अप्रैल राशिफल 2026: मेष, सिंह, धनु की चमकेगी किस्मत, वृषभ, कन्या, मकर वालों को हो सकता है नुकसान
अप्रैल का महीना ज्योतिषशास्त्र के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। इस दौरान कई बड़े ग्रह अपनी चाल और स्थिति में बदलाव करेंगे, जिसका सीधा असर हर व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं अप्रैल माह में कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल।
Masik Rashifal Monthly Horoscope April 2026 : अप्रैल का महीना ज्योतिषशास्त्र के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। इस दौरान कई बड़े ग्रह अपनी चाल और स्थिति में बदलाव करेंगे, जिसका सीधा असर हर व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलेगा। ग्रह-नक्षत्रों के इन परिवर्तनों से किसी की किस्मत चमक सकती है तो किसी को सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, ग्रहों का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। कुछ राशि वालों के लिए यह महीना तरक्की, धन और खुशियों के नए मौके लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को फैसले सोच-समझकर लेने और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं अप्रैल माह में कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल।
पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…
मेष राशि-
- महीने की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ वाली रहेगी।
- काम का दबाव रहेगा। बीच में राहत मिलेगी।
- नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बॉस की नजर आप पर रहेगी। गलती की गुंजाइश कम रखें।
- व्यापार में एक-दो अच्छे मौके आएंगे, लेकिन जल्दीबाजी नुकसान करा सकती है।
- पैसे आएंगे, लेकिन टिकेंगे नहीं। खर्च बढ़ेगा।
- घर में माहौल ठीक रहेगा। छोटी बात पर बहस हो सकती है।
- लव लाइफ में गलतफहमियां हो सकती है। क्लियर बातें करें।
- सिर दर्द, थकान परेशान कर सकती है।
वृषभ राशि-
- यह महीना संभलकर चलने का है। काम चलता रहेगा, लेकिन मन नहीं लगेगा।
- ऑफिस में किसी की बात दिल पर ले सकते हैं। दूरी बनाए रखें।
- बिजनेस वालों के लिए ठीक-ठाक समय है। पुराने काम निपटेंगे।
- खर्च अचानक बढ़ेंगे। घर से जुड़े खर्च ज्यादा होंगे।
- परिवार में सपोर्ट मिलेगा।
- रिश्तों में थोड़ा इगो आ सकता है।
- सेहत ठीक है, लेकिन कमजोरी महसूस होगी।
मिथुन राशि-
- यह महीना आपके लिए एक्टिव रहेगा। काम बढ़ेगा और रिजल्ट भी मिलेगा।
- नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो मौका मिल सकता है।
- ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी।
- बिजनेस में फायदा दिखेगा। खासकर कम्युनिकेशन वाले काम में।
- पैसे की स्थिति बेहतर होगी।
- घर में अच्छा माहौल रहेगा।
- लव लाइफ स्मूद रहेगी।
- सेहत सामान्य रहेगी।
कर्क राशि-
- काम में ढील दी तो नुकसान हो सकता है। फोकस बनाए रखें।
- शुरुआत में दबाव रहेगा। बाद में चीजें संभलेंगी।
- ऑफिस में आपकी मेहनत दिखेगी, लेकिन देर से।
- बिजनेस में रिस्क न लें।
- घर में किसी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
- रिश्ते ठीक रहेंगे।
- नींद और तनाव की समस्या हो सकती है।
सिंह राशि-
- यह महीना आपके लिए मजबूत रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा।
- काम में आगे रहेंगे। लोग आपकी बात मानेंगे।
- नौकरी में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का योग।
- बिजनेस बढ़ाने का प्लान बन सकता है।
- पैसे आएंगे, लेकिन खर्च भी साथ बढ़ेंगे।
- घर में माहौल पॉजिटिव रहेगा।
- लव लाइफ अच्छी रहेगी
- सेहत भी ठीक रहेगी।
कन्या राशि-
- यह महीना थोड़ा परेशानियों वाला रह सकता है। काम अटक सकते हैं।
- ऑफिस में प्रेशर रहेगा।
- सीनियर्स से बहस से बचें।
- बिजनेस में नुकसान से बचने के लिए सावधानी जरूरी।
- पैसे की स्थिति ठीक रहेगी।
- घर में किसी बात पर तनाव हो सकता है।
- रिश्तों में दूरी आ सकती है।
- पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।
तुला राशि-
- धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में आएंगी। राहत मिलेगी।
- ऑफिस में स्थिरता आएगी।
- सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा।
- बिजनेस में नए मौके मिलेंगे।
- पैसे की स्थिति सुधरेगी।
- घर में अच्छा माहौल रहेगा।
- लव लाइफ बेहतर होगी।
- सेहत भी ठीक रहेगी।
वृश्चिक राशि-
- महीना आसान नहीं रहेगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।
- रिजल्ट देर से मिलेगा।
- नौकरी में बदलाव का विचार आ सकता है।
- बिजनेस में सोच-समझकर फैसला लें।
- पैसे सामान्य रहेंगे।
- घर में तनाव हो सकता है।
- रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन धीरे-धीरे।
- सेहत का ध्यान रखें।
धनु राशि-
- इस महीने भाग्य का साथ मिलेगा।
- काम में तेजी आएगी।
- नौकरी में ग्रोथ दिखेगी।
- बिजनेस में फायदा होगा।
- पैसे मजबूत रहेंगे।
- घर में शांति रहेगी।
- लव लाइफ अच्छी रहेगी।
- सेहत भी ठीक रहेगी।
मकर राशि-
- काम का दबाव रहेगा। मन थोड़ा परेशान रहेगा।
- ऑफिस में सावधानी जरूरी है।
- गलत फैसले से नुकसान हो सकता है।
- बिजनेस धीमा रहेगा।
- आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
- घर में टेंशन हो सकती है।
- रिश्तों में दूरी आ सकती है।
- सेहत का ध्यान रखना होगा।
कुंभ राशि-
- महीना आपके पक्ष में रहेगा।
- काम बनेंगे।
- नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
- बिजनेस में फायदा होगा।
- आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- घर में खुशी का माहौल रहेगा।
- लव लाइफ अच्छी रहेगी।
- सेहत भी ठीक रहेगी।
मीन राशि-
- महीना मिला-जुला रहेगा।
- काम में उतार-चढ़ाव रहेगा।
- नौकरी में बदलाव का सोच सकते हैं।
- बिजनेस में सावधानी रखें।
- पैसे सामान्य रहेंगे।
- घर का माहौल ठीक रहेगा।
- रिश्तों में सुधार होगा।
- सेहत का ध्यान रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
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वास्तु शास्त्र
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