी क्षमता को परखने की इच्छा काम की दिशा में सक्रिय रखेगी।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
धन की स्थिति सामान्य स्तर पर रहेगी। खर्च करते समय बजट की सीमा याद आएगी और घर में इसी पर चर्चा होगी। वाहन खरीदने की योजना फिलहाल टालना उचित रहेगा। आज खरीद के लिए दिन अनुकूल नहीं है। किसी बड़ी रकम के मिलने या आमदनी में तेज बढ़ोतरी का संकेत नहीं है। उपलब्ध पैसे में रोज की जरूरतें कैसे पूरी हों, इस पर ध्यान रहेगा। परिवार के भोजन और घरेलू खर्च का विषय भी आर्थिक बातचीत से जुड़ेगा। रकम को लेकर मतभेद हो तो शब्द अधिक कड़े लगेंगे। आज की खरीद टालकर अपने बजट को खुली जगह दें। आर्थिक मोर्चे पर संतुलन की जरूरत रहेगी और अपनी सीमा स्पष्ट होने से फैसले की दिशा समझ आएगी।
कुंभ राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ गर्म बहस से तनाव रहेगा। सिंह राशि के सातवें भाव में मंगल साझेदारी में जोश के साथ चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। अपनी बात जल्दी मनवाने की इच्छा होगी। सामने वाले की छोटी टिप्पणी भी ज्यादा तीखी महसूस हो सकती है। साफ चेतावनी है: ऊंची आवाज में बात आगे बढ़ाना रिश्ते की परेशानी बढ़ाएगा। चर्चा गरम हो तो उसे कुछ देर रोक दें। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के दूसरे भाव में रहेगा, इसलिए परिवार की बातचीत और खान-पान दिन के केंद्र में होंगे। घर में किस चीज पर कितना खर्च हो, इस पर बात होगी। अपनी कही बात का असर भी जल्दी महसूस होगा। रिश्तों का आज का कठिन हिस्सा बातचीत के दौरान संयम बनाए रखना रहेगा।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर सावधानी की जरूरत रहेगी। दिन में साहस बढ़ने के कारण अपनी क्षमता से अधिक करने का उत्साह आ सकता है। काम के साथ शरीर की सहज जरूरतों पर ध्यान देना उपयोगी होगा। स्वास्थ्य के बारे में कोई खास बीमारी या निश्चित परेशानी का संकेत नहीं है। घर की तनावपूर्ण बातचीत मन पर असर डालेगी और आराम की जरूरत महसूस होगी। छोटी यात्रा की संभावना होने से दिनचर्या का क्रम बदल सकता है। खान-पान का विषय आज विशेष ध्यान में रहेगा। भोजन का अपना नियमित समय बनाए रखें। दिन में जोश और तनाव साथ चलेंगे, इसलिए अपनी ऊर्जा का अंदाज लगाते रहना बेहतर होगा। किसी काम में आगे आने की हिम्मत बनी रहेगी, जबकि सेहत के मामले में सतर्क रवैया उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- घर के खर्च पर बात करने के लिए शांत समय चुनें।
क्या न करें- आज वाहन खरीदने के लिए अग्रिम रकम न दें।
कल का राशिफल- कल लक्ष्य के लिए अधिक मेहनत होगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और दांपत्य अच्छा रहेगा। संतान से अच्छी खबर की संभावना है। नए कारोबार में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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