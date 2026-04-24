अप्रैल के बाद वृश्चिक समेत इन 5 राशियों के साथ ऐसा क्या होगा कि लक देगा साथ? शुरू होगा गोल्डन पीरियड
5 zodiac signs turning point: अप्रैल 2026 के कुछ ग्रहों की चाल बदलेगी। आने वाले समय में कुछ राशियों को अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। अगर कहा जाए कि अब जैसे को तैसा वाला समय शुरु होने वाला है तो गलत नहीं होगा। अब तक जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की है उन लोगों पर शनिदेव की कृपा बरसने वाली है।
आएगी फाइअप्रैल का महीना अब खत्म होने को है और इसी के साथ ही कुछ राशियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार अप्रैल के बाद एक ऐसा फेज शुरू होगा जिसमें लोगों को अपने पुराने कर्मों का फल मिलता दिखेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो उसका अच्छा फल मिलेगा। तो वहीं जिन चीजों में अब तक रुकावटें महसूस हो रही थी वो सारी बाधाएं भी धीरे-धीरे दूर होती दिखेंगी। आसान भाषा में कहा जाए तो अप्रैल के बाद कई राशियों के लिए ये समय एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। किसी को नए मौके मिलेंगे तो किसी को अपनी मेहनत का सही रिजल्ट अब जाकर मिलेगा। राशिफल की सभी राशियों के लिए समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी चीजें अच्छी होती हैं तो कभी समय चुनौतियों से भरा होता है। फिलहाल तो कुछ राशियों का गोल्डन पीरियर अब शुरु होने वाला है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
अप्रैल के बाद चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत
वृषभ राशि
राशिचक्र में वृषभ दूसरी राशि है। अप्रैल के बाद इस राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरु होने वाले हैं। इस समय इन राशियों के करियर में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इन्हें इस दौरान अच्छा प्रमोशन मिल जाए। इनके लिए धन लाभ के भी अच्छे योग बन रहे हैं। सोने पर सुहागा वाली बात तो ये है कि अब इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
कर्क राशि
अप्रैल के बाद कर्क राशि वालों की जिंदगी में अच्छा बैलेंस आएगा। आने वाला समय इस राशि की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करेगा। इनके सारे पुराने दुख अब खत्म होंगे। ऐसे में इनके रिश्ते भी मजबूत होंगे और अब उनमें सुकून भी आएगा। कर्क राशि वालों के लिए ये समय टर्निंग प्वाइंट इसलिए भी बनेगा क्योंकि अब ये सेल्फ ग्रोथ को ज्यादा प्रिफरेंस देंगे। साथ ही भाग्य का भी पूरा-पूरा साथ मिलेगा।
कन्या राशि
ये गोल्डन पीरियड कन्या राशि वालों की भी जिंदगी चमकाने वाला है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त उछाल दिखेगी। अगर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसका फायदा अब मिलेगा। कन्या राशि वालों की मेहनत का फल लंबे समय बाद मिलेगा लेकिन बहुत ही शानदार मिलेगा। अभी तक जिंदगी में जो रुकावटें आई हैं वो सब अब एक-एक करके खत्म होंगी।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वाले भी अप्रैल के बाद अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होता देखेंगे। पर्सनल ग्रोथ के साथ-साथ इन्हें अब नए मौके भी मिलेंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के साथ-साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी अब पहले से बेहतर होती दिखेगी। वृश्चिक राशि ने जिस तरह से पुरानी चीजों से मूव ऑन किया है। अब यही चीज फाइनली इन्हें सही ट्रैक पर ले आएगी।
मकर राशि
ये गोल्डन पीरियड मकर राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी ले आएगा। मकर राशि वालों से लंबे समय से डिसिप्लिन में रहकर हर एक काम किया है और अब जाकर उन्हें हर एक चीज का जवाब मिलता दिखेगा। कुल मिलाकर अप्रैल के बाद मकर राशि को नए-नए चांस मिलेंगे जो उनकी हर मुश्किलों को खत्म करेगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें