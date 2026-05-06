Apara Ekadashi 2026: कब है अपरा एकादशी, जानें क्या करें और क्या नहीं

अपरा एकादशी वह व्रत है, जिसमें भक्त जाने-अनजाने में किए गए पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं। इस दिन का व्रत और पूजन जीवन में सुख-शांति, समृद्धि और सफलता लाता है। ये व्रत मन को शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। चलिए जानते हैं कि कब है अपरा एकादशी और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

हिंदू धर्म में एकादशी का खास महत्व होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी और अचला एकादशी कहते हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु के लिए व्रत-उपवास करते हैं, भगवान का महालक्ष्मी के साथ अभिषेक किया जाता है। अपरा एकादशी वह व्रत है, जिसमें भक्त जाने-अनजाने में किए गए पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं। इस दिन का व्रत और पूजन जीवन में सुख-शांति, समृद्धि और सफलता लाता है। ये व्रत मन को शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। चलिए जानते हैं कि कब है अपरा एकादशी और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

कब है अपरा एकादशी अपरा एकादशी का व्रत इस बार 13 मई बुधवार को मनाया जाएगा। अपरा यानी असीमित वाली मान्यता के तहत इस दिन व्रत रखने से साधक को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी को लेकर विशेष योग भी बन रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन पूरी निष्ठा के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु की उपासना करता है, उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसके जीवन के कठिन अवरोध भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन स्नान, दान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और व्रत भी किया जाता है।

शुभ मुहूर्त पंचांग गणना के अनुसार, एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 मई को दोपहर 09:56 बजे हो जाएगा। पंडित झा ने बताया कि हिंदू धर्म में उदयातिथि का विशेष महत्व होने के कारण व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि व्रत के पारण का समय 14 मई की सुबह 06:00 बजे से 07:41 बजे के बीच है। जबकि द्वादशी तिथि का समापन 14 मई की सुबह 7:41 बजे ही हो जाएगा।

अपरा एकादशी की पूजा विधि - सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि तीर्थ स्नान संभव न हो, तो पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है।

- स्नान के बाद पूजा की तैयारी करें और आसन पर बैठकर पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प लें।

- साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने और जरूरतमंदों को दान देने का निश्चय करें।

- पूजा की शुरुआत में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करें।

- “ॐ लक्ष्मी नारायणाय नमः” मंत्र का जाप करते हुए भगवान की मूर्तियों का गंगाजल, शुद्ध जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करें।

- इसके बाद चंदन, मौली, अक्षत, अबीर, गुलाल, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, जनेऊ और फूल आदि पूजा सामग्री अर्पित करें।

- धूप-दीप जलाकर मौसमी फल और नैवेद्य चढ़ाएं, फिर आरती करें और प्रसाद वितरित करें।

व्रत के लाभ _ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं।

- मान्यता है कि इस व्रत से जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है।

- कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से जीवन के संकट कम होते हैं और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।

एकादशी के दिन क्या करें - एकादशी की रात को सोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है।

- पूरी रात भगवान विष्णु के भजन, मंत्र जाप और आरती करनी चाहिए।

- भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर जागरण करना शुभ माना जाता है।- - ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं।

एकादशी के दिन क्या न करें - इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत रखें या न रखें।

- मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में निम्न योनि प्राप्त होती है, हालांकि द्वादशी पर चावल खाने से इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है।

- एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना भी वर्जित माना गया है।

- इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए।

- इन गलत कार्यों से दूर रहकर भगवान विष्णु का भजन करना अधिक शुभ और फलदायी माना जाता है।

- एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है।

- वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें।