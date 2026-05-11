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Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी कब है? जानें सही तारीख, पूजा विधि और पारण समय

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल मिलता है

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी कब है? जानें सही तारीख, पूजा विधि और पारण समय

सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल मिलता है और जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं। कई जगहों पर इसे अचला एकादशी, जलक्रीड़ा एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।

इस साल अपरा एकादशी को लेकर लोगों के मन में तारीख को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में पंचांग के अनुसार सही तिथि और पूजा का समय जान लेना जरूरी है।

अपरा एकादशी 2026 कब है?

पंचांग के मुताबिक साल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई, बुधवार को रखा जाएगा।

एकादशी तिथि की शुरुआत – 12 मई 2026 को दोपहर 2 बजकर 52 मिनट पर

एकादशी तिथि समाप्त – 13 मई 2026 को दोपहर 1 बजकर 29 मिनट पर

व्रत पारण का समय – 14 मई सुबह 5 बजकर 31 मिनट से 8 बजकर 14 मिनट तक

द्वादशी तिथि समाप्त – 14 मई सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर

उदया तिथि के आधार पर इस बार अपरा एकादशी 13 मई को मान्य रहेगी।

अपरा एकादशी की पूजा विधि

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। घर की साफ-सफाई करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को फूल, तुलसी, फल और भोग अर्पित किया जाता है।

कई लोग इस दिन विष्णु सहस्रनाम और एकादशी कथा का पाठ भी करते हैं। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करने से मन को शांति मिलती है।

अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना और दान देना भी शुभ माना जाता है।

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अपरा एकादशी का महत्व

धार्मिक मान्यताओं में अपरा एकादशी को काफी फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है।

बहुत से लोग मानते हैं कि यह व्रत नकारात्मक सोच और तनाव को कम करने में मदद करता है। इसी वजह से भगवान विष्णु के भक्त इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा-पाठ करते हैं।

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इन बातों का रखें ध्यान

व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें।

पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करें।

किसी के प्रति गलत सोच या क्रोध से बचें।

जरूरतमंदों की मदद करना शुभ माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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