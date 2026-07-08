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अंक राशिफल 8 जुलाई: मूलांक 4 वाले आज कैशबैक या ऑफर देखकर ना करें ये गलती

By Anita Baranwal
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Mulank 4 Today Prediction: 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों को आज के दिन पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जानें मूलांक 4 वालों के लिए 8 जुलाई का दिन कैसा होगा?

अंक राशिफल 8 जुलाई: मूलांक 4 वाले आज कैशबैक या ऑफर देखकर ना करें ये गलती

Mulank 4 today Horoscope 8 July 2026: धीरे धीरे रफ्तार वापस पकड़ने का मौका बन रहा है। पिछले कुछ समय से कोई अधूरा काम पूरा करने की कोशिश चल रही थी, पर मन बार बार दूसरी तरफ खिंचता रहा। अंक 4 पर राहु का असर आपको अलग सोच देता है, लेकिन वही असर कभी फोकस तोड़ भी देता है। 8 जुलाई 2026 का मूलांक 8 काम को नतीजे तक ले जाने का दबाव बनाएगा, जबकि भाग्यांक 7 भीतर से पूछेगा कि असली जरूरी काम कौन सा है। ऐसे में कम काम उठाइए, पर पूरा कीजिए। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते समय कई बार ऑफर, कैशबैक और नोटिफिकेशन ध्यान भटका देते हैं, वैसे ही छोटे लालच बड़े काम को रोक सकते हैं। शांत रहकर एक लिस्ट बनाना बेहतर रहेगा।

लव राशिफल

रिश्तों में आपका मन कभी पास आने का और कभी दूरी रखने का संकेत दे सकता है। राहु की यही उलझन कई बार सामने वाले को भ्रम में डाल देती है। अगर आपने किसी अपने को बार बार टाल दिया है, तो वह इसे उदासी या नाराजगी समझ सकता है। बात छोटी हो, फिर भी साफ रखें। पार्टनर से वादा कम करें, निभाने लायक बात करें। परिवार में किसी सदस्य की बात आपको बीच में काटती हुई लगे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरा सुन लें। इससे गलतफहमी कम होगी और तालमेल धीरे से सुधर सकता है।

करियर राशिफल

कामकाज में अधूरे प्रयास से बात नहीं बनेगी। जो टास्क आप कई दिनों से शुरू करके छोड़ रहे हैं, उस पर फिर से बैठना पड़ सकता है। मूलांक 8 अनुशासन मांग रहा है, इसलिए ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में ढांचा साफ रखना जरूरी होगा। राहु तकनीक और नए तरीके का ग्रह है, इसलिए कोई डिजिटल टूल, नया फॉर्मेट या अलग प्लान काम आसान कर सकता है, लेकिन केवल नया तरीका अपनाने से परिणाम नहीं मिलेगा। छात्र एक ही समय में कई चैप्टर खोलने के बजाय एक विषय पूरा करें। नौकरीपेशा लोग मीटिंग से पहले जरूरी प्वाइंट लिख लें। बिजनेस में अधूरी जानकारी देकर काम आगे बढ़ाने से बाद में सवाल उठ सकते हैं।

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फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में छोटी चूक भी ध्यान मांगती है। ऑनलाइन पेमेंट, ऑटो डेबिट, सब्सक्रिप्शन या दो बार कटे अमाउंट जैसी बातों पर नजर रखें। राहु जल्दी लाभ का लोभ दिखा सकता है, इसलिए किसी ऑफर को देखकर तुरंत रकम भेजना सही नहीं होगा। मूलांक 8 हिसाब मांगता है, इसलिए आज लिखित रिकॉर्ड देखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भाग्यांक 7 संकेत देता है कि शांति से जांची गई जानकारी बाद की टेंशन बचा सकती है।

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हेल्थ राशिफल

मन बिखरा हो तो शरीर भी सुस्त लग सकता है। खासकर आंखों के आसपास भारीपन, माथे में दबाव या एक काम से दूसरे काम पर कूदने की थकान महसूस हो सकती है। राहत के लिए अपने दिन के बीच में पांच मिनट का बिना मोबाइल वाला विराम लें। ठंडे पानी से चेहरा धोना और फिर एक काम पर लौटना फायदेमंद रहेगा। इससे राहु वाली भटकन कुछ कम हो सकती है।

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शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: कैशबैक या ऑफर देखकर तुरंत पेमेंट न करें। अधूरा काम छोड़कर नया काम पकड़ना नुकसान दे सकता है। किसी मैसेज का मतलब अपने मन से न मानें।

आज की सलाह: एक समय में एक ही काम पूरा करने पर टिकें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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