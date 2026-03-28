अप्रैल महीने में कब-कब है एकादशी? जानिए वरुथिनी और मोहिनी एकादशी की सही तारीख
अप्रैल 2026 में कब-कब है एकादशी? जानिए वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी और मोहिनी एकादशी कब है। दोनों एकादशियों की सही तिथि, व्रत मुहूर्त, पारण समय और महत्व। विष्णु पूजा के लिए महत्वपूर्ण एकादशी व्रत की पूरी जानकारी।
अप्रैल 2026 में दो प्रमुख एकादशियां पड़ रही हैं - वरुथिनी एकादशी और मोहिनी एकादशी। ये दोनों एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित हैं और वैशाख मास में आती हैं, जो विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास का महत्व अन्य सभी महीनों से अधिक है। इस महीने की एकादशियों का व्रत करने से पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इन दोनों एकादशियों की सही तिथि, महत्व और व्रत का फल।
वरुथिनी एकादशी 2026 की तिथि
वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी 13 अप्रैल 2026, सोमवार को मनाई जाएगी। द्रिक पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 13 अप्रैल 2026 को रात 1:17 बजे शुरू होगी और 14 अप्रैल 2026 को रात 1:08 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 13 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा और पारण 14 अप्रैल को किया जाएगा।
वरुथिनी एकादशी का महत्व
स्कंद पुराण के अनुसार, वरुथिनी एकादशी का व्रत दस हजार वर्ष की तपस्या के समान फल देता है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के समय स्वर्ण दान करने जितना पुण्य इस एकादशी के व्रत से मिलता है। दुखी सधवा स्त्री यदि इस व्रत को करे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में राजा मान्धाता और धुन्धुमार जैसे राजाओं को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी।
मोहिनी एकादशी 2026 की तिथि
वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल 2026, सोमवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 26 अप्रैल 2026 को शाम 6:07 बजे शुरू होगी और 27 अप्रैल 2026 को शाम 6:15 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार, व्रत 27 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा।
मोहिनी एकादशी का महत्व
मोहिनी एकादशी 'मोह' (माया और आसक्ति) से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में कष्ट भोग रहे थे, तब उन्होंने मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। इसका पुण्य एक हजार गौदान के पुण्य के बराबर माना गया है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप और क्लेश नष्ट हो जाते हैं।
दोनों एकादशियों पर शिव-विष्णु पूजा का विशेष संयोग
खास बात यह है कि साल 2026 में दोनों एकादशियां सोमवार को पड़ रही हैं। इसलिए इन दिनों विष्णु जी के साथ शिव पूजा का भी संयोग बन रहा है। सोमवार को पड़ने वाली एकादशियों पर विष्णु पूजा के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक और बिल्वपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है।
एकादशी व्रत की सामान्य विधि
- ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें।
- स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
- विष्णु जी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं।
- 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।
- फलाहार रखें और शाम को विष्णु आरती करें।
- अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें।
अप्रैल 2026 में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन व्रतों को श्रद्धापूर्वक करने से पाप नाश, मोह मुक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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