21 नवंबर 2026 का दिन कुंभ राशि वालों के लिए साहस और चुनौतियां दोनों लेकर आ सकता है। कामकाज में कुछ नया करने की इच्छा बढ़ेगी और छोटी यात्रा के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू खर्च बजट पर दबाव डाल सकते हैं।

Aquarius Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Kumbh Rashifal: पैसे की स्थिति औसत रहेगी और घर के बजट पर बातचीत कसी हुई होगी। इसके बावजूद आज साहस बढ़ेगा और सामान्य दायरे से हटकर कुछ करने का मन होगा। किसी अलग तरह के काम में हाथ आजमाने की संभावना है। छोटी यात्रा के योग हैं। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि धन और पारिवारिक बातचीत पर दबाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज खर्च की सीमा स्पष्ट महसूस होगी। अपनी बात कहते समय संजीदगी रहेगी। दिन में हिम्मत की कमी नहीं होगी, पर घर और रिश्तों की बातचीत अधिक संभलकर चलने वाली होगी। खासकर जीवनसाथी के साथ गर्म बहस तनाव बढ़ाएगी। आज का मजबूत पक्ष आपका साहस रहेगा और कठिन पक्ष बोलचाल की गर्मी होगी।

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कुंभ राशि का करियर राशिफल काम में कुछ अलग करने की इच्छा होगी। रोज किए जाने वाले तरीके से आगे देखने का मन बनेगा। साहस बढ़ने से किसी कठिन लग रहे काम की शुरुआत के लिए तैयार रहेंगे। असाधारण जिम्मेदारी आजमाने की संभावना है, हालांकि उसके परिणाम को लेकर निश्चित वादा नहीं है। छोटी यात्रा काम की दिनचर्या का हिस्सा बन सकती है। विद्यार्थियों में कठिन विषय के सामने बैठने का हौसला रहेगा, लेकिन परीक्षा के नतीजे का अलग संकेत नहीं है। आज अपने प्रयास की सीमा पहचानना उपयोगी होगा। बड़े काम की शुरुआत को एक छोटे चरण में बांट लें। दिन की खास बात यह रहेगी कि चुनौती देखकर तुरंत पीछे हटने का मन कम होगा। अपनी क्षमता को परखने की इच्छा काम की दिशा में सक्रिय रखेगी।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल धन की स्थिति सामान्य स्तर पर रहेगी। खर्च करते समय बजट की सीमा याद आएगी और घर में इसी पर चर्चा होगी। वाहन खरीदने की योजना फिलहाल टालना उचित रहेगा। आज खरीद के लिए दिन अनुकूल नहीं है। किसी बड़ी रकम के मिलने या आमदनी में तेज बढ़ोतरी का संकेत नहीं है। उपलब्ध पैसे में रोज की जरूरतें कैसे पूरी हों, इस पर ध्यान रहेगा। परिवार के भोजन और घरेलू खर्च का विषय भी आर्थिक बातचीत से जुड़ेगा। रकम को लेकर मतभेद हो तो शब्द अधिक कड़े लगेंगे। आज की खरीद टालकर अपने बजट को खुली जगह दें। आर्थिक मोर्चे पर संतुलन की जरूरत रहेगी और अपनी सीमा स्पष्ट होने से फैसले की दिशा समझ आएगी।

कुंभ राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ गर्म बहस से तनाव रहेगा। सिंह राशि के सातवें भाव में मंगल साझेदारी में जोश के साथ चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। अपनी बात जल्दी मनवाने की इच्छा होगी। सामने वाले की छोटी टिप्पणी भी ज्यादा तीखी महसूस हो सकती है। साफ चेतावनी है: ऊंची आवाज में बात आगे बढ़ाना रिश्ते की परेशानी बढ़ाएगा। चर्चा गरम हो तो उसे कुछ देर रोक दें। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के दूसरे भाव में रहेगा, इसलिए परिवार की बातचीत और खान-पान दिन के केंद्र में होंगे। घर में किस चीज पर कितना खर्च हो, इस पर बात होगी। अपनी कही बात का असर भी जल्दी महसूस होगा। रिश्तों का आज का कठिन हिस्सा बातचीत के दौरान संयम बनाए रखना रहेगा।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर सावधानी की जरूरत रहेगी। दिन में साहस बढ़ने के कारण अपनी क्षमता से अधिक करने का उत्साह आ सकता है। काम के साथ शरीर की सहज जरूरतों पर ध्यान देना उपयोगी होगा। स्वास्थ्य के बारे में कोई खास बीमारी या निश्चित परेशानी का संकेत नहीं है। घर की तनावपूर्ण बातचीत मन पर असर डालेगी और आराम की जरूरत महसूस होगी। छोटी यात्रा की संभावना होने से दिनचर्या का क्रम बदल सकता है। खान-पान का विषय आज विशेष ध्यान में रहेगा। भोजन का अपना नियमित समय बनाए रखें। दिन में जोश और तनाव साथ चलेंगे, इसलिए अपनी ऊर्जा का अंदाज लगाते रहना बेहतर होगा। किसी काम में आगे आने की हिम्मत बनी रहेगी, जबकि सेहत के मामले में सतर्क रवैया उपयोगी रहेगा।

शुभ अंक- 6 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- घर के खर्च पर बात करने के लिए शांत समय चुनें।

क्या न करें- आज वाहन खरीदने के लिए अग्रिम रकम न दें।