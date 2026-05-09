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ज्येष्ठ माह की पहली एकदाशी पर कर लें ये उपाय, कर्ज से मिलेगी मुक्ति, होगा धन लाभ

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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apara ekadashi 2026 upay: ज्येष्ठ माह चल रहा है। इस माह की पहली एकादशी का खास महत्व होता है। इस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकदाशी कहते हैं। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।

ज्येष्ठ माह की पहली एकदाशी पर कर लें ये उपाय, कर्ज से मिलेगी मुक्ति, होगा धन लाभ

ज्येष्ठ माह चल रहा है। इस माह की पहली एकादशी का खास महत्व होता है। इस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकदाशी कहते हैं। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सालभर में आने वाली 24 एकादशियों में ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी का खास महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की अराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत करता है, वो जीवन में कई तरह के पापों से छुटकारा पाता है। चलिए जानते हैं कि ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी कब है और इस दिन क्या उपाय करना चाहिए।

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कब है अपरा एकादशी

पंचांग गणना के अनुसार, एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 मई को दोपहर 09:56 बजे हो जाएगा। हिंदू धर्म में उदयातिथि का विशेष महत्व होने के कारण व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा।

पारण का समय

वहीं, अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय 14 मई की सुबह 06:00 बजे से 07:41 बजे के बीच है। जबकि द्वादशी तिथि का समापन 14 मई की सुबह 7:41 बजे ही हो जाएगा।

अपरा एकादशी पूजा मुहूर्त

इस दिन विष्णु जी की पूजा के लिए सुबह 5 बजकर 32 मिनट से सुबह 8 बजकर 55 मिनट के तक शुभ मुहूर्त रहेगा।

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पूजा विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ और हल्के रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें और उन्हें पीले फूल, तुलसी के पत्ते व फल अर्पित करें। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा के समय “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें, इससे मन को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

कर्ज से राहत पाने के उपाय

अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की विधि-विधान से पूजा करें और उसकी जड़ में जल अर्पित करें। मान्यता है कि इससे आर्थिक समस्याएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करें—यह उपाय कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है।

धन लाभ के लिए करें ये उपाय

इस दिन भगवान विष्णु को केले, लड्डू और लाल फूल अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है। साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य देने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और धन लाभ के योग मजबूत होते हैं।

वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए

अपरा एकादशी पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, समझ और शांति बढ़ती है। इससे परिवार में सुख-समृद्धि और सम्मान भी मिलता है।

करियर और नौकरी में उन्नति के लिए उपाय

इस दिन जौ से भरे कलश पर आम के पत्ते रखकर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करें। ऐसा करने से करियर और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलते हैं।

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घी का दीपक जलाएं

अपरा एकादशी की शाम घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें

इस दिन कई लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करते हैं। धार्मिक विश्वास के अनुसार, इसका पाठ जीवन की बाधाओं को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। यदि पूरा सहस्रनाम पढ़ना संभव न हो, तो भगवान विष्णु के नामों का स्मरण या सरल पूजा करना भी उतना ही लाभकारी माना जाता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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