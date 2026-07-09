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अंक राशिफल 9 जुलाई: मूलांक 5 को आज बुध दे रहा है पैसों से जुड़ी ये चेतावनी

By Anita Baranwal
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Mulank 5 Today Prediction: 5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इन लोगों को आज पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पढ़ें मूलांक 5 का राशिफल। 

अंक राशिफल 9 जुलाई: मूलांक 5 को आज बुध दे रहा है पैसों से जुड़ी ये चेतावनी

Mulank 5 today Horoscope 9 July 2026: दिन की चाल थोड़ी बदली हुई लग सकती है। कोई अचानक मुलाकात, फोन या संदेश आपकी तय सोच को बीच में मोड़ सकता है। अंक 5 के स्वामी बुध आपको फुर्ती, बात करने की कला और तुरंत समझने की ताकत देते हैं, इसलिए घबराने के बजाय बात का मतलब पकड़ना आपके लिए आसान रहेगा। फिर भी हर नई बात पर तुरंत बह जाना ठीक नहीं होगा। बीच दिन में 9 जुलाई 2026 का मूलांक 9 आपको तेज प्रतिक्रिया और हिम्मत देगा, जबकि भाग्यांक 8 याद दिलाएगा कि हर कदम का हिसाब भी जरूरी है। अपने रूटीन से थोड़ा हटना बुरा नहीं, बस जो फैसला लें उसमें कारण साफ रखें।

लव राशिफल

रिश्तों में चौंकाने वाला मोड़ छोटी बात से भी आ सकता है। कोई पुरानी बात अचानक उठ सकती है या कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क कर सकता है जिससे बात लंबे समय से रुकी हुई थी। बुध का असर आपको सही शब्द दे सकता है, बशर्ते आप बात को मजाक में उड़ा न दें। अगर मन बदल रहा है, तो सामने वाले को संकेतों में न रखें। घर में भी किसी सदस्य की अलग राय पहले खटकेगी, पर शांत सुनने से बात सुलझ सकती है। अपनापन दिखाने का सबसे अच्छा तरीका साफ और छोटी बात होगी।

करियर राशिफल

कामकाज में फुर्ती दिखेगी, लेकिन बिखराव भी साथ चल सकता है। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में कोई अचानक मीटिंग, नया टास्क या बदली हुई प्राथमिकता सामने आ सकती है। बुध कागज, गणना और निर्णय का ग्रह है, इसलिए जो भी नया आए, उसे लिखकर समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूलांक 9 की ऊर्जा आपको तुरंत आगे बढ़ाएगी, पर भाग्यांक 8 कहेगा कि बिना ढांचे के तेजी उलझन बन सकती है। ईमेल, फाइल, डेटा या नोट्स दोबारा देखकर ही जवाब दें। जो काम रोज जैसा नहीं है, वही इस दिन आपकी समझ की असली परीक्षा ले सकता है।

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फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में छोटा सा अनियोजित खर्च सामने आ सकता है। घर का कोई मामूली सामान, मरम्मत या रोजमर्रा की जरूरत बजट से थोड़ा बाहर ले जा सकती है। रकम बहुत बड़ी न भी हो, फिर भी ऐसे खर्च जोड़ बनाते हैं। बुध का असर कहता है कि हिसाब दिमाग में रखने के बजाय लिख लें। किसी भुगतान से पहले रकम और कारण साफ देखें। सुविधा के नाम पर दो बार खर्च न हो, इस पर नजर रखें।

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हेल्थ राशिफल

मन तेज चलेगा तो शरीर पीछे छूटता सा लग सकता है। इससे बेचैनी, हल्का चक्कर या पेट में हलचल जैसा असर हो सकता है। एक साथ कई काम पकड़ने के बजाय बीच में दो छोटे विराम लें। पानी पास रखें। अगर दिन उल्टा चल रहा हो तो पांच मिनट बैठकर अगला काम तय करें। इससे सिर का दबाव कम महसूस होगा।

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शुभ अंक: 8

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: अचानक मिली बात पर तुरंत वादा न करें। घर के छोटे खर्च को हल्का समझकर न टालें। अलग मूड में लिया फैसला बाद में भारी लग सकता है।

आज की सलाह: पहले बात समझें, फिर ही दिशा बदलने का फैसला लें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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