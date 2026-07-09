अंक राशिफल 9 जुलाई: मूलांक 4 वाले आज बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करते वक्त रहें सतर्क
Mulank 4 Today Prediction: 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को जन्मे लोगों को आज ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यहां पढ़ें कि 9 जुलाई का दिन मूलांक 4 वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
Mulank 4 today Horoscope 9 July 2026: राहु आपके अंक का स्वामी है, इसलिए आप अक्सर भीड़ से हटकर सोचते हैं और मौके को जल्दी पहचान लेते हैं। 9 जुलाई 2026 की ऊर्जा में मूलांक 9 हिम्मत और पहल बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 8 कह रहा है कि हर लाभ के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। ऐसे में किस्मत का हल्का साथ मिल सकता है, पर राहु का भ्रम भी साथ चलता है, इसलिए छोटी बात को पक्का संकेत मान लेना ठीक नहीं होगा। कोई अचानक खबर, ऑफर या संपर्क आपके काम का निकल सकता है। बैंक, यूपीआई या किसी पेमेंट से जुड़ा अटका काम भी आगे बढ़ सकता है। जो मिले, उसमें थोड़ा हिस्सा किसी जरूरतमंद के काम लगाने का भाव रखें। इससे मन भी संतुलित रहेगा।
लव राशिफल
दिल के मामले में आपका अंदाज सीधा नहीं, थोड़ा अलग रह सकता है। राहु की यही चाल कई बार सामने वाले को उलझा देती है। अगर आप किसी को परख रहे हैं, तो संकेतों के खेल से बेहतर साफ बात रहेगी। रिश्ते में अचानक नरमी आ सकती है, खासकर जब आप अपनी बात घुमा कर नहीं, साफ शब्दों में कहेंगे। परिवार में भी किसी मदद, खर्च या जिम्मेदारी को लेकर बातचीत हो सकती है। जो सुख या लाभ आपको मिले, उसका थोड़ा हिस्सा घर के लोगों के साथ बांटने का भाव रखें। अपनापन वहीं मजबूत होता है।
करियर राशिफल
कामकाज में आपका दिमाग तेज चलेगा और असामान्य रास्ता सूझ सकता है। राहु तकनीक, सिस्टम और नए तरीके से फायदा दिलाता है, इसलिए डिजिटल काम, डेटा, ऑनलाइन प्रोसेस, मार्केटिंग या नेटवर्किंग में प्रगति की संभावना है। मूलांक 9 आपको आगे बढ़ने का दम देगा, पर भाग्यांक 8 याद दिलाएगा कि बिना नियम देखे कदम बढ़ाना बाद में उलझन बना सकता है। पढ़ाई में शॉर्टकट से ज्यादा समझ पर भरोसा करें। ऑफिस में किसी अचानक मौके, प्रोजेक्ट या साइड काम को देखते ही हां कहने से पहले उसकी शर्त, समय और जिम्मेदारी समझ लें। मेहनत के साथ किस्मत का हाथ बन सकता है।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में दिन कुछ राहत दे सकता है। लाभ के छोटे मौके बन सकते हैं, खासकर जहां दिमाग, टाइमिंग और डिजिटल समझ काम आए। फिर भी राहु जल्दी कमाई की चाह बढ़ाता है, इसलिए बैंक एंट्री, पेमेंट स्क्रीन, ओटीपी, फीस या ट्रांसफर की रकम दोबारा मिलाना बेहतर रहेगा। सट्टा या जोखिम वाले फैसलों में बहुत दूर तक न जाएं। सीमित दायरे में रखा कदम ठीक रह सकता है। जो अतिरिक्त लाभ मिले, उसका थोड़ा हिस्सा दान या किसी काम की मदद में लगाएं।
हेल्थ राशिफल
राहु के प्रभाव में मन एक साथ कई दिशा में भाग सकता है। इससे सिर भारी लगना, आंखों में थकान या बेचैनी जैसा असर दिख सकता है। दिन में दो बार पांच मिनट के लिए बस चुप बैठें और सांस की गिनती करें। मीठा या चाय बार बार लेने से थोड़ी घबराहट बढ़ सकती है। पानी की मात्रा ठीक रखें। शाम तक मन को हल्का रखने के लिए किसी एक अधूरे काम को पूरा करें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: लाभ के लालच में नियम न भूलें। पेमेंट कन्फर्म करने से पहले नाम और रकम मिलाएं। आधी जानकारी पर बड़ा दांव न लगाएं।
आज की सलाह: फायदा मिले तो उसका एक हिस्सा भलाई में लगाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र