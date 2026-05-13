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Apara Ekadashi 2026 Upay: आज अपरा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में करें पूजा, भगवान विष्णु के 3 मंत्र दूर करेंगे हर बाधा

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Apara Ekadashi 2026 Upay: आज अपरा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करें और इन 3 मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

Apara Ekadashi 2026 Upay: आज अपरा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में करें पूजा, भगवान विष्णु के 3 मंत्र दूर करेंगे हर बाधा

आज अपरा एकादशी है। बता दें कि साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। वहीं हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि आती है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी की काफी मान्यता होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु हर मनोकामना पूरी करती है। आज विधि-विधान से पूजा की जाए तो जिंदगी की सारी बाधाएं धीरे-धीरे खत्म हो जाती है और भगवान जिंदगी में खुशहाली लाते हैं। अगर आज आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करेंगे तो इसे भी काफी फलदायी माना जाता है। मंत्रों के जाप से ना सिर्फ मन शांत रहेगा बल्कि काम में आने वाली हर रुकावट अपने आप खत्म होती जाएगी। आइए आज एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं और फिर भगवान विष्णु के 3 मंत्रों के बारे में जानेंगे।

इस मुहूर्त में करें पूजा

हिंदू पंचांग के हिसाब से एकादशी तिथि की शुरुआत कल यानी 12 मई की दोपहर से ही हो चुकी है। तिथि की शुरुआत होने का समय 2 बजकर 52 मिनट था। आज इस तिथि का समापन 1 बजकर 29 मिनट पर हो जाएगी। आज इतने बजे तक पूजा की जा सकती है। इस दौरान अपरा एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से खूब लाभ मिलता है। अपरा एकादशी व्रत का पारण कल यानी 14 मई की सुबह होगा। पारण का शुभ समय सुबह 5 बजकर 31 मिनट से लेकर 8 बजकर 14 मिनट रहेगा।

विष्णु भगवान के खास मंत्र

1. ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥

मंत्र का अर्थ: हे भगवान विष्णु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस मंत्र से मन शांत रहता है और इसके जाप से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि मिलती है।

2. ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥

मंत्र का अर्थ: इस मंत्र में भगवान विष्णु से सही रास्ता दिखाने और बुद्धि देने की प्रार्थना की जाती है। माना जाता है कि इसका जाप करने से मन शांत और सकारात्मक रहता है। साथ ही नकारात्मक सोच दूर होती है।

3. मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुडध्वजः। मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः॥

मंत्र का अर्थ: भगवान विष्णु हर तरह से शुभ और मंगल देने वाले होते हैं। उनका नाम लेने से ही जिंदगी में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता आती है।

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अपरा एकादशी की पूजा विधि

अपरा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ और पीले रंग के कपड़े पहनें और भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर ॐ नमोः नारायणाय मंत्र का जाप करें। शाम को विष्णु जी की आरती करके सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें।

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अपरा एकादशी पर ना करें ये काम

अपरा एकादशी के दिन कुछ काम करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तामसिक भोजन, गुस्सा करना, झूठ बोलना और किसी का अपमान करना अशुभ माना जाता है। एकादशी पर चावल खाने से भी परहेज किया जाता है। कोशिश करें कि दिन शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ बिताएं। हो सके तो आज के दिन जरूरतमंदों की मदद करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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