Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंक राशिफल 8 जुलाई: मूलांक 3 वाले आज ऑनलाइन पेमेंट के दौरान रहें सतर्क

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Mulank 3 today Horoscope 8 July 2026: 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को जन्मे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी चीजों को लेकर सावधानी बरतनी है। यहां पढ़ें मूलांक 3 का राशिफल। 

अंक राशिफल 8 जुलाई: मूलांक 3 वाले आज ऑनलाइन पेमेंट के दौरान रहें सतर्क

बृहस्पति आपके सोचने और समझाने के ढंग को मजबूत करता है, इसलिए आपकी बात इस समय साफ निकल सकती है। जो मामला कई दिनों से अटका था, उसमें राय देना, सहमति बनाना या अपनी शर्त ठीक से रखना आसान पड़ सकता है। लोग आपकी बात इसलिए सुनेंगे क्योंकि उसमें तर्क और भरोसा दोनों दिखेंगे। फिर भी हर जगह उपदेश देने के मूड में न जाएं। 8 जुलाई 2026 का मूलांक 8 बातों को नियम और जिम्मेदारी की कसौटी पर परखेगा, जबकि भाग्यांक 7 अंदर से पूछेगा कि क्या फैसला सच में सही है। इसलिए बोलने से पहले मन में एक बार तौल लें। साफ नीयत और साफ शब्द आपके लिए सबसे बड़ी ताकत रहेंगे।

लव राशिफल

रिश्तों में आपकी स्पष्टता राहत भी दे सकती है और थोड़ी चुभन भी। अगर कोई बात लंबे समय से मन में थी, तो उसे घुमा फिराकर कहने के बजाय सीधे मगर नरम ढंग से रखें। बृहस्पति का स्वभाव रिश्तों में भरोसा और मर्यादा चाहता है। इसलिए बहस जीतने से ज्यादा जरूरी समझ बनाना रहेगा। पार्टनर से भविष्य, जिम्मेदारियों या परिवार से जुड़ी बात पर सहमति बनने के योग हैं। घर में किसी बड़े या छोटे के बीच आप समझाने वाले बन सकते हैं, लेकिन किसी एक पक्ष के वकील न बनें।

ये भी पढ़ें:Numerology: जुलाई में सतर्क रहें इन तारीखों में जन्मे लोग, ना लें बड़ा फैसला

करियर राशिफल

कामकाज में यह समय अपनी बात रखने का है। मीटिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट चर्चा या टीम के भीतर भूमिका साफ करने जैसे कामों में आपको बढ़त मिल सकती है। बृहस्पति ज्ञान और दिशा देता है, इसलिए केवल बोलना नहीं, सही वजह के साथ बोलना फायदेमंद रहेगा। छात्र अपने उत्तर, नोट्स या प्रोजेक्ट को व्यवस्थित ढंग से रखें। नौकरीपेशा लोग किसी जिम्मेदारी, टाइमलाइन या काम के बंटवारे पर स्पष्ट बात करें। बिजनेस करने वालों के लिए शर्तें, सेवा या रेट समझाकर बताना असरदार रहेगा। मूलांक 8 के कारण काम की गंभीरता बढ़ेगी और भाग्यांक 7 आपको अंदर से सही शब्द चुनने में मदद देगा।

ये भी पढ़ें:Numerology: जुलाई का महीना किसके लिए होगा शुभ? चेक करें लिस्ट

फाइनेंस राशिफल

पैसे के मामलों में बात साफ रखने से फायदा हो सकता है। बैंक, पेमेंट, बिल, फीस, रसीद या किसी बकाया रकम को लेकर अगर भ्रम था, तो उसे लिखित रूप में ठीक करना बेहतर रहेगा। कोई शर्त समझे बिना हां कहना ठीक नहीं होगा। आपकी समझ अच्छी रहेगी, इसलिए हिसाब देखकर बोलें। छोटी रकम भी नजरअंदाज न करें। बृहस्पति विस्तार देता है, लेकिन मूलांक 8 याद दिलाता है कि विस्तार तभी ठीक है जब आधार साफ हो।

c

ये भी पढ़ें:Numerology: बेटी के लिए ढूंढ़ रहे हैं रिश्ता? ऐसे चुनें अपना परफेक्ट दामाद

हेल्थ राशिफल

दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से गर्दन, कंधों या जबड़े में कसाव महसूस हो सकता है। लगातार बोलने, समझाने या सोचते रहने के बीच छोटे विराम लें। सुबह या शाम दस मिनट सीधी रीढ़ के साथ बैठना और लंबी सांस छोड़ना राहत दे सकता है। अगर मन बहुत भरा लगे तो जरूरी बात कागज पर लिख लें। इससे भीतर की भीड़ कम होगी और सिर हल्का लगेगा।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: आधी जानकारी के भरोसे सहमति न दें। समझाने के चक्कर में सामने वाले की बात बीच में न काटें। बैंक या पेमेंट से जुड़ी मौखिक बात को बिना जांच पक्का न मानें।

आज की सलाह: साफ बोलिए, पर हर बात को प्रमाण के साथ रखिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Mulank 3 Numerology
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने