मीन राशि में चतुर्ग्रही योग 11 अप्रैल से, मेष-सिंह-तुला वालों के लिए धन और सेहत में सतर्क रहने की सलाह
अप्रैल 2026 में ग्रहों की चाल एक खास स्थिति बना रही है। 11 अप्रैल को बुध के मीन राशि में प्रवेश करते ही सूर्य, मंगल, शनि और बुध एक साथ आ जाएंगे। इस तरह मीन राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा। ज्योतिष में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
अप्रैल 2026 में ग्रहों की चाल एक खास स्थिति बना रही है। 11 अप्रैल को बुध के मीन राशि में प्रवेश करते ही सूर्य, मंगल, शनि और बुध एक साथ आ जाएंगे। इस तरह मीन राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा। ज्योतिष में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक ही राशि में कई ग्रहों का एकत्र होना जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर असर डालता है। इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर रहेगा, लेकिन मेष, सिंह और तुला राशि के लोगों को इस दौरान थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत बताई जा रही है। खासकर धन, सेहत और रिश्तों के मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा।
आइए जानते हैं, इन राशियों पर क्या रहेगा प्रभाव-
मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए यह समय थोड़ा दबाव वाला रह सकता है। काम और घर दोनों जगह जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर भी मन परेशान रह सकता है। ऐसे में जरूरी है कि बातों को अंदर न रखें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करेंगे तो राहत मिल सकती है। पैसों के मामले में भी जल्दबाजी से बचना होगा। बिना सोचे-समझे निवेश करना नुकसान दे सकता है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पहले सलाह जरूर लें। सेहत के लिहाज से पेट या सिर दर्द की शिकायत कुछ लोगों को हो सकती है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें। हालांकि, इस राशि के स्वामी मंगल भी इसी योग में शामिल हैं, इसलिए कुछ लोगों को बाहर या विदेश से जुड़े काम में फायदा मिल सकता है। उपाय के तौर पर लाल वस्त्र का दान करना शुभ माना गया है।
सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग अष्टम भाव में बन रहा है। ऐसे में इस दौरान सतर्क रहना जरूरी है। खासकर विरोधियों से सावधान रहें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अपने काम पर ध्यान दें और बेवजह की बातों में न पड़ें। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। तुरंत परिणाम न मिलने से निराशा भी हो सकती है। पैसों के मामले में भी स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है, इसलिए खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा। मानसिक तनाव से बचना भी जरूरी है। कोशिश करें कि खुद को व्यस्त रखें और समय का सही इस्तेमाल करें। धार्मिक आस्था रखने वाले लोग भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, इससे मन शांत रहेगा।
तुला राशि- तुला राशि के लोगों को इस दौरान धन से जुड़े मामलों में खास सावधानी बरतनी होगी। लेन-देन करते समय पूरी जानकारी लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है। निवेश करने से पहले दो बार सोचें। परिवार की तरफ से भी कुछ चिंता हो सकती है। खासकर माता-पिता की सेहत को लेकर मन परेशान रह सकता है। इस समय उनका ध्यान रखना जरूरी होगा। इसके अलावा किसी करीबी से धोखा मिलने की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। इस दौरान धैर्य रखना सबसे जरूरी है। हर फैसले को सोच-समझकर लें। उपाय के तौर पर रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुभ माना गया है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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