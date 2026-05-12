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13 मई को इस मुहूर्त में करें अपरा एकादशी दान, बढ़ेगा धन-धान्य

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Apara Ekadashi ko kya daan kare: पंचांग के अनुसार, 13 मई 2026 को अपरा एकादशी है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन कुछ चीजों का दान करने से सुख-संपदा में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना उत्तम रहेगा- 

13 मई को इस मुहूर्त में करें अपरा एकादशी दान, बढ़ेगा धन-धान्य

Apara Ekadashi ko kya daan kare, अपरा एकादशी 2026 : हर साल अपरा एकादशी का पावन दिन आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में बुधवार के दिन 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार, अपरा एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अपरा एकादशी को पुण्य और सौभाग्य बढ़ाने वाली एकादशी माना जाता है। इस दिन दान-पुण्य करने का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अपरा एकादशी के दिन कुछ चीजों का दान कर सकते हैं।

13 मई को इस मुहूर्त में करें अपरा एकादशी दान, बढ़ेगा धन-धान्य

हिंदू पंचांग के अनुसार, अपरा एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में दान करना अति फलदायक माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में 04:08 बजे से 04:50 बजे तक (सुबह), अमृत चौघड़िया काल में 07:13 बजे से 08:55 बजे तक (सुबह) और शुभ चौघड़िया काल में सुबह में 10:36 बजे से दोपहर में 12:18 बजे तक दान करना उत्तम रहेगा।

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अपरा एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए?

फलों का दान

गर्मी के मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम या केला दान करना बहुत शुभ होता है।

जल और शरबत का दान

अपरा एकादशी गर्मी के मौसम में आती है। इसलिए ठंडा जल, शरबत या मटके (मिट्टी के घड़े) का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे मानसिक शांति और पुण्य मिलता है।

घी और शक्कर का दान

मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को शुद्ध घी और शक्कर का दान करें। इससे पारिवारिक सुख-समृद्धि बढ़ती है।

वस्त्र का दान

अगर संभव हो, तो किसी गरीब या ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र दान करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इसका दान विशेष फलदायी होता है।

छाता और चप्पल का दान

धूप और गर्मी से बचने के लिए छाता या पैरों की रक्षा के लिए चप्पल/जूते का दान करना भी अपरा एकादशी पर बहुत अच्छा माना जाता है।

दान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

  • दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करें, दिखावे के लिए नहीं।
  • दान हमेशा उसे दें, जिसे उसकी सच में जरूरत हो।
  • तुलसी पूजन करें। दान के साथ-साथ इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना और उनकी आरती करना न भूलें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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