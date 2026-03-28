Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

April Born People: अप्रैल के महीने में जन्मे लोगों को मिलता है सबका प्यार? इस कमी से बिगाड़ लेते हैं अपने रिश्ते

Mar 28, 2026 01:23 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

April Month Born People Personality: जन्म लेने वाली तारीख ही नहीं बल्कि महीना भी हमारी पर्सनैलिटी और स्वभाव पर गहरा असर डालता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर अप्रैल में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं?

April Born People: अप्रैल के महीने में जन्मे लोगों को मिलता है सबका प्यार? इस कमी से बिगाड़ लेते हैं अपने रिश्ते

People Born In April: जन्म की तारीख हर किसी के लिए खास होती है। ये वो खास तारीख है जिसका इंतजार हमें और हमारे अपनों को हमेशा ही होता है। वहीं जन्म वाला महीना भी कई मायनों में खास हो जाता है। अंकशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जन्म की तारीख के साथ-साथ जन्म वाला महीना हमारी जिंदगी पर अपना असर डालती हैं। कुछ ही दिन में अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में जानेंगे कि आखिर इस महीने में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं। बता दें कि जन्म का महीना हमारी पर्सनैलिटी से लेकर हमारी सोच और स्वभाव पर गहरा असर डालता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर अप्रैल के महीने में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं? साथ ही जानेंगे इनकी कमियों के भी बारे में।

बोल्ड और कॉन्फिडेंट

अप्रैल के महीने में जन्मे लोग स्वभाव से बोल्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं। हर एक चीज के लिए इनका अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है। अगर लोग खिलाफ भी हो तो ये गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं। अपनी इसी बोल्डनेस के चलते ये लोग कई बार दुश्मनी भी पाल लेते हैं। हालांकि इनके दोस्त बहुत ही रीयल होते हैं। ये लोग जिस काम को भी हाथ में लेते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलती है। ऐसा इनके जुनूनी स्वभाव के चलते होता है। अगर ये लोग कुछ ठान लेते हैं तो फिर उसे हासिल करके ही चैन की सांस लेते हैं। कॉन्फिडेंस इनमें कूट-कूटकर भरा होता है।

अप्रैल के महीने में जन्मे लोग होते हैं वफादार

इस महीने में जन्मे लोग स्वभाव से काफी इमोशनल भी होते हैं। ये हर एक चीज के प्रति काफी सेंसेटिव भी होते हैं। अपने इमोशनल साइड की वजह से कई बार ये हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। ऐसे में इन्हें धोखा भी मिल जाता है। हालांकि ये लोग काफी वफादार होते हैं। दोस्त या पार्टनर के रूप में इनसे अच्छा कोई नहीं होता है। ये कभी भी किसा का भरोसा नहीं तोड़ते हैं।

ये भी पढ़ें:फरवरी में जन्मे लोगों की ऐसी होती है पर्सनैलिटी, इन 2 कमियों से काम होता है खराब

मिलता है लोगों का खूब प्यार

अप्रैल में जिन लोगों का जन्म होता है, उन्हें लोगों का खूब प्यार मिलता है। समाज में भी इन्हें खूब मान-सम्मान मिलता है। घर-परिवार में ये सबके चहेते होते हैं और पार्टनर भी इन्हें खूब मानता है। वहीं ये लोग भी अपनों को भर-भरकर प्यार लुटाते हैं। इमोशनल होने के नाते ये हर एक इमोशन का खूब सम्मान करते हैं।

ये भी पढ़ें:जनवरी के महीने में जन्मे लोगों की जिंदगी में रोड़ा बनता है शनि? जानें कमियां

इस कमी से कर लेते हैं रिश्ते खराब

अप्रैल के महीने में जन्मे लोगों बहुत ही जिद्दी होते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमी होती है। वहीं इनकी दूसरी सबसे बड़ी कमी है दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना। दूसरों को ये कई बार डिडेक्टिव भरी निगाह से देखने लगते हैं। ऐसे में लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं। अपनी इस कमी की वजह से अप्रैल महीने में जन्मे लोग रिश्तों को खराब कर लेते हैं।

ये भी पढ़ें:दिसंबर में जन्मा है दोस्त तो जान लें सबसे बड़ी कमी, इन खूबियों को ना करें इग्नोर

अप्रैल बॉर्न लोगों के लिए कुछ जरूरी बातें-

अप्रैल में जन्मे लोगों का लकी नंबर: 1, 4, 6, 9

अप्रैल में जन्मे लोगों का लकी रंग: लाल, गुलाबी और ग्रे

अप्रैल के महीने में जन्मे लोगों का लकी दिन: मंगलवार

अप्रैल के महीने में जन्मे लोगों के लिए लकी तारीख: 4, 14, 22

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Numerology
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने