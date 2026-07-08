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अंक राशिफल 8 जुलाई: मूलांक 5 वाले आज ऑफिस मीटिंग में ना करें ये गलती

By Anita Baranwal
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Mulank 5 Today Prediction: 5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्मे लोग आज धैर्य बनाकर रखें। ऑफिस मीटिंग के दौरान सतर्क रहना है ताकि आज कोई गलती ना हो। जानें आज मूलांक 5 वालों का दिन कैसा जाने वाला है?

अंक राशिफल 8 जुलाई: मूलांक 5 वाले आज ऑफिस मीटिंग में ना करें ये गलती

Mulank 5 today Horoscope 8 July 2026: दिन थोड़ा भारी महसूस हो सकता है, खासकर जब आसपास की छोटी असहमति भी मन पर ज्यादा असर डालने लगे। 8 जुलाई 2026 का मूलांक 8 माहौल को गंभीर बनाता है और भाग्यांक 7 आपको भीतर की बात ज्यादा सुनने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे में अंक 5 के स्वामी बुध की तेज सोच उलटी दिशा भी पकड़ सकती है। बात, कागज, गणना और निर्णय सब सामने हों, फिर भी मन एक जगह टिकना कठिन लग सकता है। खुद को दोष देने के बजाय रफ्तार थोड़ी धीमी रखें। लोगों की हर बात का मतलब निकालने के बजाय काम की बात पर लौटना बेहतर रहेगा। मन को बाहर खींचने के लिए छोटे, साफ और पूरे होने वाले काम चुनें।

लव राशिफल

रिश्तों में बेसुरापन आपको सामान्य से ज्यादा चुभ सकता है। बुध आपको बात करके बात सुलझाने का गुण देता है, लेकिन इस समय ज्यादा समझाना उल्टा भी पड़ सकता है। अगर किसी अपने की बात ठंडी या कटी हुई लगे, तो तुरंत निष्कर्ष पर न जाएं। प्रेम संबंध में हल्की दूरी या जवाब में देरी को बड़ा मुद्दा बनाने से बचें। परिवार में भी हर बात का हिसाब मांगने के बजाय पहले भाव समझें। एक सीधी, छोटी और बिना आरोप वाली बातचीत ज्यादा असर करेगी। दिल पर बोझ रखकर चुप रहने से उलझन बढ़ सकती है।

करियर राशिफल

काम पर ध्यान जुटाने में खिंचाव रहेगा, इसलिए दिन को हिस्सों में बांटना उपयोगी हो सकता है। बुध का असर आपको मीटिंग, रिपोर्ट, मेल, डेटा और बातचीत वाले काम में सक्षम बनाता है, पर मन भटका तो वही काम बोझ लग सकता है। ऑफिस की मीटिंग में हर मुद्दे पर बोलने के बजाय केवल जरूरी प्वाइंट रखें। मूलांक 8 परिणाम चाहता है, इसलिए अधूरा सोचकर बैठे रहने से दबाव बढ़ेगा। भाग्यांक 7 कहता है कि पहले मन साफ करें, फिर निर्णय लें। छात्र कठिन विषय को लंबा खींचने के बजाय छोटे हिस्से में पढ़ें। बिजनेस में ग्राहक या टीम के साथ बात साफ रखें, लेकिन प्रतिक्रिया लेने के लिए थोड़ा समय भी दें।

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फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में दिमागी उलझन का असर दिख सकता है। इसलिए जिस खर्च, पेमेंट या खरीद पर मन बार बार बदल रहा हो, उसे थोड़ी देर रोककर दोबारा देखना ठीक रहेगा। बुध गणना का ग्रह है, इसलिए लिखित हिसाब देखने से स्पष्टता आएगी। मूलांक 8 के कारण जिम्मेदारी वाले खर्च सामने रहेंगे, जबकि भाग्यांक 7 भीतर से पूछेगा कि क्या यह अभी जरूरी है। छोटे लेनदेन, फीस, सब्सक्रिप्शन या ऑफिस से जुड़े खर्च में रकम और शर्तें ध्यान से पढ़ें।

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हेल्थ राशिफल

मन का दबाव शरीर में बेचैनी, पेट की हल्की गड़बड़ी या बार बार उठने बैठने जैसी हालत दे सकता है। लगातार सोचते रहने से बुध वाली नसों की थकान भी महसूस हो सकती है। राहत के लिए दस मिनट कागज पर मन की उलझन लिखें और फिर एक छोटा काम पूरा करें। हल्का टहलना और साधारण गुनगुना पानी भी आपको भीतर से थोड़ा स्थिर कर सकता है।

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शुभ अंक: 8

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: रूठे मन से ऑफिस की मीटिंग में प्रतिक्रिया न दें। रिश्तों की खींचतान को काम के फैसलों पर हावी न होने दें। बिना पढ़े किसी कागज या शर्त पर सहमति न बनाएं।

आज की सलाह: मन उलझे तो पहले लिखें, फिर बोलें और तय करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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