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Apara Ekadashi 2026: भगवान विष्णु के 108 नाम पता हैं? शुभ फल के लिए अपरा एकादशी पर कर डालें एक-एक का जाप

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Apara Ekadashi 2026: आज अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करें क्योंकि ये शुभ माना जाता है। विष्णु जी के इन नामों के जाप से मन शांत रहता है और उनकी विशेष कृपा मिलती है। 

Apara Ekadashi 2026: भगवान विष्णु के 108 नाम पता हैं? शुभ फल के लिए अपरा एकादशी पर कर डालें एक-एक का जाप

आज 13 मई तो अपरा एकादशी है। लोग इस खास दिन पर व्रत रखते हैं। आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। अपरा एकादशी के व्रत को लेकर मान्यता है कि इसे रखने से जिंदगी की हर बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त पर पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। कई लोग अपरा एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने की कामना करते हैं।

मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने पर पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। आज के दिन अगर भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप कर लिया जाए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है।

यहां पढ़ें भगवान विष्णु के 108 नाम

ऊँ श्री विष्णवे नम:

ऊँ श्री ईश्वराय नम:

ऊँ श्री केशवाय नम:

ऊँ श्री क्षेत्र क्षेत्राज्ञाय नम:

ऊँ श्री विराट पुरुषाय नम:

ऊँ श्री पुरुषोत्तमाय नम:

ऊँ श्री परमात्मने नम:

ऊँ श्री हृषीकेशाय नम:

ऊँ श्री पद्मनाभाय नम:

ऊँ श्री सुरेशाय नम:

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ऊँ श्री कृष्णाय नम:

ऊँ श्री प्रजापतये नम:

ऊँ श्री हिरण्यगर्भाय नम:

ऊँ श्री विश्वकर्मणे नम:

ऊँ श्री सर्वदर्शनाय नम:

ऊँ श्री सर्वेश्वराय नम:

ऊँ श्री अच्युताय नम:

ऊँ श्री वासुदेवाय नम:

ऊँ श्री पुण्डरीक्षाय नम:

ऊँ श्री नर-नारायणा नम:

ऊँ श्री जनार्दनाय नम:

ऊँ श्री लोकाध्यक्षाय नम:

ऊँ श्री चतुर्भुजाय नम:

ऊँ श्री धर्माध्यक्षाय नम:

ऊँ श्री उपेन्द्राय नम:

ऊँ श्री महाबलाय नम:

ऊँ श्री माधवाय नम:

ऊँ श्री गोविन्दाय नम:

ऊँ श्री सहस्त्राक्षाय नम:

ऊँ श्री विश्वातमने नम:

ऊँ श्री प्रजापतये नम:

ऊँ श्री नारायणाय नम:

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ऊँ श्री सिद्ध संकल्पयाय नम:

ऊँ श्री महेन्द्राय नम:

ऊँ श्री वामनाय नम:

ऊँ श्री अनन्तजिते नम:

ऊँ श्री महीधराय नम:

ऊँ श्री गरुडध्वजाय नम:

ऊँ श्री लक्ष्मीपतये नम:

ऊँ श्री दामोदराय नम:

ऊँ श्री कमलापतये नम:

ऊँ श्री परमेश्वराय नम:

ऊँ श्री धनेश्वराय नम:

ऊँ श्री मुकुन्दाय नम:

ऊँ श्री आनन्दाय नम:

ऊँ श्री सत्यधर्माय नम:

ऊँ श्री उपेन्द्राय नम:

ऊँ श्री चक्रगदाधराय नम:

ऊँ श्री भगवते नम

ऊँ श्री शान्तिदाय नम:

ऊँ श्री गोपतये नम:

ऊँ श्री श्रीपतये नम:

ऊँ श्री श्रीहरये नम:

ऊँ श्री श्रीरघुनाथाय नम:

ऊँ श्री कपिलेश्वराय नम:

ऊँ श्री वाराहय नम:

ऊँ श्री नरसिंहाय नम:

ऊँ श्री रामाय नम:

ऊँ श्री हयग्रीवाय नम:

ऊँ श्री शोकनाशनाय नम:

ऊँ श्री विशुद्धात्मने नम:

ऊँ श्री केश्वाय नम:

ऊँ श्री धनंजाय नम:

ऊँ श्री ब्राह्मणप्रियाय नम:

ऊँ श्री श्री यदुश्रेष्ठाय नम:

ऊँ श्री लोकनाथाय नम:

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ऊँ श्री भक्तवत्सलाय नम:

ऊँ श्री चतुर्मूर्तये नम:

ऊँ श्री एकपदे नम:

ऊँ श्री सुलोचनाय नम:

ऊँ श्री सर्वतोमुखाय नम:

ऊँ श्री सप्तवाहनाय नम:

ऊँ श्री वंशवर्धनाय नम:

ऊँ श्री योगिनेय नम:

ऊँ श्री धनुर्धराय नम:

ऊँ श्री प्रीतिवर्धनाय नम:

ऊँ श्री प्रीतिवर्धनाय नम

ऊँ श्री अक्रूराय नम:

ऊँ श्री दु:स्वपननाशनाय नम:

ऊँ श्री भूभवे नम:

ऊँ श्री प्राणदाय नम:

ऊँ श्री देवकी नन्दनाय नम:

ऊँ श्री शंख भृते नम:

ऊँ श्री सुरेशाय नम:

ऊँ श्री कमलनयनाय नम:

ऊँ श्री जगतगुरूवे नम:

ऊँ श्री सनातन नम:

ऊँ श्री सच्चिदानन्दाय नम:

ऊँ श्री द्वारकानाथाय नम:

ऊँ श्री दानवेन्द्र विनाशकाय नम:

ऊँ श्री दयानिधि नम:

ऊँ श्री एकातम्ने नम:

ऊँ श्री शत्रुजिते नम:

ऊँ श्री लोकाध्यक्षाय नम:

ऊँ श्री घनश्यामाय नम:

ऊँ श्री सर्वयज्ञफलप्रदाय नम:

ऊँ श्री जरा-मरण-वर्जिताय नम:

ऊँ श्री विराटपुरुषाय नम:

ऊँ श्री यशोदानन्दनयाय नम:

ऊँ श्री परमधार्मिकाय नम:

ऊँ श्री गरुडध्वजाय नम:

ऊँ श्री प्रभवे नम:

ऊँ श्री प्रकटाय नम

ऊँ श्री गगनसदृश्यमाय नम:

ऊँ श्री हंसाय नम:

ऊँ श्री वामनाय नम:

ऊँ श्री वयासाय नम:

ऊँ श्री लक्ष्मीकान्ताजाय नम:

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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